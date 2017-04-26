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Все про:Конотоп (46) Медведчук (688) сепаратизм (12726)

 "Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО

Активисты во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным прекратили акцию медведчуковского "Украинского выбора" в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, кадры конфликта опубликовал местный ресурс 05447.сom.ua

Городской голова Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин лично прибыл на собрание, где на повышенных тонах заявил, что не потерпит проведения сепаратистских акций в городе.



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А я бы уточнил формулировку - сепаратистов и ворьё геть с УКРАИНЫ !!!!
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украинцы вы тоже временами тюркоязычны))) геть у нас кет -это уходи..и майдан тоже есть ))
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Что ж тут удивительного? Ваши предки тут сколько сотен лет пробавлялись? У нас тьма топонимов тюркских. Вот река в Сумах - Псёл... от псоу (тюрк.) - вода
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кто тут только не топтался.. гуны, готы.. кацапы
А мы выжили
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Да, мы не стесняемся давнего родства с кипчаками. А про слово Майдан в казахском языке нам говорил еще в 2004 году гость из Казахстана, молодой политик или журналист. Имени его я не помню.
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да майдан знал..а вот про геть седня догнал )) на митингах же говорят геть! геть ! это уходи .. и унас так же ))
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А "касап" у нас-кат з сапою,тобто-мясник,що голову відрізає,а у вас?
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касап - мясник да..до сих пор кто разделывает на базаре тушу на мясо топором и ножом называют касапами)))
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и это не лишено смысла.. например пустыня Каракум.. переводится как чёрный кара песок кум
с тюрского.. но..
кара -наказание, кум - родня(крёстный)..
без шуток...
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Слово "майдан" є в турецькій, казахській, туркменській і грузинській мовах. А сербохорватською mejdan означає "місце двобою".
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Тот который гей или певец?
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А сами вы кто
Явно гость запоребриковый...
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Оно не гость , оно педераст запоребриковый .
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Молодець! Отакі Мери повинні бути у кожному місті України!
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вялой шляпой по губе мертвечуку а не Конотоп
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Така нам потрібна влада! Такий нам потрібен президент!
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Лучше так, чем потом прятаться в подвалах от братских снарядов.
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старой кошелке сепарше так по заточке просилось,так просилось...
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Я не понимаю куда смотрит СбУ Вот твари собрались вместе Бери и сажай
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Счас свяжусь с конотопцем-велосипедистом, пусть колется - что там у них... в Сумах ничего не слышал, спасибо ЦН
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У мэра есть очень слабая психологическая подготовка - этим могут пользоваться.
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это эмоции, и именно благодаря им он выпиздил оттуда эту грязь, эмоции его подтолкнули
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Эмоции могут быть у мальчика впервые увидевшего голую тётку. Если сборище проходило без санкции - арест и суд.
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Була санкція , був дозвіл - була мєнтовська охорона ..))
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Суд?))) Я скорее поверю в Деда Мороза чем в то что в нашей стране суд или СБУ им что-то сделает. Механизм действий выбранный мэром, был эффективен несмотря на то что продиктован эмоциями.
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Та накипіло в людини, зірвався. З ким не буває. Четвертий рік війни пішов. Ненависть до козломордих виродків і їх послідовників лише накопичується і рано чи пізно ця чаша виливається як на цьому відео.
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Они щас к Петье в Киев приедут, тут регулярно сепарские шабаши, всякие псевдо обьединения ветеранов, центры росийской культуры..Так что велкам в Киев дорогие сепары, тут вас СБУ будет лично крышевать.
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Як я його розумію. На місці мера я б їм ще мордяки порозбивав. Досить вже цієї терпимості до прокацапської як він правильно виразився мерзоти.Українці занадто толерантні. Дістало це вже! Всю цю проросійську шоблу гнати за поребрик. Ледь не кожного дня гинуть хлопці на фронті. Від виставок куль витягнутих в лікарнях з наших поранених воїнів серце кров'ю обливається, а ці тварюки свої сепарські шабаші проводять в наших містах і навіть не соромляться.
Молодець мер Конотопа! Ось так і потрібно наводити порядок у своєму місті! Так все вийшло грубувато, дико, але все це ради виживання української державності і майбутнього прийдешніх поколінь. Тут не до сентиментів. На кацапів і сепарську гидоту людське відношення не розповсюджується, бо вони не є людьми.
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Щас шокобанда с шоко ген прокурором, на него уголовное дело заведут
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Ганьба на їх голову в такому випадку. Мер молодець. Тут лише "понять і простіть".
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Все это хорошо, но надо бить по главному. Пока мертведчук на свободе дела не будет.
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Улыбнуло. Как говорится ссаными тряпками на мороз
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Что это за сука ?С такой наглой рожей вседозволенности!
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Да... жаль не сопроводили их дубинками - доходчивей было бы и нагляднее
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Блядь , сколько можно сопли жевать ? Когда начнут реально отстреливать сепаров ? Вы уже заебали , со своей толерантностью импотенцией
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Что произшло? Вы там на Савушкина совсем тупые? Гавно пророссосийское нахрен выгнали из славного города Конотопа.
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Сам кумхуйла засцяв на такий шабаш приїхати. Прикривається жінкою.
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В Конотопе крупный железнодорожный узел ? И рашка под боком. Все это гавнюче пахнет.Вот всем так надо,тогда и в раде этих тварей не будет,а иначе...
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Конотоп - Україна
Мер Конотопа - патріот, працює на розвиток міста і населення,

а шо Грося і Ко
а шо Президент
а шо Верховна Рада
а шо суддівський і прокурорський корпус - працюють за гешевт і в додачу на нові пенсії
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Эту мерзоту нада не выгонять,а валить гадов !
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Что за шлюха заезжая, которую быки-телохранители так сторожили?
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Кловани проти клованів ... Особливо смішно виглядали тітухи , які відступали гордо вихляючи сідницями ...))
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почему нет ссылки на местные сми, не на канал ютуба, м)?
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зачем эта ложь? вы что реально думаете что никто ничего не знает, кроме цензоровских ботов тут и люди есть
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и НикомуНеНужный как запалился, кацапка даже лайкнула ему от удовольствия...
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Так, всі висловили подяку меру і постібалися з мертвечука? А хто з вас у реалі щось зробив у цьому напрямку? Підказую найпростішу "індивідуальну" акцію: бачите розповсюджувачів газети "вести" - газом або меленим перцем у мармизу. Я давно так робив на світлофорах. Щось поменшало тих розповсюджувачів.
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Зато в Киеве - и Грося, и Аваков, и Грицак, и Кличко даже
- а сепары шабаши ведут без проблем, еще их и крышует ментовская титушня,
да и в Раде сколько ПРрыгов-сепаров - все в шоколаде
и маетки новые покупают/строють
и бизнес властьимущих расцветает на войне в разы

Хто і як заробляє на війні?
Хто ж на оборонному ринку країни грає першу скрипку та завдяки цьому стрімко накопичує та примножує власні доходи Багато води утекло від початку війни на сході України. Треба сказати, не тільки води - державних коштів також. Поряд із укріпленням обороноздатності нашої країни завжди знаходяться ті, хто ухитряється сколотити на ній непоганий фінансовий стан. Та й розгулятися тепер є куди, як ніколи, - витрати на безпеку та оборону проти 2013-го року збільшилися у 8 разів. На сьогодні Україна витрачає на свій захист безпрецедентні 113 млрд грн (90 млрд - у минулому році), або 5% від ВВП.

...минулого року помінялися й інші тренди - зокрема, підхід до фінансування програм «оборонки». Якщо раніше левова частка була саме державною (доля «Укроборонпрому» у 2015 році - 67 % ринку), то з минулого року на ринку міцно укріпилися приватні компанії (за 9 місяців 2016 року доля концерну зменшилася до 38 %).
Серед таких приватних структур - корпорація «Богдан» (власником був Порошенко, тепер власник контрольного пакета акцій Олег Гладковський, є колишнім бізнес-партнером Президента)…, …будучи з року в рік катастрофічно збитковим, за останні три роки «Богдан» скоротив збиток більш ніж утричі. Лише Нацгвардія, починаючи від 2014 р., придбала в корпорації «Богдан» техніки на понад 200 млн грн (це тільки те, що є у відкритому доступі). Десятки мільйонів їй також сплатили різноманітні відомства Міноборони.

...для української влади теперішня війна - це бізнес, який дозволяє заробляти колосальні статки. Головне - підтримувати попит на свій "інтерес". Адже неможливо підрахувати кількість снарядів, підірваної техніки, а якщо це ремонтують твої підприємства або випускають твої заводи - ти опиняєшся в центрі невичерпного клондайку. Додайте також поставки обмундирування, продовольства, ліків. Врахуйте бюджет, який щороку затверджують для Міноборони, а також те, що більшість закупок оминають Prozorroта відбуваються за закритою процедурою. І отримаєте більш ніж чітку картину того, що насправді відбувається», - говорить керівник «Публічного аудиту» Максим Гольдарб.
Колода карт із правилами гри на оборонному ринку країни вже давно знаходиться в руках однієї особи, вона й «заряджає» цю колоду так, як у першу чергу вигідно їй. Будь-які умовності, які перешкоджають досягненню мети, - в бік.
Наприклад, раніше експорт та імпорт продукції воєнного призначення могла здійснювати виключно держава. Проте пріоритети змістилися - тепер таке безпрецедентне право віддали також комерційному заводу «Ленінська кузня». Між іншим, основним акціонером заводу є ПАТ «Недиверсифіційний корпоративний інвестфонд «Прайм Ессетс Капітал»», раніше відомий як фонд Петра Порошенка.
Із усього вищезазначеного «Публічному аудиту» вдалося окреслити три ключові проблеми, запропонувавши вихід із них.
• Величезна кількість закупівель, ремонт та модернізація військової техніки відбуваються без проведення публічних торгів, що нівелює принцип конкуренції та створює ризики неефективного використання бюджетних коштів. Це має бути зведено до мінімуму.
На сьогодні фактично все постачання продукції чи надання послуг державним структурам, відповідальним за безпекові та оборонні напрями, відбувається бізнес-структурами, що афільовані з першими особами держави. Таку практику треба заборонити на законодавчому рівні.
• Недержавний громадський контроль за витрачанням бюджетних коштів на потреби оборони країни на сьогодні вкрай слабкий. Його слід посилити також на законодавчому рівні, убезпечивши при цьому витік таємної інформації та збереження державної таємниці.
http://ua24ua.net/hto_i_yak_zaroblyae_na_viyni/
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Да подсрачников надавать сепарам на дорожку. Мэру- респект.
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Чому ніхто не пише , що організатор і господар цього "українського" вибору - представляє Україну в Мінську ...
Чим він там вже 3 роки займається , кум Хуйла , а глловне - чому Порох його туди призначив ?
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Полностю согласен со словом "шабаш"! Оно вообще идеально подходит для этих нелюдей!!
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с гамном, тупорылыми работничками не разговариваю, так что не пыжся
хоть на каком языке и с какого аккаунта, кто вас не знает уродов
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"Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора" - Цензор.НЕТ 2124

Порошенко продает Липецкую "Рошен" своему сыну Сегодня 26 апреля ряд авторитетных российских СМИ сообщили, что из Липецкой фабрики "Рошен" начались массовые увольнения из-за смены владельца.

"Только за сегодняшний день было уволено порядка 100 рабочих. Несмотря на увольнение, они могут остаться работать на фабрике после полного перехода в новые руки. По последним данным новым владельцем фабрики будет сын Порошенко Алексей. О сумме сделки ничего не разглашается",- говорится в сообщение СМИ.

Работники фабрики уточнили, что увольнение связано с тем, что новый владелец собирается переименовать фабрику и снова устроить людей на работу. "Уволенные" люди продолжат свою работу и получат своевременную оплату.
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А зачем геть, будете жить как в Лугандонию, свет, вода бесплатно, вот красота. А вы, дебилы, украинцы оплачивать все со своего кармана, а вам за это будут убивать.
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От пощастило ж людям з мером... Не то що наше самонемічне одоробло, весь Львів загадив, не нажереться ніяк(
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО
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