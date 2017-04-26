26.04.17 16:4426.04.17 16:47 "Забрали деньги у жены, а жить как?", - Насиров. ВИДЕО Задержанный экс-глава ГФС Роман Насиров заявил, что правоохранители отказываются исполнить решение одного из судов и вернуть ему часть имущества.Как сообщает Цензор.НЕТ, такие действия, по словам Насирова, оставили его семью без средств для существования. Загрузка видео... Видео 112 "Забрали дома деньги - небольшую сумму, которые были у моей жены. Вот вопрос - меня безосновательно за решетку посадили, а у жены забрали все деньги, а жить как? Просто есть семья, есть дети. Как жить?" - сказал Насиров. Читайте также: Сытник о Насирове: "При таком залоге в 100 млн гривен я не думаю, что ему есть смысл покидать Украину" перейти на форум x Мне нравится
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- емблема ІППППУ для носіння на одязі(сумки, авто...).
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Динег даже на плошку риса и кусочек мацы на оставили.
Ежели Насралов будет побираться на Крещатике - обязательно подам.
Потом догоню - и еще раз подам...
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Надіюсь, "Діамантову рку" дивились всі.
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Прожил бы на 1300 гривен пенсии!!!
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