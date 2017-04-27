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 Политика Украины, Общество
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 "Это прекрасно, что вы розовощекий", - Ляшко пришел к главе САП Холодницкому. ВИДЕО

Нардеп Олег Ляшко пришел с коллегами-"радикалами" в служебный кабинет главы САП и пытается выяснить подробности деятельности Назара Холодницкого на этой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ляшко обвиняет САП в ангажированности и зависимости от решений Президента Украины Порошенко. Ляшко пришел в кабинет Холодницкого по своей инициативе.
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"Если вы специализированный антикоррупционный прокурор, вы должны быть независимы и объективны. Как вы можете быть объективны, если вы мне рассказываете о конфискации моего имущества... Вы акцентируетесь только на том, что я говорю, что вы розовощекий генерал. И это прекрасно, что вы розовощекий", - рассказывает нардеп.

Смотрите также: "У них генеральские погоны, но они лохи", - Ляшко о доме за 15 миллионов в Козине возле Киева. ВИДЕО
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піарщик Ляшко, цікаво, вила він теж задекларував... )
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Два клоуна. ламают комедию и держат нас за лохов. Будете все скоро болтаться на фонарных столбах, и розовощёкие, и бледнолицые.
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От таких ми клоунов избераем в парламент за деньги и гречку и т. д. А врать умееть и пярится тоже . Позорище сами депутати делают .Унизительно пускай в суде докажет, а не нападает на человека ,ето дискриминует его работи. От ети барани хотят в европу. Пускай зайдет так до европейского или Американского, Ляшка поставили би на свое место.
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Беда в том, что "гречкоеды" опять пойдут на выборы и проголосуют за него, а молодняк тупо отморозится...
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Ляшко тролить Холодницького, а має сидіти в тюрмі і це недопрацювання Холодницького, а фактично неспроможність всієї антикорупційної прокуратури! Депутати мають заходити в САП тільки з написаною від руки добровільною заявою про злочин та визнання своєї провини перед народом України!
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Саме тому антикорупційникам треба довести справу чи то по Ляшку, чи то по Насірову та іншим знаковим фігурантам до логічного кінця, тобто до передачі справи в суд. У противному випадку об них будуть витирати ноги всі, кому не лінь (окрім простих смертних звичайно). На цьому відео Ляшко і справді тролить Холодницького і ще нижче опускає статус антикорупційників, почуває себе безкарно і надає приклад наступним корупціонерам як зневажати закон, та як зневажати і опускати при цьому антикорупційний орган.
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Прилюдно землю жрал, коров целовал, баб за сиськи лапал, мордой пятый угол искал, сосать приучен с малых лет... Ценный кадр, один перекрывает всю нишу гей-порно-зоо-садомазо утех.
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Ляшко и Холодницкий , какими их видят граждане Украины , осторожно, не нормативная лексика +18 https://www.youtube.com/watch?v=-8BdAlf2t_c
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ну не надо так откровенно видео с вашим участием ... выкаладывать в интернет!!! И судя по вашему облику на видео.... то украинского там ничего не видно!
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Да Вы ошиблись. Но не очень приятно было видеть Ваше обличие на этом видео....где Вы себя представили украинским народом. Вы изучите внимательно свою родословную ветвь. И уточните..кто Вам внушил подобную мысль ..что Вы украинец?! На видео явно кацапское быдло....
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Опять вы берете до рота... кучу разных гадких слов, пан Олежа , продолжайте в том же духе и ваша мать , будет вами гордиться, вы ведь с нее берете пример, она ведь тоже до рота берет )))
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Я понимаю Толстяк...что Вы не можете понять ..что я не олежа и никак не могу поддержать Ваши эротические фантазии. Я о Вас... и Вашем видео... Где Вы выступая со столь сложной для Вас речью ... отождествили себя с украинским народом. Обращаюсь я с Вами исключительно вежливо... ибо вижу Ваш высокий уровень самомнения... что свойственно единственной нации в мире....кацапам! Вот и подталкиваю Вас к более подробному изучению Вашей родовой ветви.
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Похоже радикальному борцу скоро очЬко порвут.
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Сюди потрібно вставити яника "астанавитесь очко ляшка не резиновое" ))
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любитель коров хорошо усвоил:лучшая защита это нападение.
Как бы на собственные вилы не напоролся...
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Психологически Холодницкий явно слабый,полное неумение вести дискусию,если и обвинения он в таком же духе выдвигает то грош цена ему.
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В таком же, поскольку за два года работы НАеБУ - на выходе ноль целых хер десятых
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дуже сподіваюсь, що нинішня каденція цього стручка в Раді буде останньою. Вже сил немає на це дивитись, цур мені..
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Вы правы, рано или поздно, но все равно проститутки уходят на пенсию. Правда в случае шлюшка выход может оказаться принудительным, через заднюю дверь
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Ну, Жулька ж сидит вон в Раде столько и ничего - сколько лохов готовы голосовать за балаболку.
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Тема как бы про заднеприводного. А йулька тоже такая?
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Как уже достали эти.... розовощекие и пухнасторылые....
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Вот такие в Украине депутаны....позорище!!!!!
"розовощекий".....сказал голубозадый.
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Холодницкий "не герой моего романа",но на его месте я бы уже ве.бал в челюсть этому пидорасу и гори оно всё ярким пламенем!!!
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Этот "неушкоджений" уже достад своей гейской наглостью.
Желаю Холодницкому его закрыть.
А мы будем передавать Шляшко в СИЗО баночки вазелина.
В качестве гуманитарной помощи...
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Ляшко просто хочет "червонощокого" Холодницкого. Но, этот, противный, пока ломается
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Лучше быть розовощеким, чем дуплочпокером. Молчало бы уже........ После такого позорища на видео с его участием, которое гуляет по интернету, нормальный человек вообще на люди не показывался..... а этот продажный клоун еще смеет рот открывать!
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ляшко часто брал за щеку у розовощеких хенералов,он в этом прахвесиАНАЛ...
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Правда брал за щеку и Ляшко такой вор как они все.
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ЛЯШКО ти ліпше з камарами піди і покажи свої маєтки і докажи всьому народу України який ти бідака тоді люди будуть знати, що ти мишка церковна бідота. А не ідеш до Холодницького народу докажи справедливість.
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Обое мрази, дорвавшиеся до кормушки, морды трескаются. Паразиты на теле Украины.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это прекрасно, что вы розовощекий", - Ляшко пришел к главе САП Холодницкому. ВИДЕО
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