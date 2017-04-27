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 Политика Украины
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 Предыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тедис", - Генпрокуратура. ВИДЕО

Предыдущее руководство Антимонопольного комитета Украины позволило табачной компании "Тедис" стать монополистом, закрывая глаза на нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Громадському" руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцулуляк, комментируя дело в отношении табачного монополиста.

По словам Гуцуляка расследуется то, каким образом предыдущий состав АМКУ в 2011-2013 годах позволил "Тедису" стать монополистом и "закрывал глаза" на нарушения, которые совершала компания.

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.

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Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".

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АМКУ сегодня крышует новых выродков, всех под откос.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПредыдущее руководство АМКУ "крышевало" табачного монополиста "Тедис", - Генпрокуратура. ВИДЕО
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