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 На Черкасщине простились с гранатометчиком 72-ой мехбригады Сергеем Кобченко. ВИДЕО

Бойца 72-й механизированной бригады Сергея Кобченко провели в последний путь в Каневе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

45-летний воин погиб во вторник, 25 апреля, в результате вражеских обстрелов под Авдеевкой.



Похоронили бойца на Аллее Славы центрального кладбища - по этому поводу в городе был объявлен День траура.

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Спи Герой.Месть не за горами. Царство тебе небесное.Родным и длизким соболезнование наше.

На Черкасщине простились с гранатометчиком 72-ой мехбригады Сергеем Кобченко - Цензор.НЕТ 8484
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Вечная память Воину! Царствие небесное! Искренние соболезнования семье.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа Черкасщине простились с гранатометчиком 72-ой мехбригады Сергеем Кобченко. ВИДЕО
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