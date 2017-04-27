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Все про:Киев (16941) Нацполиция (7120) убийство (4870) Донецкая область (4054)

 Подробности кровавой расправы на Оболони: женщину зарезал ее племянник. ВИДЕО

Объяснить мотивы своего поступка мужчина не может.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина тянет по лестнице на матрасе человека в крови. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 67-летнюю погибшую с резаной раной шеи. Для окончательного выяснения причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Оперативные работники на месте преступления задержали мужчину, который признался в убийстве. Им оказался племянник умершей женщины. 44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев на несколько дней, чтобы сделать документы. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не может.

"Полицейские предварительно установили, что подозреваемый с детства глухонемой и имеет проблемы с психическим здоровьем. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа изъяла кухонный нож с лезвием длиной 16 см и смывы вещества бурого цвета", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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44-летний уроженец Донецкой области приехал к своей родственнице в Киев.....
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И почему я не удивлен, что "зарезал уроженец Донецкой области". Мля, вся страна какой-год этих "мы вас кормим, бендеры" тянет их в люди,а они еще носом ворочать. Расплодилось теперь по всей стране. Мы все прекрасно же знаем, что на Востоке в 2 раза было больше преступлений, чем на Западе и даже в Центре.
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если не ошибаюсь, то в Свиностополе был самый большой показатель преступности, ну Донбасс наверняка не отставал.
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Проблемы с психическим здоровьем имеют подавляющее большинство жителей Даунбаса. Поэтому и война началась.
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Все нормальные выехали из Донецкой области, а этот приехал и убил.
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к тётке едет донецкий родственничек... и ее ничего не насторожило? должна была лепить горбатого до потери сознания, шо принять не сможет такое счастье.
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Больная психика-это страшно.Вы, даже не представляете,как все это трудно лечится,если,вообще, лечится.
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Это ты рассказал бы Нобелевскому лауреату, Нэшу, больному шизофренией.
Больная психика лечится, если ее лечить. А если не лечить и находиться в зоне боевых действий, где и у здоровых "крыша съезжает", то вот такой результат и получается.
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Перемещённые сепары подлежат уничтожению не зависимо от пола и возраста. И если менты, СБУ не защищает население от набежища одичавших , вдоволь настрелявшихся по украинским позициям, тогда нужно себя защищать от них самостоятельно. Это наглые зекоподобные кацапорылые сволочи.
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я утром в первой новости по этому случаю писал, что дамбасянин это сделал. а народ сомневался. "талант" дамбасовского быдло-гражданина не пропьёшь.почерк без ошибок
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После подписания Минских договорняков было запрещено говорить откуда нарушитель, криминальная обстановка в стране растёт со скоростью, и уже дальше молчат нет смысла. В основном все идёт из оккупированных территорий. И если не прикрутить им переход, то будет ещё хуже. И это только на улицах. В вузах Украины учатся студенты дети сепаров, которые обрабатывают молодежь в группах.
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Тупоголовая власть! Я еще в начале конфликта писал неоднократно, что никого из лугандонцев нельзя выпускать за пределы этих областей (не все же захвачено коцабами и сепарней). Теперь они порасползались по всей (!!!) Украине и в основном от них горе и зло исходит. Эти гниды, вместо того, чтобы свою землю, свой дом защищать, драпанули в кусты в лучших традициях предателей. Мы еще долго будем "кушать" это лугондонское блюдо под названием "вымушени пэрэсэлэнци"
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Все таки оказался лугандонец, как и предполагалось. А троляки тут про "свое быдло" коментили.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодробности кровавой расправы на Оболони: женщину зарезал ее племянник. ВИДЕО
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