 Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Сегодня, 26 апреля общественные активисты принесли в приемную Службы безопасности Украины, по адресу ул. Владимирская, 33 в Киеве, около 700 заявлений против деятелей российской культуры, которые подписали печальноизвестное письмо-поддержку действий Путина в Крыму и на Донбассе, а также тех, кто, по данным активистам, незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма, Донбасса или позволял себе украинофобские высказывания.
"Мы где-то год назад приносили в СБУ просто общий список этих людей, но никакой реакции не было. Сегодня мы регистрируем на каждого человека отдельное заявление от около 10 человек. На каждое из них СБУ должна будет предоставить ответ. Объяснить, например, почему не запрещен въезд, потому что есть люди, которые совершили одно и тоже, но одним въезд запрещен, другим нет. По какому принципу СБУ отбирает мы не знаем. Будем ждать ответы", - рассказала активистка гражданского движения "Видсич" Катерина Чепура.
Активисты принесли в СБУ заявления против около 700 российских артистов, нарушивших, по их данным, законодательство Украины.
Активисты просят СБУ изучить приведенные факты и запретить таким лицам въезд в Украину.
Активистка гражданского движения "Видсич" Катерина Чепура.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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тут скорее наказывать надо.
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И почему эти недобитки янукодла до сих пор не привлекаются по ст.... сепаратизм????
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