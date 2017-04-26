 В Днепропетровской области полиция раскрыла схему безосновательного предоставления группы инвалидности участникам АТО. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, на железнодорожном вокзале в городе Камянское при получении части взятки в сумме пяти тысяч гривен был задержан посредник, который должен был передать деньги главе центра медико-социальной экспертизы за решение вопроса о назначении группы инвалидности участнику АТО и начисление пособия инвалидам АТО в размере 200 тысяч гривен."Общая сумма взятки составила 45 тысяч гривен. Также установлены должностные лица учреждений здравоохранения, которые способствовали безосновательному получению группы инвалидности, а также 20 человек, которые воспользовались преступной схемой. В результате преступных действий государственному бюджету нанесен ущерб более пяти миллионов гривен", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.