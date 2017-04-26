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 Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты принесли и зарегистрировали в СБУ около 700 заявлений на российский деятелей и артистов, которые, по данным участников акции, совершили действия с признаками нарушения закона Украины. Активисты просят СБУ запретить таким людям въезд в Украину, а также внести их в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Сегодня, 26 апреля общественные активисты принесли в приемную Службы безопасности Украины, по адресу ул. Владимирская, 33 в Киеве, около 700 заявлений против деятелей российской культуры, которые подписали печальноизвестное письмо-поддержку действий Путина в Крыму и на Донбассе, а также тех, кто, по данным активистам, незаконно въезжал на территорию оккупированного Крыма, Донбасса или позволял себе украинофобские высказывания.

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"Мы где-то год назад приносили в СБУ просто общий список этих людей, но никакой реакции не было. Сегодня мы регистрируем на каждого человека отдельное заявление от около 10 человек. На каждое из них СБУ должна будет предоставить ответ. Объяснить, например, почему не запрещен въезд, потому что есть люди, которые совершили одно и тоже, но одним въезд запрещен, другим нет. По какому принципу СБУ отбирает мы не знаем. Будем ждать ответы", - рассказала активистка гражданского движения "Видсич" Катерина Чепура.

Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 01

Активисты принесли в СБУ заявления против около 700 российских артистов, нарушивших, по их данным, законодательство Украины.

Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 02Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 03

Активисты просят СБУ изучить приведенные факты и запретить таким лицам въезд в Украину.

Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 04Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 05Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 06Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 07Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 08Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 09Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 10Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 11Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 12Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 13Активисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину 14

Активистка гражданского движения "Видсич" Катерина Чепура.

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

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В данном вопросе сбу действует методом тыка. Запретили милявской? А почему, к примеру, лобода свободно участвует в мацкоських ток шоу да еще и мамку свою туда приволакивает?
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СБУ становится всевидящей, если пишут заявления в СБУ, а не посты на форуме...
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Или увеличить финансирование СБУ, т.к. работа сотрудникам СБУ добавляется + "премия" неравнодушному гражданину.
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во всем цивил. мире поощрения идут после достижений, а не наоборот.
тут скорее наказывать надо.
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и сколько лет наше сбу будет рассматривать 700 заяв? если бы у них интерес был денежный, то тогда б они подсуетились, а так будут шастать еще долго крымнашенцы по нашей земле
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В СБУ интерес денежный? Ну, вы зря по себе судите.Это совковый подход
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Всё будет хорошо. С годами. Может даже у нас.
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Половина СБУ латентные сепары и поклонники кацапской попсятины с жансонами...
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Оце реальні люди-активісти, написали заяви. Молодці ! Реальні справи будуть змінювати Україну на краще.
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А можно выложить список этих артистов? Хочется знать в лицо этих холуев так сказать
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А шо теперь делать с шуфричем,который сделал депутатский запрос....О снятии запрета на вьезд в Украину Лолите "животному" милявской????????????????
И почему эти недобитки янукодла до сих пор не привлекаются по ст.... сепаратизм????
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАктивисты принесли в СБУ около 700 заявлений против российских артистов, поддержавших агрессию против Украины, с требованием запретить им въезд в Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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