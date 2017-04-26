 "Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, кадры конфликта опубликовал местный ресурс 05447.сom.ua
Городской голова Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин лично прибыл на собрание, где на повышенных тонах заявил, что не потерпит проведения сепаратистских акций в городе.
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А мы выжили
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с тюрского.. но..
кара -наказание, кум - родня(крёстный)..
без шуток...
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Явно гость запоребриковый...
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3 минуты и никого...
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Молодець мер Конотопа! Ось так і потрібно наводити порядок у своєму місті! Так все вийшло грубувато, дико, але все це ради виживання української державності і майбутнього прийдешніх поколінь. Тут не до сентиментів. На кацапів і сепарську гидоту людське відношення не розповсюджується, бо вони не є людьми.
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толерантностьюимпотенцией
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Мер Конотопа - патріот, працює на розвиток міста і населення,
а шо Грося і Ко
а шо Президент
а шо Верховна Рада
а шо суддівський і прокурорський корпус - працюють за гешевт і в додачу на нові пенсії
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- а сепары шабаши ведут без проблем, еще их и крышует ментовская титушня,
да и в Раде сколько ПРрыгов-сепаров - все в шоколаде
и маетки новые покупают/строють
и бизнес властьимущих расцветает на войне в разы
Хто і як заробляє на війні?
Хто ж на оборонному ринку країни грає першу скрипку та завдяки цьому стрімко накопичує та примножує власні доходи Багато води утекло від початку війни на сході України. Треба сказати, не тільки води - державних коштів також. Поряд із укріпленням обороноздатності нашої країни завжди знаходяться ті, хто ухитряється сколотити на ній непоганий фінансовий стан. Та й розгулятися тепер є куди, як ніколи, - витрати на безпеку та оборону проти 2013-го року збільшилися у 8 разів. На сьогодні Україна витрачає на свій захист безпрецедентні 113 млрд грн (90 млрд - у минулому році), або 5% від ВВП.
...минулого року помінялися й інші тренди - зокрема, підхід до фінансування програм «оборонки». Якщо раніше левова частка була саме державною (доля «Укроборонпрому» у 2015 році - 67 % ринку), то з минулого року на ринку міцно укріпилися приватні компанії (за 9 місяців 2016 року доля концерну зменшилася до 38 %).
Серед таких приватних структур - корпорація «Богдан» (власником був Порошенко, тепер власник контрольного пакета акцій Олег Гладковський, є колишнім бізнес-партнером Президента)…, …будучи з року в рік катастрофічно збитковим, за останні три роки «Богдан» скоротив збиток більш ніж утричі. Лише Нацгвардія, починаючи від 2014 р., придбала в корпорації «Богдан» техніки на понад 200 млн грн (це тільки те, що є у відкритому доступі). Десятки мільйонів їй також сплатили різноманітні відомства Міноборони.
...для української влади теперішня війна - це бізнес, який дозволяє заробляти колосальні статки. Головне - підтримувати попит на свій "інтерес". Адже неможливо підрахувати кількість снарядів, підірваної техніки, а якщо це ремонтують твої підприємства або випускають твої заводи - ти опиняєшся в центрі невичерпного клондайку. Додайте також поставки обмундирування, продовольства, ліків. Врахуйте бюджет, який щороку затверджують для Міноборони, а також те, що більшість закупок оминають Prozorroта відбуваються за закритою процедурою. І отримаєте більш ніж чітку картину того, що насправді відбувається», - говорить керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб.
Колода карт із правилами гри на оборонному ринку країни вже давно знаходиться в руках однієї особи, вона й «заряджає» цю колоду так, як у першу чергу вигідно їй. Будь-які умовності, які перешкоджають досягненню мети, - в бік.
Наприклад, раніше експорт та імпорт продукції воєнного призначення могла здійснювати виключно держава. Проте пріоритети змістилися - тепер таке безпрецедентне право віддали також комерційному заводу «Ленінська кузня». Між іншим, основним акціонером заводу є ПАТ «Недиверсифіційний корпоративний інвестфонд «Прайм Ессетс Капітал»», раніше відомий як фонд Петра Порошенка.
Із усього вищезазначеного «Публічному аудиту» вдалося окреслити три ключові проблеми, запропонувавши вихід із них.
• Величезна кількість закупівель, ремонт та модернізація військової техніки відбуваються без проведення публічних торгів, що нівелює принцип конкуренції та створює ризики неефективного використання бюджетних коштів. Це має бути зведено до мінімуму.
• На сьогодні фактично все постачання продукції чи надання послуг державним структурам, відповідальним за безпекові та оборонні напрями, відбувається бізнес-структурами, що афільовані з першими особами держави. Таку практику треба заборонити на законодавчому рівні.
• Недержавний громадський контроль за витрачанням бюджетних коштів на потреби оборони країни на сьогодні вкрай слабкий. Його слід посилити також на законодавчому рівні, убезпечивши при цьому витік таємної інформації та збереження державної таємниці.
http://ua24ua.net/hto_i_yak_zaroblyae_na_viyni/
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Чим він там вже 3 роки займається , кум Хуйла , а глловне - чому Порох його туди призначив ?
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хоть на каком языке и с какого аккаунта, кто вас не знает уродов
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Порошенко продает Липецкую "Рошен" своему сыну Сегодня 26 апреля ряд авторитетных российских СМИ сообщили, что из Липецкой фабрики "Рошен" начались массовые увольнения из-за смены владельца.
"Только за сегодняшний день было уволено порядка 100 рабочих. Несмотря на увольнение, они могут остаться работать на фабрике после полного перехода в новые руки. По последним данным новым владельцем фабрики будет сын Порошенко Алексей. О сумме сделки ничего не разглашается",- говорится в сообщение СМИ.
Работники фабрики уточнили, что увольнение связано с тем, что новый владелец собирается переименовать фабрику и снова устроить людей на работу. "Уволенные" люди продолжат свою работу и получат своевременную оплату.
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