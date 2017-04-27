 В преддверии Евровидения-2017 СБУ провела антитеррористические учения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
По данным ведомства, тренировка состоялась в условиях максимально приближенных к реальным. Было отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти.
"По условиям обучения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях.
Члены оперативного штаба спланировали и организовали проведение условной антитеррористической операции. Подразделения спецназначения задержали "террористов", освободили "заложников", медики оказали помощь "раненым", взрывотехническая оперативная группа обезвредила "взрывчатку", найденную в здании", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что первый заместитель начальника ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области - руководитель Координационной группы АТЦ полковник Александр Данилевский после завершения учений оценил их как успешные и выразил благодарность за слаженные действия всем субъектам по борьбе с терроризмом, принявших участие в тренировке.
Напомним, что Евровидение-2017 в этом году пройдет в Киеве 9-13 мая.
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