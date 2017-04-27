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 Происшествия, Общество
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Все про:Евровидение (616) СБУ (14085) учения (1688)

 В преддверии Евровидения-2017 СБУ провела антитеррористические учения. ВИДЕО

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области провела тактико-специальное учение на базе "Международного выставочного центра", где в мае пройдет песенный конкурс "Евровидение-2017".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным ведомства, тренировка состоялась в условиях максимально приближенных к реальным. Было отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти.



"По условиям обучения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях.

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Члены оперативного штаба спланировали и организовали проведение условной антитеррористической операции. Подразделения спецназначения задержали "террористов", освободили "заложников", медики оказали помощь "раненым", взрывотехническая оперативная группа обезвредила "взрывчатку", найденную в здании", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что первый заместитель начальника ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области - руководитель Координационной группы АТЦ полковник Александр Данилевский после завершения учений оценил их как успешные и выразил благодарность за слаженные действия всем субъектам по борьбе с терроризмом, принявших участие в тренировке.

Напомним, что Евровидение-2017 в этом году пройдет в Киеве 9-13 мая.
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Видел. Красиво. Сколько списали денег на шоу показуху? Главное чтоб вице премьеру хватило чтоб домик на 1000 метров квадратненьких достороить......
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как поживает тётя плагиатощица из вуза паплавского другана целого вице премьера???
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Так а почему возмущаетесь только сейчас, когда скоро будет вся Европа в Киеве? Надо было с плакатами о запрете Евровидения в Украине стоять еще год назад.
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Израильтяне в 5 утра, похоже, тоже провели "учения". Горят склады асадской военной базы рядом с аэропортом Дамаска.
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Кацапы обязательно будут пытаться делать разные гадости, чтобы обосрать Интервидение.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ преддверии Евровидения-2017 СБУ провела антитеррористические учения. ВИДЕО
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