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 Происшествия, Общество
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Все про:горсовет (344) документ (279) подделка (241) Харьков (4189) чиновник (1348) переселенцы (190)

 Харьковские чиновники организовали масштабную схему легализации псевдопереселенцев. При обысках обнаружены деньги, документы и портреты Путина. ВИДЕО

Чиновники харьковского горсовета и областного отделения Фонда социального страхования причастны к организации масштабной схемы легализации псевдопереселенцев с территории ОРДЛО с целью получения соцвыплат из украинского бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сотрудники СБУ и прокуратуры выяснили, что злоумышленники ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненных госстипендий и других выплат. Организовал схему житель Луганской области. За свои услуги злоумышленники брали по 7 тысяч гривен с человека.

Во время обысков оперативники обнаружили ксерокопии документов двух тысяч граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Правоохранителями изъято почти 100 банковских карт, большую сумму денег и сепаратистскую символику.
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Так это только один случай, а сколько таких у"одов по всей Украине.
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Найбільше у Запоріжськой та харківській областях
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Собачек отпугивать. Боятся они его после случая с Кони.
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Интересно, а на хрена им сепаратистская символика?
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Приказ: держать перед собой пальтрет царя.дабы не забывать. кьл хозяин. Да, и передобедом не забывали помолиться на путена
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Те, кто выбрал гепу - достойны таких чиновников!
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К стати, а гепа получал какие крохи от этого пирога?
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Есть только один "человек", который может на него ответить. Даже тот, кто давал, мог не знать, кому они идут...
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А сколько они могут за себя залога внести? надеюсь .не бедные чиновники. Дома там 4-х этажные, и т.д. имеют?
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"Это Вы еще в Ракете на детской площадке не смотрели..." (с)
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Десткие площадки бывают разные. Вот . например . в москве, кунцево

Харьковские чиновники организовали масштабную схему легализации псевдопереселенцев. При обысках обнаружены деньги, документы и портреты Путина - Цензор.НЕТ 4693
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Скрепы в столице не должны уступать регионам.
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не проводил такую аналогию.честно сказать
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У них вся страна - один большой автоЗак с сумасшедшим водилой.
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А карты конечно же ощадбанка...??? Интересно как это они оформляои вылпаты без оригиналов документов??? Хорошо бы раскрутить весь клубок. А вообше СБУ респект, хорошая работа, ждём наведения порядка.
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КОГО наказали то? НИ КО ГО! О чем говорить?
ЦИТАТА: "21 февраля(2016г.) глава правительства Яценюк сообщил, что
Правительство остановило социальные выплаты для 150 тыс. человек, которые получали денежную помощь по документам переселенцев."
....Вот тут и всплывает опять мое рациональное предложение - пересмотреть список наказанных. Вместо простых переселенцев, якобы укравших эти деньги, наказать 150 тысяч должностных лиц, которые не только реально могли украсть эти и многие другие деньги народа, но которые, получая за это зарплаты и льготы, позорят нас на весь мир, позорят память Майдана и ведут страну в рабство и нищету.(подробнее: 150 тысяч воров Украины )
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Пока харьковский пацюк на свободе, что еще можно ожидать... его не то что за сепаратизм, еще и за дела по майдан не посадили, не говоря за тотальное воровство
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Чемодан,вокзал,Желтые Воды, урановые рудники 15 лет. Потом за поребрик нахрен!
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Властям плевать на приграничные области Украины. В Харькове нужно давно повыбрасывать регионалов. Заменить молодыми патриотичными людьми. Эти переселенцы уже задолбали.
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А ещё Гройсман хочет провести децентрализацию. Они и так что хотят делают , а тогда будут строить свои республики на подконтрольной Украинской территории. Сепаратизм среди населения нужно жестоко присекать , а не отпускать под разные программы. Когда власть очень слабая она придумывает децентрализацию.
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Харьковский горсовет давно пора распустить, одни сепары там сидят- ждут руский мир.

кремлевскую шавку Кернеса пока не посадят на НАРЫ... бардак и сепаратизм будет там продолжаться. Этот договорянк Пороха сепаром Кернесом еще вылезит ему боком.
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чем больше проверок переверок тем больше желающих внести лепту помощи,за незначительную шеколадку.
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Да задолбали уже эти импотенты хреновы не способные навести порядок с выплатами "переселенцам" - придумывают всякие мутные схемы по "проверке" места жительства вместо того, чтобы деньги выдавать на руки или в банке через кассу, а в случае не получения вовремя выплат, приостанавливать выплаты и тогда проводить проверку. Через пол-года 75-80% "переселенцев" отпадут сами собой, экономия для бюджета будет десятки миллиардов гривен в год.
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Вот дебилы, залетели с Х"йлушей. Имели бы при себе портрет Пети, никто бы их и пальцем не тронул, ну в крайнем случае на поруки взяли бы.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияХарьковские чиновники организовали масштабную схему легализации псевдопереселенцев. При обысках обнаружены деньги, документы и портреты Путина. ВИДЕО
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