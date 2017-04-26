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 Политика Украины, Общество
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Все про:Метрополитен (429) Харьков (4187) Гройсман (2844)

 "Кому вы хотите одеть розовые очки?", - Гройсман о поездке в харьковском метро. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмутился попыткой харьковских чиновников скрыть реальное техническое состояние поездов городской подземки, предоставив для поездки единственный новый экспериментальный состав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом инциденте Гройсман рассказал на заседании правительства.

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"Кому-то "гениальная" идея пришла в голову подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра. Я об этом сразу сказал: "Кому вы хотите розовые очки одеть?". Я поеду там, где ездят люди. Я хочу посмотреть реальное состояние дел", - сказал премьер.
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Гройсман и есть главный очковтиратель Украины. Все обещает светлое будущее и загробную жизнь.
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С кассовыми апаратами как гениально придумал. С 8 мая мелким СПД шникам придется покупать кассовые апараты.
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Какую задачу поставили - такую и выполняет. Говорит эмоционально и правдиво, а вот делать ничего не будут, только бабки отмоют и вагоны покрасят.
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......придется увеличить стоимость проезда и купить Хюндаи....раза в три дороже чем они стоят....
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Пишут на Патриоте , что какой-то патриотично настроенный украинский судья отсудил в пользу кацапов 100 метрополитеновских вагонов .
Слава украинским судьям , самым демократическим в мире !
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"Я поеду там, где ездят люди."

Странная какая-то фраза...
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Вчера была новость шо в Харькове - самый лучший "губернатор". Если эта шоколадная деваха и их соплеменник и бывшый однопартиец-рыг Гепа - лучшие, то простите - кто ж у них худшие тогда?
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Ну пусть гнойсман очковтиратель, а те Шо подсовывают ему (к стати как и в совдепии было) новенькие вагоны, тех лизоблюдов как нужно называть?
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Я поеду там, где ездят люди. Я хочу посмотреть реальное состояние дел", - сказал премьер.(с)Источник:http://censor.net.ua/v437853
когда уже эту гниду пархатую закатают асфальтом в одну из ям на автобане Днепр-Кривой рог?

эта новость сделала бы мой день
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его ж мона тогда выкапывать....и снова закапывать.....пусть таких дней будет многа!
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"Кому-то "гениальная" идея пришла в голову подогнать новый экспериментальный состав для премьер-министра. "

Ему ещё и лопату экспериментальную подсунули.
Источник:http://censor.net.ua/v437853

"Кому вы хотите одеть розовые очки?", - Гройсман о поездке в харьковском метро - Цензор.НЕТ 9771
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Гройсман перед голосованием по премьеру: я вам покажу, как управлять страной!

Пацан сказал, пацан показал.
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точно!.....они с лопатами ... изредка.....и токо по-ночам что-то у себя на дачах сажают...говорят в народе что это хорошая примета - ночью жида с лопатой встретить...
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Харьковскую власть регионалов нужно всю разогнать. Неужели они такие незаменимые?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Кому вы хотите одеть розовые очки?", - Гройсман о поездке в харьковском метро. ВИДЕО
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