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Все про:Киев (16927) СБУ (14082) терроризм (20174) финансирование (1184) Донбасс (14311) Донецкая область (4040) обмен валюты (20)

 СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перекрыли в Киеве канал финансирования террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, трое жителей Донбасса по указанию верхушки "ДНР" прибыли в столицу для организации финансовой поддержки боевиков. Злоумышленники создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты.

С начала года они переправили на оккупированную территорию Донецкой области валюту на более чем 60 млн в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленники отправляли курьерами непосредственно в "Центральный республиканский банк ДНР", где их затем использовали для нужд незаконных вооруженных формирований.

Оперативники задержали организатора схемы и двух его сообщников при передаче курьеру 100 тыс. американских долларов. Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в двух банковских ячейках организатора правоохранители изъяли 1,622 млн долларов США, 3,145 млн гривен, 258 тыс. евро, 55 тыс. российских рублей и 40 граммов золота в слитках.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (Финансирование терроризма).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса", - российский режиссер Меньшов

СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 01СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 02СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 03СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 04СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 05СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 06СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 07СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 08СБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн 09



(Фото и видео СБУ)
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Дураки. Зачем в Киев поперлись? Могли с помощью кремлевских кураторов где-нибудь в Ростове обменять.
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значит не могли. вопрос в другом. как можно руссомирцам-сколеновставанам пользоваться нескрепной валютой - долларами?..
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Если копнуть ломбарды на сданные ценности и нотариат на предмет сделок по движимому и недвижимому имуществу на неподконтрольных территориях, то СБУ может пулеметом дырки под медальки в себе ковырять.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСБУ перекрыла в Киеве канал финансирования террористов, через который было переправлено 60 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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