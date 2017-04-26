 "Учения": в Керчи оккупанты с автоматами оцепили спальный район и не пускают жителей домой. У журналистов грозят забрать фотоаппарат. ВИДЕО

По информации сайта "Керчь - мой город", детей из школы эвакуировали. Заместитель директора по безопасности школы № 23 Наталья Чичерова утверждает, что речь идет о плановых мероприятиях.
"По легенде, в 8:35 на территории школы был обнаружен подозрительный предмет, предположительно взрывоопасный. Согласно инструкции, все дети и учителя были эвакуированы на улицу, а это примерно тысяча человек", - цитирует издание Чичерову.
По словам местных жителей, полицейские не только оцепили район, они находятся также в подъездах жилых зданий, жителей не пропускают внутрь микрорайона.
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Силовики одеты в черную форму, при себе имеют автоматы. У задействованных в учениях правоохранителей на рукавах желтые ленты, отметили очевидцы.
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Добро пожаловать крымчане в настоящую Раиссу.
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Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе рассказал о том, что случилось в Абхазией после войны в 1992-1993 годах.
Деканоидзе сказала, что у ее семьи в Абхазии был дом, но во время войны его сожгли, а многих ее родственников расстреляли. Она добавила, что из Абхазии вытеснили многих грузин.
"После этого я не была в Абхазии, но они превратили в кладбище этот регион Грузии. Где Россия - там всегда смерть", - отметила Деканоидзе.
По ее словам, присутствие РФ означает массовые убийства, как это было на Донбассе и в Сирии.
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