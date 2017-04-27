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 Общество, За рубежом
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Все про:драка (2059) пропаганда (1989) Россия (70202) ТВ (2022)

 "Ты нацист! Ты тут теперь бендеришь?! Ты сейчас с ноги получишь!", - драка в студии росТВ из-за "немецких и советских фашистов". ВИДЕО

В студии российских пропагандистов возникла драка при обсуждении роли "немецких и советских фашистов" во Второй мировой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время дискуссии несколько из ее участников отметили, что действия немецких фашистов не отличались от действий советских коммунистов. За такое сравнение оппоненты им поставили ультиматум и пригрозили физической расправой за такое сравнение.

Спровоцировал драку польский журналист Томаш Мацейчук. заявив главреду одного из российских интернет-изданий Руслану Осташко следующее: "Ваши деды - красные фашисты".

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шоу для плебса. они в студии морды квасят друг другу а потом вместе вино бухают...
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Точно, "Окна Нагиева" - 2.0 для российских люмпенов.
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От тому ми нагинаємо кацапню тихенько,без лишнього шуму.
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Ну близькі до ціх шоу є. На Інтер каналі і каналі Україна.
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После дичайшей злости следующая отличительная черта кацапа: для собственного возвеличивания он предпочитает не сделать что-нибудь хорошее и полезное, а унизить достижения и успехи других. Кацапам важно постоянно напоминать всем о преступлениях немецких нацистов, чтобы на их фоне преступления советских коммунистов не выглЯдели такими страшными. Обратите внимание: еще до Майдана в РФ проводили "антифашистские" манифестации против возраждения фашизма ... в Польше, странах Балтии и в Украине. Тем временем под шумок готовили военную экспансию... И как только мы жили с ними в одной стране?
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Всё нормально. Условий спокойствия в государстве всего два: а) в холодильнике есть еда, и б) телевизор показывает весёлые картинки.
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Ну, скажем так: картинки всё веселее и веселее.
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Две Нобелевки!!!

Ибо нация, способная употреблять говно, так же достойна премии! :D :D
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Наглая подлая нахрапистая недонация. Горлом работают, плечевые.
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Это питерский антифошызд Мильчаков... Гирой мирного апущения и подобного рода ток-шоу рос.ТВ.
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ети идиоты за поребриком, без Бандеры не засыпают и не встают.
Боятся....
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Причём Бандера не убил ни одного русского, а Йоська Рябой положил десятки миллионов.
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мне нравится как они шугаются.
бу... и у ваты обморок.
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Говорят что обмороки у жителей московских пятиэтажек, которые в ближайшее время пойдут на выселки за МКАД.
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Он про Власова с его армией ещё бы напомнил
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Там если начать напоминать времени на срач не хватит
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Тяжела жизнь российского фашиста без врагов .
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Поговаривают что нацисты себя в рейхстаге так же вели.
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Кто ездит на эти быдлошоу? Какой гонорар должен перекрыть участие в этом зоопарке свинособак?
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Навіть не розумію на що дам дивитися. І навіщо це відео на цензорі.
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Не про те суперечка була. Краще б сперечалися, чиї фашисти більш лютували, червоні фашисти за своїми звірствами можуть зрівнятися тільки з режимом Пол Пота, там теж червоні кхмери були.
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" кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю." (с). Ф.М. Достоевский.
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не надо истерить это же все постановка за бабло....ну какой нормальный человек поедет в мордор отстаивать принципы!!!
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Ось цьому діду треба дякувати за перемогу - розпад СРСР. Він - живий переможець.
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Не пойму дураков,колторые ездят на эти дурацкие шоу
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так їм же бабло плотять, бухло і хавчик на шару додається)
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На первых секундах этого дебильного шоу засветилась рожа Вадика Карасева - великого политолога всех времен и народов. Бабосики таким образом зарабатывает и отрабатывает.
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Все скрепно-"с ноги получишь","морду набъю","мне всё равно что мне потом за это будет" . Не надо аргументы искать,факты приводить,мозги включать. Програмируют на слово "фашизм" как собаку на команду "фас"
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Омерзительное манипулятивное шоу! За каждое разбитое табло заранее установлен гонорар, есть дежурные клоуны-юродивые...Нечего обсуждать эту блевотину
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Красние фашісти - точное определения сталинского режима
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Советские фашисты убили больше людей чем немецкие фашисты. Это факт.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ты нацист! Ты тут теперь бендеришь?! Ты сейчас с ноги получишь!", - драка в студии росТВ из-за "немецких и советских фашистов". ВИДЕО
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