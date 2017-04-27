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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2483) МВД (8255) Нацполиция (7111) реформы (2575)

 Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли - и вам приятно, - Аваков анонсировал создание 20 образцово-показательных отделений полиции. ВИДЕО

аваков

В Киевской, Харьковской и Львовской областях в рамках реализации проекта Евросоюза по поддержке реформы полиции в 2017 году создадут 20 образцово-показательных районных отделений полиции, затем будут обновляться все райотделы полиции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"Мы официально начинаем проект реформы полиции в Украине, который реализуется при поддержке Евросоюза", - сказал Аваков в четверг в ходе презентации проекта в Киеве министр.

Министр рассказал, что проект будет реализоваться в трех областях страны: Львовской, Киевской и Харьковской.

"20 отделений полиции в экспериментальном порядке начнут работать в особом режиме с точки зрения подготовки кадров и обустройства самих отделений полиции", - отметил он.

"В 20 отделениях полиции в трех областях мы пытаемся сделать перезагрузку, как с точки зрения полицейского персонала, так и с точки зрения всей материальной базы, начиная от ремонта самого отделения, заканчивая транспортом и компьютерами", - пояснил Аваков.

Вместе с тем министр заметил, что 20 райотделов из 700 существующих в Украине - это только маленькая часть, и выразил надежду на то, что проект будет только стартом и через определенное время обновление коснется всех отделений полиции страны.

"Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли в районное отделение полиции - и вам приятно. Даже если вы пришли по плохому поводу, вы получили то, что заслуживает получить гражданин Украины. То есть, мы пытаемся построить некую идеальную модель, которая от визуального до содержательного контента будет приближаться к идеалу", - подчеркнул глава МВД.

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По его словам, в проекте, активно участвуют иностранные коллеги, в частности, полиция Швеции.

В свою очередь глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что ЕС оказывает и будет оказывать всяческую поддержку реформам полиции в Украине для обеспечения прав человека.

Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев уточнил, что цель проекта - построение коммуникативной платформы между Нацполиции и громадой.

Основные направления проекта, по его словам, - это тренинги, обучение полицейских, коммуникация с местными громадами, что позволит обществу понять основные принципы работы, в том числе, в плане обеспечения общественного порядка, и повысит доверие людей к полицейским.

Проект реализуется совместно полицией Швеции, проектным офисом ООН, консультативной миссией ООН в Украине. Имплементация проекта рассчитана на 18 месяцев, бюджет составляет 6 млн евро.
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То есть менты будут пиздить исключительно в белых перчатках?
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"Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты."
Всё по Фрейду. Дальше можете не читать.
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построение коммуникативной платформы между Нацполиции и громадой.
Источник: http://censor.net.ua/n438057 наркота будет продаваться прямо в райотделах, а не по за углами.
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Аваков відварив нову порцію локшини. Тільки дурень або проплачена падлюка може йому повірити.
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А в чем, собс-но, суть реформ? Ментам выдадут новые морды?
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20 образцово-показательных отделений полиции

На их территории не будет совершено ни одного преступления за год!
Даже взяток не будет никто брать.
.
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На Рассее при Катьке второй были потемкинские деревни, а у нас при соевой власти - аваковские отделения. Так и живем...
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Вы пришли - и вам приятно , прямо публичный дом какой то.
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в райотдел идешь когда случилось беда так что, мечтой райотдел быть не может
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Йшов третій рік "реформи" і дойшли до головного - "Мы официально начинаем проект реформы полиции в Украине"...
Аваков вали у відставку, а потім за грати, разом зі своєю сєпарською бригадою...
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тут дело не в транспорте и внешнем виде отделений, а в составе людей которые там работают, а там практически остались те же менты которые считают что им все позволено, вот их надо в первую очередь менять
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Если я захочу чтобы мне сделали приятно я пойду не в райотдел это 100%!!
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Не хотелось бы, что родилось что-то с цветочками-розочками, с факсами-шмаксами при растущей преступности в Украине.
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Вы пришли в районное отделение полиции - и вам приятно - зная больную фантазию наших ментов, мне от этих слов становиться страшновато
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Приём граждан по личным вопросам! Каждый вторник!
Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли - и вам приятно, - Аваков анонсировал создание 20 образцово-показательных отделений полиции - Цензор.НЕТ 7920
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Это типа очередь бабок в отделение полиции,что-бы им сделали приятно?
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Да.....не хотят в Украине строить садики, школы, а по принципу яныка создают образцовые ментовские участки - на создания которых деньги трусят из бизнеса.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли - и вам приятно, - Аваков анонсировал создание 20 образцово-показательных отделений полиции. ВИДЕО
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