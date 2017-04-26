 На переговорах в Минске рассмотрят вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС, - Насалик. ВИДЕО

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"Один из вопросов, который будет стоять сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля - нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий (НКТ), или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на НКТ", - скала он.
Министр уточнил, что поставка угля на Луганскую ТЭС возможна только по железнодорожным маршрутом, проходящим через НКТ, или из РФ (с ш/у "Обуховская", принадлежащего энергохолдингу "ДТЭК"), поставить уголь из украинских портов на эту станцию нет возможности.
"Если не будет решен этот вопрос … возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перекинем со Славянской ТЭС. Но чтобы обеспечить там, мы не сможем", - резюмировал министр.
По информации министра, Луганская ТЭС в настоящее время работает полутора блоками (до отключения перетока на НКТ в пределах Луганской области работала тремя блоками).
Насалик также сообщил, что за воду, поставляемую на НКТ, оплата не поступает.
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