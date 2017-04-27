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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5518) переименования (408) Геращенко_Антон (881)

 Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко. ВИДЕО

Решение Одесского горсовета о возвращении старых названий некоторым улицам является элементом плана по дестабилизации накануне годовщины событий 2 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Безусловно, решение Одесского горсовета о возвращении старых названий улиц, принятое перед 2 мая, - это один из элементов плана дестабилизации. Могу сказать следующее, - что план по дестабилизации не удастся, лица, которые принимали в этом участие и мотивы, которые у них есть, будут внимательно изучены СБУ и контрразведкой", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что в Украине запрещено называть улицы в соответствии с коммунистической символикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это приведет к обострению общественно-политической ситуации", - СБУ Одессы требует у горсовета отменить переименование улиц

"Нравится кому-то этот закон или нет, его надо выполнять. Соответственно, решение Одесского горсовета является незаконным, неконституционным, оно будет обжаловано в суде и когда будет решение суда, я поздравлю всех депутатов Одесского горсовета с тем, что ВР может вас распустить", - добавил нардеп.



Напомним, 26 апреля в Одессе городской совет вернул советские названия некоторых улиц, которые переименовал бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.


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Дык я не понял. Демократически избранная власть - дестабилизирует страну по плану?
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Военный разведывательный корабль россии "Лиман" столкнулся с грузовым судном "Ашот" в Черном море, после чего российское судно затонуло. "Ашот" перевозил домашний скот. "Лиман" тоже перевозил скот, но другого рода. "Ашот" благополучно продолжил плавание в Иорданию http://ru.krymr.com/a/news/28455253.html

19. Российских горе-вояк с корабля "Лиман" 1970-го года постройки спасли НАТОвские военные. Российские вояки в благодарность бееекали, как овцы.

20. 2017-ый год. Корабль "Ашот" с овцами пустил на дно военный корабль ЧФ.

21. РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ корабль не смог обнаружить овцевоз? Это шутка?

22. Скотовоз затопил рашистский военный корабль без единого выстрела.

23. К двум подводным самолетам присоединился корабль-разведчик. Наращивают силы во вражеских водах.

24. Это корыто тупо в Сирию пушечное мясо таскало. Сначала самолет с оркестром. Теперь транспортник снабжения. Сколько еще знаков нужно, чтобы российские оккупанты перестали убивать людей в Сирии?

25. Падают ракеты, самолеты… Зато растут фекальные сталагмиты, ямы на дорогах, хари чиновников и плата за разваливающееся на глазах ЖКХ.

P.S. Москвичей из квартир по беспределу выкидывают - и ничего. А вы говорите, Крым - не бутерброд. Еще какой бутерброд. Предателям сутки на сборы и гнать за переправу.
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... лица, которые принимали в этом участие и мотивы, которые у них есть, будут внимательно изучены СБУ и контрразведкой", - сказал Геращенко.

лица, которые принимали в этом участие - НАЗНАЧАЛИСЬ на эти посты порошенко
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а давно мэры и депутаты в Украине назначаются а не выбираются?
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А шо таке "дьік"? Я часто зустрічаю у постах кацапських тролів це слово. Це скорочення від "3,14здьік"?
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це слово загально інтернетовське, до кацапів не має відношення.
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получается что так, корыто не поделят, вот и обвиняют один одного)
это забавно, особенно когда знаешь что разницы между ними нет, но они стараются чо-то там показать)))
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пожалуй первый раз соглашусь с жирной брехливой насквозь антониной
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ну и с чем вы с ним согласны...? жевать сепарские сопли по судам и в результате все останутся на своих местах ...ни кого не посадят и даже не расстреляют...после 3 лет всё продалжается ...и вы с этим согласны ?
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На хрена их вообще было переименовывать, ну и хрен с ними, что у них названия коммунистические, люди уже к ним привыкли. Лучше бы депутаты делом занимались, а не выдумывали идиотские законы.
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Вот детки, вот это улица Ленина, это был великий..блаблабла...блаблабла.
- Марья Ивановна, а папа мне говорил что он 10млн украинцев голодом заморил!?
- Ой Вовочка да шо там твой папа пАнимает!!!
Так вот что бы дети не задавали тупые вопросы, а учителя не оправдывались, потому таких названий быть и не должно!
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Немцам тоже не надо было отказываться от улиц имени Геббельса или Кальтенбруннера!
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от перемены мест слагаемых сумма не меняется...давай менять имена и тратить сумашедшие деньги ,а экономику оставим ,как всегда в жопе
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Это огромное заблуждение! Кстати воруют миллиарды, а на переименование надо несколько миллионов! В сравнении с получиной выгодой в будущем - сущий пустяк.
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конечно пустяк и выгода то в будущем...прям ,как при совке
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В разрушенной, послевоенной Германии нашлись деньги на переименование улиц и площадей. И экономику они построили лучшую в Европе. Про ГДР мы не говорим.
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только не надо сравнивать с Германией.Там уровень жизни в довоенные времена был намного выше наших нынешних и коммунистов они не уничтожали
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ГДР, в которой жили теже немцы, что и в ФРГ, была в полной зависимости от СССР. И экономика её была слабой, а ФРГ построила лучшую экономику в Европе. И в ГДР были и памятники Ленину-Сталину, и улицы имени Розы Люксембург, и тому подобная херня. Не видишь, никаких аналогий?
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я хочу жить по закону и в достатке в настоящем ,а всякие переименования отвлекалочки от насущных проблем.Переименовать улицы можно всегда и в будущем ,хотя это часть нашей истории
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Люди не хотят жить на улицах ленина или другого коммунистического палача украинского народа. Те чинуши, которые не хотят переименования наших улиц, никогда не дадут тебе жить по закону или смогут построить хорошую экономику в Украине!
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Только ты забываешь, что комуняки переименовали, тотально, все улицы и площади, исторические урочища и всё, что было связано с историей Украины. А теперь, всё должно очиститься от комуняцкой скверны и вернуться к той самой истории, о которой сказал Черчилль!
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Надо это делать тихо и размеренно, названия надо менять, но растянуть на год, что бы журналистам и прочим защитникам просто не было большого повода писать: там одну улицу, там две. Так по ползучему как то.... Тихо, без шума и пыли.
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Так это уже и так растянули на 25лет. Сколько еще надо ?
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25 лет никто не занимался от слова "Совсем", а так пару остановок подкрасили, таблички свежие на домах повесили - глядишь и новое название улицы. Все ж кидаются на новость, нужен взрыв интернета, рейтингов...
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Чьих рейтингов? Этой свиньи что на фото или одесских сепаров? Не знаю на счет Одессы, но у этого точно никаких рейтингов нету!
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Да я не про него, его рейтинг-его проблемы, всякие лента.ру , весны, жирики и пр., да и наших хватает коммуняк и всякого сброда которые новости на эту тему раздувают до небес...
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Так те кого ты перечислил, если им новости не будет, они её придумают!
О таком вообще не стоит думать.
Это как, - "Если обо мне говорят, значит я еще жив".
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Папа Карла на говно изойдёт! Некого будет целовать!
Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4784
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шоколядный барыга его спецом убрал шоб сепаров туда поставить. думал поможет Липецкую хвабрику спасти, выслужица перед Хуйлом хотел, Дебальцево здал, в Иловайск подмогу блокировал, а всё напрасно..хвабрику не спас.
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а каким боком губернатор саакашвили к горсовету одессы? вы зоны ответственности не попутали?
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Распоряжением от 19 мая 2016 года Саакашвили в Одессе сменил названия больше полусотни улиц и переулков. Сделал он это на основании закона о декоммунизации, который дает такое право председателям областных администраций в случае, если органы местного самоуправления устранились от процесса переименования. Так, к примеру, проспект Маршала Жукова стал проспектом Небесной Сотни. А теперь эти упыри из горсовета после ухода Саакашвили вдруг резко включились в процесс переименования. С чего бы это?
Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9212
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В Одесі вже є "вулиця 2 травня"? Треба в пику ватним чиновникам назвати так якусь вулицю.
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Обожнюю си туації коли зрадобидло розкарячюється : і Геращенка обов"язково тре
обісрати, але ж і за сепрів з одеської міськ ради не підпишешся.. Деяки чоинороті зрадомакаки демонструватимуть чудеса винахідливості.
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"План дестабилизации"- это шоколадные изменения в закон о люстрации, согласно которым люстрации не подлежат кандидаты на выборные должности, а значит, могут спокойно избираться и в Раду, и в местные советы. Плюс безразличие СБУ и МВД к расейским паспортам одесских "деятелей" и к их былым "заслугам" на ниве коррупции. Сами посеяли ветер- получили бурю- сепаратистскую Одессу. Нечего на зеркало пенять.....!
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Экономику нужно поднимать и дороги строить а уже потом заниматься фигнёй с переименованием улиц .
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иди у себя в педерации умничай. украинцы без твоих советов покончат с рыгоанальной мразью.флаг смени, москалику.
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Ну всі знають під ким Одеса і як пан Петро навіть злив Мішу щоб так було ...Честно мені сумно три роки а я до сих пір буду з озторогою чітати як качають Одесу кацапи прямо із Адмін будівель і до речі в Дніпрі , Харкові і тд по списку так само .. Це не зрада , просто на війні ворога знищують , а коли державна лінія гнеться як коромисло в сторону ворога то це наганяє ось такі гіркі думки що у руля не банально суки-бариги а попросту Зрадники тих хлопців що кладуть кожень день своє життя.
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где ты видел поднятую экономику в странах, где улици и площадя названы в честь палачей и моральных сифилитиков?
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В бывшей ГДР после воссоединения улицы никто не трогал, Карла Маркса и т.п. до сих пор существуют, и памятники Бланку тоже не трогают, в самом Берлине даже есть Karl-Marx-Allee
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Так она и была в полной жопе, не то что ФРГ, где всё переименовали. И немцы из ГДР бежали в ФРГ, а не наоборот!
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Здесь речь о переименовании, а не от том что було у них тогда. В полной никогда они не были, даже спорт был одним из лучших в мире, почти 70% восточных немцев хотят назад ГДР, я там очень часто бываю
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Восточные немцы хотят вернуться в ГДР по той же причине, что и наши совки вернуться в СССР. Это нежелание работать и получать маленькую но твёрдую зарплату. Про спорт не будем говорить, поскольку жизнь была хреновая то туринабол помогал гдровским атлетам показывать хорошие результаты!
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Толерастия, а местами и откровенно помощь сепарам от шоколядной банды кровавого барыги, вот это и есть главная дестабилизация. Пока рыго шоколядный мерзавец будет при власти вся эта сепарская кодла будет под надёжной крышей. Вон мер Конотопа в раз сепарскую гниль разогнал, думаете я поверю что эта сепарская шваль могла бы кукарекать без одобрения рыгошоколядной кучерявой барыги?? Да при реальном желании вся эта сепарская шваль ставица на место мгновенно, благо методов разработано боле чем дофига, и СБУ их прекрасно знает. Но нет же, их никто пальцем не трогает. Уверен рыгошолядный кровавый скот их всех лично крышует.
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Пацаны,обьективно!!! Давайте начинать с себя. У нас в Киеве живет и здраствует огромный проспект Героев СТАЛИНГРАДА на Оболони, может его переименуем сначала, а???? А потом уже одесситам будем советовать как им улицы называть. П.С. Оставьте Одессу впокое, пусть называют улицы как хотят, это их личное гражданское дело.
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Ну ты не путай. В Одесе они хотят обратно переименовать и ВЕРНУТЬ комуняцкие названия. А в Киеве героев СТалинграда оставили потому что типа это в память о погибших солдатах в боях за Сталинград.., и не имеет отношения к комунякам..Сталинград там просто обозначение места где происходила битва.
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Не стоит переживать, под героями Сталинграда скорей всего имеются в виду немцы
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страна насквозь пропитана красной заразой
у нас ВСЕ политики антикомуняки только на словах
а в экономике являются ярыми комуняками
ПС была б моя воля я бы запретил ставить памят. любым политикам и военным а так же называть улицы их именаминазывайте улицы именем Маска ,Гейтса а так же Святого Гейба мать его Ньэлла
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Эти придурки,въезжают в Горсовет на горбу бюджетников!Короче прикормка лохтората
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отвлекалочка от херащенко...в стране разруха , бедность и бесправие
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Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против нардепа Антона Геращенко по факту возможного совершения им государственной измены. Речь идет о предложении Геращенко передать в аренду России Севастополь, которое он озвучил в 2015 году «Путину для «сохранения лица», после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются», - заявил тогда нардеп Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1819 Переименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8261
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Совок.Гуцульска школа.Из школы, повертается малий бандеровец,снимает чоботи,та проходит у кiмнату.За столом сидит батько,запалюе люльку та питае:Ну що синку,як четверть закончил?
-Добре татку,як ти и вчив,все пятёрки,по истории двойка!
-Молодец,токмо дурнi,вчат историю,по советским учебникам
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Не знаю когда уже это наследие совка кончится,трупу уже нет почти 30 лет а все туда же,как будто в головах все зацементировано
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В любом случае, возврат коммунистических названий незаконное решение и эта отрыжка совка сделана специально для митингов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПереименование улиц в Одессе - элемент плана дестабилизации, - Геращенко. ВИДЕО
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