 "Ты нацист! Ты тут теперь бендеришь?! Ты сейчас с ноги получишь!", - драка в студии росТВ из-за "немецких и советских фашистов". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, во время дискуссии несколько из ее участников отметили, что действия немецких фашистов не отличались от действий советских коммунистов. За такое сравнение оппоненты им поставили ультиматум и пригрозили физической расправой за такое сравнение.
Спровоцировал драку польский журналист Томаш Мацейчук. заявив главреду одного из российских интернет-изданий Руслану Осташко следующее: "Ваши деды - красные фашисты". Смотрите также: "Вы пробили дно", - ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро дерьма. ВИДЕО
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престолов3,14здаболов...
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Ибо нация, способная употреблять говно, так же достойна премии! :D :D
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Боятся....
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бу... и у ваты обморок.
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За дідоффф!!!
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Толстого и Достоевского уберут из школьной программы
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Хорошее слово
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