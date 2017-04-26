 Харьковские чиновники организовали масштабную схему легализации псевдопереселенцев. При обысках обнаружены деньги, документы и портреты Путина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, сотрудники СБУ и прокуратуры выяснили, что злоумышленники ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненных госстипендий и других выплат. Организовал схему житель Луганской области. За свои услуги злоумышленники брали по 7 тысяч гривен с человека.
Во время обысков оперативники обнаружили ксерокопии документов двух тысяч граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Правоохранителями изъято почти 100 банковских карт, большую сумму денег и сепаратистскую символику. Читайте также: Запорожские чиновники присвоили 12 млн грн, выделенных переселенцам, - СБУ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЦИТАТА: "21 февраля(2016г.) глава правительства Яценюк сообщил, что
Правительство остановило социальные выплаты для 150 тыс. человек, которые получали денежную помощь по документам переселенцев."
....Вот тут и всплывает опять мое рациональное предложение - пересмотреть список наказанных. Вместо простых переселенцев, якобы укравших эти деньги, наказать 150 тысяч должностных лиц, которые не только реально могли украсть эти и многие другие деньги народа, но которые, получая за это зарплаты и льготы, позорят нас на весь мир, позорят память Майдана и ведут страну в рабство и нищету.(подробнее: 150 тысяч воров Украины )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кремлевскую шавку Кернеса пока не посадят на НАРЫ... бардак и сепаратизм будет там продолжаться. Этот договорянк Пороха сепаром Кернесом еще вылезит ему боком.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить