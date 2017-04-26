 Лавров: В Киеве берет верх партия войны. ВИДЕО

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"К сожалению, в Киеве берет верх партия войны. Продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения (на Донбассе - ред.), о чем свидетельствуют доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", - сказал он, выступая на Московской международной конференции по безопасности.
"Рассчитываем, что наши партнеры, в том числе - по нормандскому формату, будут более настойчиво и открыто побуждать киевские власти выполнять взятые на себя в Минске обязательства", - добавил министр.
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ЭТО ХАОС ДЕРЬМА И
СМЕРТИ!
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Так что, раз говорит Лавров, что вооруженные провокации, значит вооруженные провокации. Их бесполезно переубеждать.
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А так сразу и не узнаешь, разве что по гнилым зубам...
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Какая нах "партия войны" ? Где этот ушлепок недоразвитый и конь педальный увидел в своих "торговых партнерах" и агентах влияния "партию войны"? НаркоФронт кроляче-пердячий, жоппоблок, желающий подставить свои дупы москалям, или Блок Политических Проституток с Припиздентом Мымра на чоли ?
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Ежели так считаешь, то откуда она взялась и хто её туда вытаскивает... за уши вытаскивает...
В Руссо Фашисто партия войны навирьху ужё давно... и ничё.... ничё хорошего...
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Это не шутка. В Верховну Раду внесли проект(№6408) постановления отменяющий запрет на въезд для Милявской. Внес депутат Шуфрич.
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Но как то противоречиво звучит очередной высер этого "миротворца" на фоне того факта, что РФ входит в тройку мировых лидеров по военному бюджету
Гегемоны, итить. Колоссальная по размерам и возможностям страна. Есть все. Газ, нефть, уран, золото, алмазы и прочая, прочая. А по уровню жизни - запредельный отстой. С голой жопой, но вооруженные до зубов - это действительно проблема для всего мира.
Интересно, когда наконец у русни холодильник победит телевизор?
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Дети в Якутске не унывают и вы не унывайте
https://twitter.com/breakingmad_/status/856487333281107968
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МИРОТЕРРОТВОРЕЦ
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Расходы России на обеспечение оккупированных территорий Луганской области составят около 3 млрд рублей (почти $54 млн) в год.
Об этом заявил глава российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, передает "ИС".
По оценкам эксперта, потребители на оккупированных территориях Луганской области используют около 400 МВт мощности, что составляет около 2 млрд кВт-ч. Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии на российском рынке составляет 1,5 рубля.
При этом Пикин отметил, что российские компании вряд ли возьмут на себя ответственность за поставку электроэнергии на оккупированные территории Украины во избежание санкций. По его мнению, эти расходы буду списываться на расходы в электросетях.
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Верх цинізму.. Суки кремлівські, коли ви вже всі повиздихаєте.!!!
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У нас не "партия войны", у нас "сторонники дезинфекции"!
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