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 Политика Украины
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Все про:назначение (1323) ПАСЕ (1031) Логвинский (85) Аграмунт Педро (49)

 "Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО

Это было бы символично, если бы в ответ на пророссийскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы исполнять обязанности главы ПАСЕ назначили представителя Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил член украинской делегации, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский,комментируя свои шансы занять должность президента ПАСЕ в случае отставки Педро Аграмунта.

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"Согласно процедуре, которая здесь существует, если она не поменяется, всего 6 человек из ассамблеи имеют право выполнять обязанности президента ПАСЕ до момента избрания нового лица. Социалистическая группа, следующая по квоте президента, сказала, что она не будет забирать квоту заранее, поэтому до января это остается квота партии. Из этих 6 человек все достойные люди, но есть и не без исключения. Есть несколько сильных кандидатов, их двое, также существует "пророссийский кандидат", назовем его так", - заявил Логвинский.

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Также вице-президент ПАСЕ рассказал, что за всю историю существования ассамблеи никогда не исполнял обязанности президента или и. о. президента представитель Восточной Европы.

"С другой стороны, мы должны понимать, что за всю историю существования ПАСЕ здесь никогда не было президента или и. о. президента из Восточной Европы, поэтому это будет непростым процессом для зала. С другой стороны, это было бы символично, когда за пророссийскую провокацию на территории Совета Европы будет такой ответ, где может исполнять обязанности вице-президент от Украины", - прокомментировал Логвинский.

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"Наша задача, мы всегда входим в бой, а там разбираемся. Посмотрим, какие дополнительные бонусы мы получим", - добавил вице-президент ПАСЕ.

Напомним, вчера в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию.
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Одна куплена сволота змінить іншу куплену сволоту. Після взяття на поруки мафіозі мартиненко Логвінський може йти в сміттєвий бак а не в ПАРЕ. На фото Логвінський виступає модератором зустрічі Холодницького з бандитами НФ в Вашингтоні де їх застукав Дорожний контроль!!!!

"Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки - Цензор.НЕТ 9350
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Что этот клоун о себе возомнил??
Еще бы санитар лешик Гончаренко по этому поводу высказался...
Позорились бы лучше дома, а не выставляли на смех государство.
Логвинский, тебе б еще за поручительство Мартыненка сидеть и не отсвечивать.
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В ПАСЕобязательно учтут Ваше мнение при рассмотрении кандидатур на должность президента. Мировая общественность равняется на Вас как на светоч справедливиости.
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При такой солидной рекомендации прокси-нулевки - еще бы!
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у них и так вся харя опплевана... да ножей на загривке как игл у ежика... еще это....
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ПЕДРО (аграмунд)- как символично...
Вполне! Украина выстрадала это право, давно пора Киевской Руси - Украине занять свое по праву место в ПАСЕ, надеюсь, что так и будет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО
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