 "Это прекрасно, что вы розовощекий", - Ляшко пришел к главе САП Холодницкому. ВИДЕО

Видео 112
Загрузка видео...
"Если вы специализированный антикоррупционный прокурор, вы должны быть независимы и объективны. Как вы можете быть объективны, если вы мне рассказываете о конфискации моего имущества... Вы акцентируетесь только на том, что я говорю, что вы розовощекий генерал. И это прекрасно, что вы розовощекий", - рассказывает нардеп.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как бы на собственные вилы не напоролся...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"розовощекий".....сказал голубозадый.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Желаю Холодницкому его закрыть.
А мы будем передавать Шляшко в СИЗО баночки вазелина.
В качестве гуманитарной помощи...
Ответить
да ладно, прям розовощёкий )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить