 "У них генеральские погоны, но они лохи", - Ляшко о доме за 15 миллионов в Козине возле Киева. ВИДЕО

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"Что касается дома. Они лохонулись. У них генеральские погоны, но они лохи... Они вытянули из реестра мою декларацию. Я действительно в начале года купил дом, который я арендовал. Я честно указал стоимость дома... Я заплатил все налоги, но не заплатил за сам дом потому, что согласно договора я купил дом в рассрочку", - сказал Ляшко.
Если человек никак не хочет поверить в ваш гуманизм, то можно попробовать пытки.
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пидарасыД.артаньяны.
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