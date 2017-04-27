 Подробности кровавой расправы на Оболони: женщину зарезал ее племянник. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина тянет по лестнице на матрасе человека в крови. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия правоохранители обнаружили 67-летнюю погибшую с резаной раной шеи. Для окончательного выяснения причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Оперативные работники на месте преступления задержали мужчину, который признался в убийстве. Им оказался племянник умершей женщины. 44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев на несколько дней, чтобы сделать документы. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не может.
"Полицейские предварительно установили, что подозреваемый с детства глухонемой и имеет проблемы с психическим здоровьем. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла кухонный нож с лезвием длиной 16 см и смывы вещества бурого цвета", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
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Больная психика лечится, если ее лечить. А если не лечить и находиться в зоне боевых действий, где и у здоровых "крыша съезжает", то вот такой результат и получается.
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