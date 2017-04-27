 Трое бойцов "Азова", исчезнувшие на Донбассе в августе 2014 года, до сих пор не найдены. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", 27 августа 2014 года возле села Розы Люксембург в Донецкой области пропали без вести Роман Биленький с позывным Рамзан, Максим Худан (Севастополь) и Николай Самофалов (Ядро).
Военный с позывным Нос рассказывает: "У нас была четкая информация, что российские войска перешли границу Украины в районе Новоазовска и по всей линии в целом. Ребята выполняли боевую задачу, в результате чего попали в засаду и их взяли в плен".
Впоследствии руководитель группы Худан позвонил сослуживцам и сообщил, что он в плену, а остальные погибли.
Роман Биленький
После того как его мать распространила в социальных сетях фото и сообщения о пропавшем сыне, позвонили неизвестные и сказали, что он находится в одной из донецких больниц с ранением головы.
"30 сентября 2014 года позвонил мужчина и сказал, что сын в Донецке, в больнице на проспекте Ильича 104-А, которую боевики переоборудовали из туберкулезного центра. Предупредил об опасности и сказал, что раненых через 2-3 дня должны куда-то отправлять. А 3 октября по радио передали, что боевики массово вывозят раненых из городских больниц в неизвестном направлении", - рассказывает Людмила Биленька.
Позже Елена Васильева, российская правозащитница, основательница группы "Груз-200 с Украины в Россию", сообщила о госпитализации Рамзана в Ростове-на-Дону.
Украинский консул в Ростове-на-Дону Александр Ковтун заявил, что обращений по поиску Романа Биленького со стороны Украины не поступало.
По словам матери, через год после исчезновения сына, 7 августа 2015-го, на домашний адрес пришло предупреждение от Оболонского военного комиссариата о том, что он Роман уклоняется от мобилизации.
Максим Худан
Боец "Азова" с позывным Нос рассказал, что Максим Худан сам вышел на связь со своим батальоном. Это было через несколько дней после исчезновения. "Нос" вспоминает, что бойцы пытались договориться об условиях обмена с людьми, которые представлялись боевиками батальона "Кальмиус". По его словам, в "Азове" за Максима предлагали деньги и боевики согласились.
"Потом они предлагали своих пленных, но это больше было похоже на оценку - что за человек и насколько она важна", - рассказывает Нос. На том переговоры и закончились. Через неделю после исчезновения бойцов на телеканале "Царьград ТВ" появилось видео допроса раненого в ногу Худана.
В мае 2015 года в эфире Шустер LIVE народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что боец находится в московском СИЗО "Лефортово". Из-за крымской прописки, по его словам, Максима считают гражданином России и не хотят причислять его к украинским заложникам на территории РФ.
Друзья бойца проверяли информацию о Лефортово через правозащитницу "Евромайдан SOS" Александру Матвийчук. "Я попросила российских коллег проверить этот факт, и они ответили, что в официальных списках лиц, содержащихся в "Лефортово", Худана не нашли", - сказала она.
В Министерстве иностранных дел заявили, что неоднократно обращались в МИД РФ, однако получали ответ, что людей с такими инициалами на территории Росси нет.
Николай Самофалов
В батальоне "Азов" Николая признали погибшим. Через месяц после исчезновения бывший заместитель командира полка Вадим Троян призвал власти Мариуполя назвать одну из улиц в честь погибшего бойца. Позже побратимы сняли о нем памятный фильм и представили его в одной из городских школ.
О вероятной гибели Ядра говорит участник гражданского корпуса "Азов", народный депутат Олег Петренко: "В Минских списках он числится как неустановленное лицо. Эта информация, скорее, для поисковых групп, которые занимаются поиском и идентификацией останков".
Однако никаких свидетельств гибели парня до сих пор нет.
"По последней информации, Рамзана и Ядро перевозили из "ДНР" в "ЛНР". Источников несколько: волонтерские организации, криминалитет, склонные к переговорам представители "Л/ДНР" и некоторые россияне", - рассказывает друг Биленького Максим Токарев.
На сегодня пропавшими без вести в ходе боевых действий на Донбассе считаются 483 гражданина Украины.
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