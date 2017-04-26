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 Политика Украины, Курьезы, Общество
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Все про:Винница (461) ГПУ (8503) курьез (4913) Луценко (6788) Гройсман (2850)

 "Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил", - Луценко о курьезном деле винницкой прокуратуры и коньяке. ВИДЕО

Генпрокурор Юрий Луценко призвал региональных прокуроров ответственно относиться к возбуждению уголовных дел и не предпринимать попыток давить на людей и бизнес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на всеукраинской конференции прокуроров Луценко рассказал о нескольких курьезных случаях в работе сотрудников прокуратуры.

"Я никогда не забуду, когда винницкая прокуратура привезла мне дядьку-обходчика - 60 с лишним лет, 40 лет трудового стажа. Какая-то падлюка украла узкоколейку. Наша доблестная полиция возбудила дело против этого обходчика у которого нашла несколько костылей из украденного пути. Ему за это шесть лет давали. И прокурор это утвердил. На этом мы убили доверие к прокуратуре, полиции и государству у всех, кто знает этого дядька. Я уверен, что таких дел сотни. Дядька, кстати, очень интересный. Он когда понял, что его в ГПУ не расстреляют и не закроют, уже уходя вспомнил и заявил: "Мне еще субсидии много насчитали". Ну, Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил",- рассказал Генпрокурор.

Кроме того, Луценко рассказал о курьезных попытках правоохранителей давить на бизнес. Вспомнил австрийские "наркотики" для украинской колбасы и запрет известного профилактического препарата против боли в горле, а также сообщил об остановке работы коньячного производства в Украине из-за наличия опасных для здоровья сивушных масел.

"Последний "подвиг" наших коллег из СБУ стала остановка всех коньячных заводов потому, что они ядовитые. Я долго расспрашивал в чем их ядовитость и оказалось, что в сивушных маслах. Мужчины понимают, что если много выпить, то это действительно близко к яду, но это же не значит, что всю коньячную отрасль необходимо остановить", - сказал Луценко.

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Луценко шутки...ну...с Гройсманом ...как то...даже не знаю.
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Юрок! Не юморить надо , не смешно ,ес твои "по новому" прокуроры ,по старому пакуют карманы за счет бизнеса и простого чела-путь хряка януковича может показаться счастьем для сегодняшней власти.
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Тем более,что второй себя позиционирует, как серезный дядя.. но все то знают, что такой же шоколадный пи3добол как и их хозяин
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Ему всё хихоньки-хахоньки,а "жопаблок" уже в открытую в листовках призывает к "борьбе с нацизмом" и примирении с рашкой. Что,б@я,происходит??? Повторяется 2014? Пэця про@бет страну.
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может покажете хоть одну фоточку сей чудной листовочки??? Или пизд..ть не камни ворочать?
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радио Эра обруссело вконец, не говоря уже об 112-ом! Про нюсван вообще молчу. Везде слышится этот мацковский прононс у русскоязычных ведущих, от которого меня аж коробит. На инфофронте москва наступает по полной!!! Понятно, что они все были под рыгами, но теперь совсем пошли в наступление на головы нашей ваты.
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Жулики уже плотно сели людям на голову и слезать не собираются ....
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Ну. это не преступление. А вот трезвенник из кремля-это клиника и криминал
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Это ещё всё фигня, вот в дымном шотландском виски обнаружили, етить-колотить, следы дыма. На котором солод сушили. И который, ну конечно же, канцероген - продукт грения же.
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А если у меня от тёщи изжога, так что их всех запретить?
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Мне тёща вчера рассказала о вреде помидоров. Своими глазами, мол, по телику видела: сидят все такие профессора с академиками, и говорят: помидор с огурцом есть нельзя - ядъ, помидор с мясом есть нельзя - ядъ, помидор, сука, ну вообще ни с чем, кроме петрушки, есть низзя - ЯДЪ!!!
:D

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Огурці из Ровно = 30 грн кг, а помидорьі из Калиновки = 38 грн кг. Где буржуйство? Курс гривньі около 28 грн евро
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Цена как в Европе и 114 евро минималка как в Европе.
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У одних больше, а других меньше. Но вот третьим плевать на минималку с тупьіми вопросами.
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Через недельку свои огурчики с теплички. Не поровнять с покупными.
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умрёшь. но сперва лет 30-40 ещё помучаешься.
страшный яд.
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Здоровья хватит до конца жизни. Доказано английскими учёными. )
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Не знаю как шоколадка, а петух получился отменный, жаль весной ростаял.
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Он старается . Как может , так и получается . Не судите строго немощного .
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Они значит убили, а ты типа поднял доверие к нашей прокуратуре... Засиделся ты там. Бери кружку и дуй обратно... в тюрьму! Только на дела по костелкрадам и годен...
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Вот где югик специалист, так это в коньячных изделиях и прошу шутки по этому поводу исключить.
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а что им стоит запретить?
они украинский коньяк не пьют при их доходах
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руководство ГПУ не в адеквате - скажет Гнойсман...
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Особо умиляет про коньяк. Юга толк в нем знает
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Спасибо Генпрокурору. Мы теперь пьем украинский коньяк . Он прям спас коньячную отрасль.
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Хуйло послало шныря на разведку
Не дайте упырю обосраться.Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин придумал очередной лживый план.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.

1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.

У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные потоянно усиляющие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.

Хуйло послало шныря на разведку
Не дайте упырю обосраться.Украина почти всегда выигрывала войны, но проигрывала благодаря своим предателям и лжи.
Украина почти всегда выигрывала у раши, но уже потом раша успешно ложью и подкупом украинских предателей, подстрекательством поляков добивалась
проиграша Украины.
Раша должна Лукашенку 15 млрд$. За решение этой проблемы в пользу лукашенка, путин придумал очередной лживый план.
Если лука сможет убедить порошенка при поддержке служб хуйла уступить.

1. Сначала через луку пете будет предлагать 1-10 млрд $.
2. Потом будут нагибать,
3. Потом пугать,
4. Потом пугать уничтожением петинского выводка.
Не дайте самой предательской должности (президент Украины-уязвимый через проклятый выводок) пете предать народ Украины.

У раши есть 2 выхода:
1. уход с крыма и донбасса, возмещение в том числе через постройку германией новых заводов в украине за счет раши всех уничтоженных предприятий украины. Прибрать за собой в севастополе. Но после этого раша будет готовится к новой войне.
2. Вечные потоянно усиляющие санкции, войну на востоке как в афгане минимум на 10 лет(после чего союз самоликвидировался). Развал раши на куски. (После этого раша не сможет готовиться к новой войны, пока не перевоссоединится. Задача Украины не дать перевоссоедиться, потому что после этого она начнет готовится к новым войнам.)
Часть оккупированных кусков кубани, дона возвращаются в украинскую родную гавань. Потеря земель для раши самые болючие.
Потеря земель для рашканов страшнее голода, сталина, 50 млн ватных жмуров.
Хуйло экономит не только на луке, но и собственным проституткам из обсе уже недоплачивает. А те начали стучать больше,
за что хуйло и разозлился на них и дал команду убрать одну машину.
 показать весь комментарий
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Винница есть Винница. Я его к Гройсману отправил", - Луценко о курьезном деле винницкой прокуратуры и коньяке. ВИДЕО
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