 "Укрепиться не дают. Пытаются вытеснить. Обстреливают постоянно", - бойцы ВСУ о ситуации возле ясиноватской трассы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ICTV
, таким способом террористы пытаются не дать украинским воинам укрепиться и вытеснить их с позиций.
"Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Чтобы не дать нам возможности укрепиться. Хотят вытеснить нас отсюда", - говорит боец с позывным Есаул. Читайте также: Миссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов на Донбассе 26 апреля
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а есть ещё другой вариант заработка - не по клаве стучать...
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Есть только одна "нация" которой все мешают: как не "жыды" то "пиндосы", если не "пиндосы" так пидарасы... Если бы не они все то как встали бы с колен та как уууух ...
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Понимаем, что не устраивает тебя, что ребята гибнут единицами, тебе, паскуде, непременно хочется, чтоб сотнями, и чтоб госпиталя всей Украины ранеными забиты были. Только не надо так откровенно это показывать.
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