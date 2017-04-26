 В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
"Общая сумма взятки составила 45 тысяч гривен. Также установлены должностные лица учреждений здравоохранения, которые способствовали безосновательному получению группы инвалидности, а также 20 человек, которые воспользовались преступной схемой. В результате преступных действий государственному бюджету нанесен ущерб более пяти миллионов гривен", - рассказала Калиновская.
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