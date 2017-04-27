 Задержан злоумышленник, обокравший могилу Леси Украинки, - Нацполиция. ВИДЕО

В сообщении отмечается: "К правоохранителям поступила информация, что на Байковом кладбище неизвестный снял с памятника на могиле писательницы декоративные элементы. Сотрудники Голосеевского управления полиции немедленно отреагировали на это сообщение и провели комплекс мероприятий, направленных на установление лица, причастного к этому преступлению."В течение нескольких дней оперативники тщательно проверяли граждан, которые уже попадали в поле зрения правоохранителей за правонарушения имущественного характера, а также людей, которые не имели постоянного места жительства и находились на учете в органах полиции. Они также пообщались с охранниками кладбища и лицами, которые могли бы предоставить любую информацию для раскрытия кражи с надгробия", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.Кропотливая и слаженная работа полицейских вскоре дала ожидаемый результат: подозреваемого задержали возле одного из пунктов приема металлолома, куда он нес свой очередной "клад". Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался."Было установлено, что в день преступления он пришел на Байковое кладбище около пяти часов утра. А там уже с помощью отвертки и плоскогубцев с передней и левой части памятника снял две бронзовые "гирлянды". Через некоторое время металл с надгробия он сдал, а полученные деньги потратил на спиртное и наркотики", - сообщил начальник территориального отделения полиции Голосеевского управления Алексей Петрушко.Во время обыска частного дома его родственников, куда злоумышленник переносил похищенное, оперативники нашли еще несколько вещей, которые он похитил с кладбища: таблички из ценных металлов, отделку могил из латуни, фрагменты плит и даже барельеф.Собраны сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины."В настоящее время следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету задержанного десятки таких эпизодов", - подчеркнул Алексей Петрушко.