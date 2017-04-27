 "При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - Холодницкий о "деле Ляшко". ВИДЕО

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"Скажу откровенно, что в НАБУ на 12 часов был вызван еще один политик по точно такому же факту. Но этот политик, в отличии от нашего фигуранта, не делал из этого цирка... Мы работаем в рамках закона и если есть возможность вызвать тех или иных чиновников - они будут вызываться. Не будут приходить, будем приводить. Если кто-то хочет сделать шоу - пожалуйста, но смотрите за своими рейтингами", - сказал Холодницкий.
"При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - объяснил Холодницкий подозрения антикоррупционных прокуроров.
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ни в коем случае не пытаюсь защищать радиКАЛа, но тех по кому "есть сомнения" гораздо больше и размер этого сомнения значительно больше. но находятся они в блоке петиных пидарасов...
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А вот политическая проституция - вполне .
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