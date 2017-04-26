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 "Учения": в Керчи оккупанты с автоматами оцепили спальный район и не пускают жителей домой. У журналистов грозят забрать фотоаппарат. ВИДЕО

В оккупированной Керчи сообщают об учениях людей с автоматами в спальном районе города. Микрорайон в районе Индустриального шоссе оцеплен российскими оккупантами в форме, местных жителей не впускают в их дома, информируют местные СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Керчь ФМ", сотрудники так называемой дорожной инспекции перекрыли дорожное движение большими машинами. К расположенным на улице Индустриальное шоссе школе №25 и детскому саду №2 приехал автобус, из которого вышли около 40 сотрудников полиции. Также на месте находится около трех машин скорой помощи, сообщает издание.

По информации сайта "Керчь - мой город", детей из школы эвакуировали. Заместитель директора по безопасности школы № 23 Наталья Чичерова утверждает, что речь идет о плановых мероприятиях.

"По легенде, в 8:35 на территории школы был обнаружен подозрительный предмет, предположительно взрывоопасный. Согласно инструкции, все дети и учителя были эвакуированы на улицу, а это примерно тысяча человек", - цитирует издание Чичерову.

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По словам местных жителей, полицейские не только оцепили район, они находятся также в подъездах жилых зданий, жителей не пропускают внутрь микрорайона.

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Силовики одеты в черную форму, при себе имеют автоматы. У задействованных в учениях правоохранителей на рукавах желтые ленты, отметили очевидцы.

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"Цукор в мішках" будуть заносити в підвали будинків.
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Дом минируют. Но это учения.
Добро пожаловать крымчане в настоящую Раиссу.
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А может это наши десант высадили, мы ведь тоже в начале войны желтым скотчем маркировались.
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Превратили в кладбище: Деканоидзе рассказала, как поменялась Абхазия после прихода "русского мира"

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказал о том, что случилось в Абхазией после войны в 1992-1993 годах.

Деканоидзе сказала, что у ее семьи в Абхазии был дом, но во время войны его сожгли, а многих ее родственников расстреляли. Она добавила, что из Абхазии вытеснили многих грузин.
"После этого я не была в Абхазии, но они превратили в кладбище этот регион Грузии. Где Россия - там всегда смерть", - отметила Деканоидзе.
По ее словам, присутствие РФ означает массовые убийства, как это было на Донбассе и в Сирии.
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"Вежливым людям" нужно пространство для "творчества" !
"Учения": в Керчи оккупанты с автоматами оцепили спальный район и не пускают жителей домой. У журналистов грозят забрать фотоаппарат - Цензор.НЕТ 3604
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Странно что подобных учений они не проводят в своих госзданиях, например у Аксенова, в ФСБ и пр.
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Нахрена им домой надо? ПУсть гуляют на улице. Свежый воздух. Это полезно.Дядя вова вам засранцам добра желает, а вы твари неблагодарные еще и недовольны.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Учения": в Керчи оккупанты с автоматами оцепили спальный район и не пускают жителей домой. У журналистов грозят забрать фотоаппарат. ВИДЕО
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