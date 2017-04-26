 "Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил", - Луценко о курьезном деле винницкой прокуратуры и коньяке. ВИДЕО

"Я никогда не забуду, когда винницкая прокуратура привезла мне дядьку-обходчика - 60 с лишним лет, 40 лет трудового стажа. Какая-то падлюка украла узкоколейку. Наша доблестная полиция возбудила дело против этого обходчика у которого нашла несколько костылей из украденного пути. Ему за это шесть лет давали. И прокурор это утвердил. На этом мы убили доверие к прокуратуре, полиции и государству у всех, кто знает этого дядька. Я уверен, что таких дел сотни. Дядька, кстати, очень интересный. Он когда понял, что его в ГПУ не расстреляют и не закроют, уже уходя вспомнил и заявил: "Мне еще субсидии много насчитали". Ну, Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил",- рассказал Генпрокурор.
Кроме того, Луценко рассказал о курьезных попытках правоохранителей давить на бизнес. Вспомнил австрийские "наркотики" для украинской колбасы и запрет известного профилактического препарата против боли в горле, а также сообщил об остановке работы коньячного производства в Украине из-за наличия опасных для здоровья сивушных масел.
"Последний "подвиг" наших коллег из СБУ стала остановка всех коньячных заводов потому, что они ядовитые. Я долго расспрашивал в чем их ядовитость и оказалось, что в сивушных маслах. Мужчины понимают, что если много выпить, то это действительно близко к яду, но это же не значит, что всю коньячную отрасль необходимо остановить", - сказал Луценко.
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страшный яд.
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они украинский коньяк не пьют при их доходах
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Не дайте упырю обосраться.Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин придумал очередной лживый план.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.
1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.
У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные потоянно усиляющие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.
Хуйло послало шныря на разведку
Не дайте упырю обосраться.Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин придумал очередной лживый план.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.
1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.
У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные потоянно усиляющие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.
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