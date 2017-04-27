 Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Безусловно, решение Одесского горсовета о возвращении старых названий улиц, принятое перед 2 мая, - это один из элементов плана дестабилизации. Могу сказать следующее, - что план по дестабилизации не удастся, лица, которые принимали в этом участие и мотивы, которые у них есть, будут внимательно изучены СБУ и контрразведкой", - сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что в Украине запрещено называть улицы в соответствии с коммунистической символикой.
"Нравится кому-то этот закон или нет, его надо выполнять. Соответственно, решение Одесского горсовета является незаконным, неконституционным, оно будет обжаловано в суде и когда будет решение суда, я поздравлю всех депутатов Одесского горсовета с тем, что ВР может вас распустить", - добавил нардеп.
Напомним, 26 апреля в Одессе городской совет вернул советские названия некоторых улиц, которые переименовал бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.
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19. Российских горе-вояк с корабля "Лиман" 1970-го года постройки спасли НАТОвские военные. Российские вояки в благодарность бееекали, как овцы.
20. 2017-ый год. Корабль "Ашот" с овцами пустил на дно военный корабль ЧФ.
21. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ корабль не смог обнаружить овцевоз? Это шутка?
22. Скотовоз затопил рашистский военный корабль без единого выстрела.
23. К двум подводным самолетам присоединился корабль-разведчик. Наращивают силы во вражеских водах.
24. Это корыто тупо в Сирию пушечное мясо таскало. Сначала самолет с оркестром. Теперь транспортник снабжения. Сколько еще знаков нужно, чтобы российские оккупанты перестали убивать людей в Сирии?
25. Падают ракеты, самолеты… Зато растут фекальные сталагмиты, ямы на дорогах, хари чиновников и плата за разваливающееся на глазах ЖКХ.
P.S. Москвичей из квартир по беспределу выкидывают - и ничего. А вы говорите, Крым - не бутерброд. Еще какой бутерброд. Предателям сутки на сборы и гнать за переправу.
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лица, которые принимали в этом участие - НАЗНАЧАЛИСЬ на эти посты порошенко
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это забавно, особенно когда знаешь что разницы между ними нет, но они стараются чо-то там показать)))
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- Марья Ивановна, а папа мне говорил что он 10млн украинцев голодом заморил!?
- Ой Вовочка да шо там твой папа пАнимает!!!
Так вот что бы дети не задавали тупые вопросы, а учителя не оправдывались, потому таких названий быть и не должно!
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О таком вообще не стоит думать.
Это как, - "Если обо мне говорят, значит я еще жив".
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обісрати, але ж і за сепрів з одеської міськ ради не підпишешся.. Деяки чоинороті зрадомакаки демонструватимуть чудеса винахідливості.
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суки-бариги а попросту Зрадники тих хлопців що кладуть кожень день своє життя.
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у нас ВСЕ политики антикомуняки только на словах
а в экономике являются ярыми комуняками
ПС была б моя воля я бы запретил ставить памят. любым политикам и военным а так же называть улицы их именаминазывайте улицы именем Маска ,Гейтса а так же Святого Гейба мать его Ньэлла
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-Добре татку,як ти и вчив,все пятёрки,по истории двойка!
-Молодец,токмо дурнi,вчат историю,по советским учебникам
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