 "Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Согласно процедуре, которая здесь существует, если она не поменяется, всего 6 человек из ассамблеи имеют право выполнять обязанности президента ПАСЕ до момента избрания нового лица. Социалистическая группа, следующая по квоте президента, сказала, что она не будет забирать квоту заранее, поэтому до января это остается квота партии. Из этих 6 человек все достойные люди, но есть и не без исключения. Есть несколько сильных кандидатов, их двое, также существует "пророссийский кандидат", назовем его так", - заявил Логвинский.
Также вице-президент ПАСЕ рассказал, что за всю историю существования ассамблеи никогда не исполнял обязанности президента или и. о. президента представитель Восточной Европы.
"С другой стороны, мы должны понимать, что за всю историю существования ПАСЕ здесь никогда не было президента или и. о. президента из Восточной Европы, поэтому это будет непростым процессом для зала. С другой стороны, это было бы символично, когда за пророссийскую провокацию на территории Совета Европы будет такой ответ, где может исполнять обязанности вице-президент от Украины", - прокомментировал Логвинский.
"Наша задача, мы всегда входим в бой, а там разбираемся. Посмотрим, какие дополнительные бонусы мы получим", - добавил вице-президент ПАСЕ.
Напомним, вчера в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию.
Ответить
Ответить
Еще бы санитар лешик Гончаренко по этому поводу высказался...
Позорились бы лучше дома, а не выставляли на смех государство.
Логвинский, тебе б еще за поручительство Мартыненка сидеть и не отсвечивать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вполне! Украина выстрадала это право, давно пора Киевской Руси - Украине занять свое по праву место в ПАСЕ, надеюсь, что так и будет.
Ответить