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 Политика Украины
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 На переговорах в Минске рассмотрят вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС, - Насалик. ВИДЕО

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в ходе заседания в среду в Минске рассмотрит вопросы, связанные с возможным отключением Луганской ТЭС и возможным отключением подачи воды в оккупированные районы Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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"Один из вопросов, который будет стоять сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля - нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий (НКТ), или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на НКТ", - скала он.

Министр уточнил, что поставка угля на Луганскую ТЭС возможна только по железнодорожным маршрутом, проходящим через НКТ, или из РФ (с ш/у "Обуховская", принадлежащего энергохолдингу "ДТЭК"), поставить уголь из украинских портов на эту станцию нет возможности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске

"Если не будет решен этот вопрос … возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перекинем со Славянской ТЭС. Но чтобы обеспечить там, мы не сможем", - резюмировал министр.

По информации министра, Луганская ТЭС в настоящее время работает полутора блоками (до отключения перетока на НКТ в пределах Луганской области работала тремя блоками).

Насалик также сообщил, что за воду, поставляемую на НКТ, оплата не поступает.
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С этими обезьянами Украина согласовывает отключения ?
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Беззуба, ні нащо неспроможна, некомпетентна, безвідповідальна барижна влада...
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ну так майдан не зарезервирован, свободен так сказать, вперед.
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отключить - украинское решение ,которое надо выполнять.
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ты хер бычачый какие терки в минске-сказал доктор в морг значит в морг вам не надоело народу муть втирать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа переговорах в Минске рассмотрят вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС, - Насалик. ВИДЕО
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