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 В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО. ФОТО

В Днепропетровской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с Днепровской городской прокуратурой №2 раскрыли схему по безосновательному предоставлению группы инвалидности участникам антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО 01

По ее словам, на железнодорожном вокзале в городе Камянское при получении части взятки в сумме пяти тысяч гривен был задержан посредник, который должен был передать деньги главе центра медико-социальной экспертизы за решение вопроса о назначении группы инвалидности участнику АТО и начисление пособия инвалидам АТО в размере 200 тысяч гривен.

"Общая сумма взятки составила 45 тысяч гривен. Также установлены должностные лица учреждений здравоохранения, которые способствовали безосновательному получению группы инвалидности, а также 20 человек, которые воспользовались преступной схемой. В результате преступных действий государственному бюджету нанесен ущерб более пяти миллионов гривен", - рассказала Калиновская.

В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО 02

Она также отметила, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО 03

В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО 04

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