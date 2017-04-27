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 Политика Украины, Общество
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 "Укрепиться не дают. Пытаются вытеснить. Обстреливают постоянно", - бойцы ВСУ о ситуации возле ясиноватской трассы. ВИДЕО

Несмотря на объявленное перемирие российские террористы ведут постоянный огонь по позициям ВСУ возле ясиноватской трассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, таким способом террористы пытаются не дать украинским воинам укрепиться и вытеснить их с позиций.

"Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Чтобы не дать нам возможности укрепиться. Хотят вытеснить нас отсюда", - говорит боец с позывным Есаул.

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А в нас у владі та командуванні всі пасивні і лягають під активного путіна. Якби у владі та командуванні були активні та нормальні, вони б знищили укріплення бойовиків керованими снарядами Квітник і зайняли б потрібні позиції за один день. Але ж Генштба говонокмандувачів свідомо саботує цю війну.
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Проводити наступ на позиції терористів потрібно кожного дня після чергової артпідготовки, щоб терористи просили підкріплення і воно знищувалось нашою артою по дорозі до розв'язки. Але ж в нас дурацьке, антиконституційне та злочинне 1-квітневе припинення вогню, яке лишає солдат та офіцерів в окопах без засобів вогневої підтримки, чим створює пряму небезпеку їх життю та здоров'ю.
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Игорёша - смени методичку, больше заработаешь...
а есть ещё другой вариант заработка - не по клаве стучать...
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Это еще что, он в теме про покраску арки в Киеве на целый фунфырик вкусного и полезного бояришника заработал Обзывая всех по кругу пидарасами.
Есть только одна "нация" которой все мешают: как не "жыды" то "пиндосы", если не "пиндосы" так пидарасы... Если бы не они все то как встали бы с колен та как уууух ...
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а что от тролля ещё ожидать...? - самое интересное, его это не смущает...
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"На Донбасі не заморожений конфлікт, а справжня війна! Просто мерзенні брехуни чогось називають її АТО!" - заявив барига.
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Провокатор он. При всей тупости ситуации..Приходиться дохнуть за-зря..Именно в этот угол и загнали украинцев. И уйти нельзя.И оставаться - смерть. И шо робыть з цым ? Ведь презику пофиг.
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Ты точно такой же провокатор и скот как и он...риторика та же....
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Зато у тебя все прекрасно. Ты не в окопе. Еще и шоколадом поливают за дружественное правительству блеянье.
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Не дохнуть , ми ж не кацапи , а з усим іншим ми якось розберемося .
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Как ты не назови..А суть та же. С неприятным осадком на душе.От того и слова некрасивые.
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Скорее ты..скот...отойдешь в мир иной...чем эти Пацаны оставят свои позиции....
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Это да,укрепиться нам не дают,не дают построить нормальную страну,не дают победить коррупцию и нищету ! А самое главное мы знаем кто нам этого не даёт ....
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Ну почему,же. Что я потеряю,если это организую тебе ?
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В общем силу можно перебить только силой. И она у нас есть. Но нет желания тех ,кто отдает приказы.
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Слушай, ну сколько можно квакать! Ты услышан.
Понимаем, что не устраивает тебя, что ребята гибнут единицами, тебе, паскуде, непременно хочется, чтоб сотнями, и чтоб госпиталя всей Украины ранеными забиты были. Только не надо так откровенно это показывать.
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Мне пофиг твое мнение и таких же выродков. Ты конечно просто тупая. А те тупо используют таких . Чтобы превратить эту войну в бесконечную.
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Скоро и раше и новососам кирдык- нефть продолжила падение.
"Укрепиться не дают. Пытаются вытеснить. Обстреливают постоянно", - бойцы ВСУ о ситуации возле ясиноватской трассы - Цензор.НЕТ 6249
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Пальнуть по них и без разрешения хенералов подковерных.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Укрепиться не дают. Пытаются вытеснить. Обстреливают постоянно", - бойцы ВСУ о ситуации возле ясиноватской трассы. ВИДЕО
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