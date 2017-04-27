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Все про:адвокат (908) задержание (5563) суд (20734) Насиров (504)

 Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне". ВИДЕО

Кроме того, адвокаты отстраненного главы ГФС Романа Насирова в ходе судебного заседания заявили, что электронный браслет мешает медицинским процедурам.

Адвокаты Романа Насирова сообщили в суде, что электронный браслет мешает медицинским процедурам. Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

По их словам, электронный браслет, в частности, не дает провести МРТ. Поэтому адвокаты просили суд не продлевать срок ношения браслета Насировым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил меру пресечения для Насирова. ФОТО (обновлено)

Во время общения с прессой Насиров отказался показывать браслет. По его словам: "Он находится в интимной зоне".

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Раньше сообщалось, что сегодня, 27 апреля, у Насирова была запланирована операция в связи с чем защита настаивала провести заседание днем ранее. Адвокаты предоставили суду и прокурорам справку об этой операции. Но ни судья, ни прокуроры содержание справки о здоровье Насирова не разглашали.

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Как известно, суд продлил меру пресечения для Насирова.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Возможно вариант похлеще. И ...повыше. Иииии.....потуже.
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а жена что говорит ? за что 100 лямов отстегнула ?
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Браслет на інтимній зоні? Тобто його дружина носить?
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Может ему не браслет, а стержень спецовый вставили. Новые технологии
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Сподіваюсь, що засунули йому той браслет "в інтимну зону" пожиттєво.
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На кошелёк. Для таких, как рома насеров, кошелёк - это самая интимная зона.
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Я так понял, что в Украине "электронный браслет", это презерватив, поэтому никого найти и не могут.
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Насиров еще и пошляк... Ключевая компетенция менеджера-ворюги?
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"Он находится в интимной зоне". ---- В сраке ??!!! =)
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Повод для шуток отличный,конечно...
Но! Всем же понятно,что этот гад не носит никакой браслет.
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В задницу ему его, что-ли, засунули? Ректальный обыск проводить мешает?
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электронный браслет, в частности, не дает провести МРТ

Уже МРТ задницы проводят?
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Заметь ОООчень изобретательный шалунишка, да видать "с огоньком" подошел к вопросу
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та да.
такого маленького пояса верности еще наверное ни у кого не было
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сльози заважають писати, може то не браслет а пояс вірності
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Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне".
А где он еще может быть у барыжного хуйла???
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Тяжелая доля выпала на жену Нассирова - мало того,что по миру пустили,теперь будет еще и секас с датчиком))) Главное,чтоб не передавило до посинения))))
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А вдруг там еще и подслушивающее устройство вмонтировано? Я бы на ее месте вообще от секса отказался.
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Не показал...(((
Дал бы хоть тогда пощупать...
Чтобы убедиться в наличии...))))
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Пощупать ей охота ... хоть бы постыдилась , свои желания , на люди показывать ...
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г-г-г-г.... ещё одна ! ..))
Ох, уж эта женская солидарность ...
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Ксюха первая, я второй, а ты после нас будешь. Третья.
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Я вообще-то не собиралась, но раз пошла такая пьянка...
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Та , ну нафиг ...
Просто позовите , когда трогать будете - посмотрю ... любопытства ради ...
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А ты тоже ничего, подглядывать - то еще извращение )
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"подглядывать" - это когда тайно (или "типа тайно) , а я ж открыто пишу ...
Позовёте , я покорна прихвачу ... типа киносеанса будет , или циркового представления - всё в рамках ... ))
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Надо Ксюше тиски подарить. Самое оно "для пощупать"
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Ну якщо браслет на Насірова знаходиться в інтимній зоні, то він має виглядати отак:
Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне" - Цензор.НЕТ 1016
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Хочу посмотреть в интимной зоне! Он что не боится пагубного влияния вредоносных волн? Рома, спасай яйца, переодень на ногу, и нам сможешь показать, и жена не будет в обиде.
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Цікаво - і за чією ж це протекцією Рома спромігся зайняти такий високий державний пост?
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Насиров під клоуна косить ? Чи під дурника ?
А що браслет не є стандартної форми і розмірів ?

Куди ти його притулило, нещастя ?
І не заважає ж він тобі в інтимній зоні ! Жінка нічого не каже ?
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Ну так хоть кончик хвоста бы продемонстрировал.
Насиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне" - Цензор.НЕТ 3444
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Доктор, у меня в попе рак,
не вижу я никакого рака,
кирпич вижу...
так рак за кирпичом.
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Мабуть подобається постійне відчуття присутності в інтимному проході )))
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Оторвите плохому танцору этот браслет, мож, хорошим певцом станет.
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Если мешает медицинским процедурам - то есть альтернатива - Лукъяновское сизо, снимаешь браслет и получаешь медицинскую помощь - и ничего не мешает
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Нет у него никакого браслета. Придумал операцию себе, следствие которой браслет только мешает.
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Типа он его носит.))))Да,уж.Вот прикалывается чувак.А почему бы и нет?..Ведь прокатывает.В этой стране даже "квадратное" прокатывается на глазах у героев всех мастей и областей.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНасиров отказался показать электронный браслет: "Он находится в интимной зоне". ВИДЕО
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