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 Политика Украины, Общество
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 "Забрали деньги у жены, а жить как?", - Насиров. ВИДЕО

Задержанный экс-глава ГФС Роман Насиров заявил, что правоохранители отказываются исполнить решение одного из судов и вернуть ему часть имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие действия, по словам Насирова, оставили его семью без средств для существования.
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"Забрали дома деньги - небольшую сумму, которые были у моей жены. Вот вопрос - меня безосновательно за решетку посадили, а у жены забрали все деньги, а жить как? Просто есть семья, есть дети. Как жить?" - сказал Насиров.

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Это вопрос-вопросов. Внятного ответа на него пока никто дал. Но хорошо, что начал озадачиваться такими вещами. Может что и придумает, например - жениться на приданом в 100млн. Чем не вариант?
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Кто-нибудь подсчитывал, какой вес и объём имеет бабло в 100 млн. гривен, если даже взять самые крупные купюры - то есть 20 тысяч банковских пачек по 100 шт. 500-гривневых купюр? Жить теперь, конечно, не на что, последнее забрали...
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"всю жизнь имеют,раком ставят,а жить как?",- пенсионеры
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Так идите оба в СИЗО, там накормят. Тем более, что жена стопудово в теме...
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Годі скиглити. Починається політкомпанія "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади".
- емблема ІППППУ для носіння на одязі(сумки, авто...).
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бедненький. апартаменты в Лондоне сдай, и живи за счёт аренды
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Бедный, бедный чучмек и его хайка-жена!
Динег даже на плошку риса и кусочек мацы на оставили.
Ежели Насралов будет побираться на Крещатике - обязательно подам.
Потом догоню - и еще раз подам...
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"Шоб ты жил на одну зарплату!"

Надіюсь, "Діамантову рку" дивились всі.
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Насиров,посоветуйся с Ляшком.Он когда молоденьким приехал в Киев,тоже нуждался в деньгах,но не скеглил ,а нашел выход.
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Бедненький, жить не на что!

Прожил бы на 1300 гривен пенсии!!!
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Пусть женушка перезвонит своему бывшему сутенёру и выходит на работу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Забрали деньги у жены, а жить как?", - Насиров. ВИДЕО
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