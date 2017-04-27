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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (1665) допрос (1108) Ляшко (1480) недвижимость (719) САП (457)

 "У них генеральские погоны, но они лохи", - Ляшко о доме за 15 миллионов в Козине возле Киева. ВИДЕО

Нардеп Олег Ляшко назвал антикоррупционные органы "лохами в генеральских погонах", пытаясь объяснить появившуюся в его пользовании элитную недвижимость в пригороде Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Ляшко заявил, что покупает дом в рассрочку на пять лет и платит все необходимые платежи в бюджет предусмотренные налоговым законодательством.

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"Что касается дома. Они лохонулись. У них генеральские погоны, но они лохи... Они вытянули из реестра мою декларацию. Я действительно в начале года купил дом, который я арендовал. Я честно указал стоимость дома... Я заплатил все налоги, но не заплатил за сам дом потому, что согласно договора я купил дом в рассрочку", - сказал Ляшко.

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Еду на машине, все пешеходы - козлы. Иду пешком, все водилы - козлы. Еду на велосипеде - вааще все козлы!
Если человек никак не хочет поверить в ваш гуманизм, то можно попробовать пытки.
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я многих таких знаю... а ведь бесполезно им было доказывать что они лохи!
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Если посмотреть на избранный парламент то по ходу лохи почти все кто голосовал за этих депутан !
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шлюшко видит кругом одних д`Артаньянов, но он вне подозрения
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все,что нужно знать об "украинских" политиках,мы все лохи,а они пидарасы Д.артаньяны.
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Из-за таких проституток сначала появился узурпатор - янукович, а потом шоколадный боров
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они то может быть и лохи... но с этой лушпайки снять неприкосновенность то еще не то слово можно подобрать
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чегойто они лохи? лохи те, с чьих налогов они ни за что получают огромнейшие зарплаты.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У них генеральские погоны, но они лохи", - Ляшко о доме за 15 миллионов в Козине возле Киева. ВИДЕО
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