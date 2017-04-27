 На Черкасщине простились с гранатометчиком 72-ой мехбригады Сергеем Кобченко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
45-летний воин погиб во вторник, 25 апреля, в результате вражеских обстрелов под Авдеевкой.
Похоронили бойца на Аллее Славы центрального кладбища - по этому поводу в городе был объявлен День траура.
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