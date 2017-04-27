EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Общество
  1127  17
Все про:НАБУ (1662) допрос (1106) Ляшко (1478) Холодницкий (297) САП (454)

 "При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - Холодницкий о "деле Ляшко". ВИДЕО

Глава САП Назар Холодницкий назвал "цирком" приход "радикала" Олега Ляшко в НАБУ для дачи объяснений по поводу его финансового состояния и законности доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Холодницкий рассказал, что свои доходы приходится объяснять многим политикам и чиновникам.

Загрузка видео...
Видео 112

"Скажу откровенно, что в НАБУ на 12 часов был вызван еще один политик по точно такому же факту. Но этот политик, в отличии от нашего фигуранта, не делал из этого цирка... Мы работаем в рамках закона и если есть возможность вызвать тех или иных чиновников - они будут вызываться. Не будут приходить, будем приводить. Если кто-то хочет сделать шоу - пожалуйста, но смотрите за своими рейтингами", - сказал Холодницкий.

"При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - объяснил Холодницкий подозрения антикоррупционных прокуроров.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шкварчить вже гузно продажної радиКальної повії..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шляшко - это редкостный моральный урод!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сдулся Ляшко. И цирк его уехал. Избиратели снова ошиблись кто за его партию голосовал на выборах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даже не знаю кто хуже, те умственно не далекие, кто голосовал за Ляшка, или те предатели, которые голосуют за Оппоблок...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хммм. Но он же умеет работать вилами. Скажем погрузка сена во внеурочное время. Вы это считали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще каких-то скотыняк все время ими ганяет. Может он фермер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
очевидная заказуха и демонстрация того, насколько "независимо" и от кого "независимо" НАеБУ.

ни в коем случае не пытаюсь защищать радиКАЛа, но тех по кому "есть сомнения" гораздо больше и размер этого сомнения значительно больше. но находятся они в блоке петиных пидарасов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно просто подчинить НАБУ и НАЗК главе МВФ по принципу "чье кушаю-того и слушаю",сидели бы уже все как миленькие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не , сосание х.ёв таких доходов не приносит .
А вот политическая проституция - вполне .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че сразу наворовал. Бабка собирала, мамка собирала, сам собирал, вот и насобирал.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - Холодницкий о "деле Ляшко". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти