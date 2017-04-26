 СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, трое жителей Донбасса по указанию верхушки "ДНР" прибыли в столицу для организации финансовой поддержки боевиков. Злоумышленники создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты.
С начала года они переправили на оккупированную территорию Донецкой области валюту на более чем 60 млн в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленники отправляли курьерами непосредственно в "Центральный республиканский банк ДНР", где их затем использовали для нужд незаконных вооруженных формирований.
Оперативники задержали организатора схемы и двух его сообщников при передаче курьеру 100 тыс. американских долларов. Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в двух банковских ячейках организатора правоохранители изъяли 1,622 млн долларов США, 3,145 млн гривен, 258 тыс. евро, 55 тыс. российских рублей и 40 граммов золота в слитках.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).
(Фото и видео СБУ)
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