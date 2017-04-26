 "Кому вы хотите одеть розовые очки?", - Гройсман о поездке в харьковском метро. ВИДЕО

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"Кому-то "гениальная" идея пришла в голову подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра. Я об этом сразу сказал: "Кому вы хотите розовые очки одеть?". Я поеду там, где ездят люди. Я хочу посмотреть реальное состояние дел", - сказал премьер.
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Слава украинским судьям , самым демократическим в мире !
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Странная какая-то фраза...
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когда уже эту гниду пархатую закатают асфальтом в одну из ям на автобане Днепр-Кривой рог?
эта новость сделала бы мой день
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Ему ещё и лопату экспериментальную подсунули.
Источник:http://censor.net.ua/v437853
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Пацан сказал, пацан показал.
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