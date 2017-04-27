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Одесские патрульные задержали пьяного водителя, попавшего в ДТП во время погони. ВИДЕО
Одесские патрульные задержали после погони пьяного водителя автомобиля ВАЗ-2107.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, автомобиль попал в поле зрение патрульных на улице Инглези, после оперативной информации о многочисленных нарушениях. На требование патрульных остановится, нарушитель ускорил движение. Через несколько минут погони, не справившись с управлением, беглец наехал на препятствие и остановился.
ТОП-тема дня за сегодня...
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это было бы топ-темой для родни погибшего...
а от такого НИКТО не застрахован...
так шо пьянчуг нужно садить на 5-терик...и лишать прав пожизненно
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Зае...ли уже эти ХАНЫГИ!!!
Хочешь выпить? СИДИ ДОМА!!!
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