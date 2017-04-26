EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом
  6135  92
Все про:война (3151) Лавров (1401) Россия (70179)

 Лавров: В Киеве берет верх партия войны. ВИДЕО

В России считают, что в Украине берет верх партия войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

Загрузка видео...

"К сожалению, в Киеве берет верх партия войны. Продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения (на Донбассе - ред.), о чем свидетельствуют доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", - сказал он, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кричат, бывает: "Хохлы, сала хотите!?". Салом с ними делимся. Свинцовым", - бойцы ВСУ на мариупольском направлении отбивают атаки боевиков РФ. ВИДЕО

"Рассчитываем, что наши партнеры, в том числе - по нормандскому формату, будут более настойчиво и открыто побуждать киевские власти выполнять взятые на себя в Минске обязательства", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вот такая зараза - четыре стенки пробило. А у нас даже перестенки из шлакоблока. Военные говорили - это "тридцатка", - жители Марьинки об обстреле. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
РАШИЗМ СТРАШНЕЕ ФАШИЗМА. У НЕГО НЕТ ИДЕОЛОГИИ ВООБЩЕ.
ЭТО ХАОС ДЕРЬМА И
СМЕРТИ!

Лавров: В Киеве берет верх партия войны - Цензор.НЕТ 8626

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и правильно, "партия мира" в полном составе вся в Педерации, там и кравасисия, и янночка, и еще пару уипней!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо, должна брать верх партия любителей хорового пения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже интересно стало, кто там у нас такой воинственный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зорян и Шкиряк - только они вдвоем 4-х пехотных дивизий стоят! И это еще не считая "кровавого пастыря"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оля, привет! Это он точно так же говорил, как Европа со Штатами страдают от санкций для России. Теперь Украина будет страдать от того, что отключила электричество ЛНР. Выдержите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привет, пока держимся и настроение у нас хорошее )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вернулась с Украины. Был там такой случай. Зашли сразу после открытия в Сільпо в центре Днепра, а там все, приготовленное к новому торговому дню, выложено так красиво и всего полно. Муж сделал фотку для себя, но я выложила в Одноклассники. Сразу коммент от россиянки: "А где же народ? Что денег нет?". Я вечером, когда люди шли с работы, не поленилась пошла опять и сняла фото с очередями. Она же: "Шо, отфотошопила?". :D
Так что, раз говорит Лавров, что вооруженные провокации, значит вооруженные провокации. Их бесполезно переубеждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и не только. С волонтерами встречались. Надо было кое-что передать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не согласный я....В том направлении слишком много овса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скарее од стремительной неконтролируемой диареи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у вас в мацкве партия нацистского маразма...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лавров унылая лошадь, а этот на Сеню похож)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лавруха, ты?!!
А так сразу и не узнаешь, разве что по гнилым зубам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полезная аналитика из вражеского стана : "Если бандеровцы захотят повторить действия хорватов в условиях Донбасса, то наступать они будут в лоб, внезапно, кинжальными ударами (когда войска сосредотачиваются в одном месте и таким образом на узком участке фронта создаётся многократное превосходство в живой силе и технике), по трём направлениям - на Донецк, Макеевку и Горловку. После их взятия сопротивление вооружённых сил ДНР будет в основном сломлено и остальную территорию добьют без особого труда" - Война с ИГИЛ и казнь Новороссии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Московская конференция по безопасности" - оксюморон какой-то! Если бы вдруг в один прекрасный день не стало самой Масквы, насколько бы безопаснее стало в мире! без всяких "Масковских конференций".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в моськве походу верх берёт партия долбоебизма!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В ставке Гитлера все малахольные".
Какая нах "партия войны" ? Где этот ушлепок недоразвитый и конь педальный увидел в своих "торговых партнерах" и агентах влияния "партию войны"? НаркоФронт кроляче-пердячий, жоппоблок, желающий подставить свои дупы москалям, или Блок Политических Проституток с Припиздентом Мымра на чоли ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню как за нее тогда заступались "патриоты"...
Лавров: В Киеве берет верх партия войны - Цензор.НЕТ 6093

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да ладно тебе серега...Липецька фабрика закривається!...Це.війна Народної партії!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в росии берет верх партия парнокопытных, жвачных.импотентных(ихтамнетных)игогошно плешивых животных..хоронящих своих бойцов, в мусорных пакетах под кличками. Кот,Пантера и Багира...бэтманы еще....какоето кошачьезверячьепарнокопытное убожество
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А йому хочеться, щоб в нас перемогла "партія" зради зради ? Нинішня "партія" бариг його вже не влаштовує ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как что? У него же словарный запас ё-маё - дебилы и еще бля
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как бы к лучшему изменился мир. если бы историю можно было бы пустить вспять. Ну паслись бы себе и дальше мирные гуси на территории кремля и ни одна/, даже отвязная лошадь, не потревожила их покой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он его понимает буквально - когда овса не дают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пастор, не смущайся, назови ракету розой, и подари соседу...назови майской восточной розой😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
заявление из серии "что говорить, когда нечего говорить" - мацкали в тихой панике
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лавров: В Киеве берет верх партия войны.
Ежели так считаешь, то откуда она взялась и хто её туда вытаскивает... за уши вытаскивает...
В Руссо Фашисто партия войны навирьху ужё давно... и ничё.... ничё хорошего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У коняки люба партія буде "партією війни" якщо не підтримує позицію кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А она, такая партия, вообще зарегистрирована?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Кремле по версии Лаврова сидят все миролюбивые смирные овечки, да? Или Лавров ожидал что Украина "по-христиански, по-братски" после оккупации Крыма мирно и тихо отдаст и Донбасс?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Романтик Степей‏ @djeglove 24 апр.
Это не шутка. В Верховну Раду внесли проект(№6408) постановления отменяющий запрет на въезд для Милявской. Внес депутат Шуфрич.

Лавров: В Киеве берет верх партия войны - Цензор.НЕТ 1398
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это надо закон менять , отменят алкашке , автоматом отмена парапевице ртом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хай ця лоліта марківна п#здує до євгеніі марківни
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увы,мерин.Летели бы вы уже давно на рашку к верху жопой и обосраные портки следом,если бы это было так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну если у нас есть такая партия, то не возражаю, пора завязывать с этой ордлой.
Но как то противоречиво звучит очередной высер этого "миротворца" на фоне того факта, что РФ входит в тройку мировых лидеров по военному бюджету
Гегемоны, итить. Колоссальная по размерам и возможностям страна. Есть все. Газ, нефть, уран, золото, алмазы и прочая, прочая. А по уровню жизни - запредельный отстой. С голой жопой, но вооруженные до зубов - это действительно проблема для всего мира.
Интересно, когда наконец у русни холодильник победит телевизор?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никогда. Только если розетку топором ебануть, и то они в пустой экран таращится будут, ЗА НЕГО сочиняя и пересказывая небылицы и скрепоносицы. Просто телевизор дает унифицированную пропаганду, а так будет "кто во что горазд" веровать, но однозначно - аргессивная, ксенофобская и имперская суЧность касабов будут такими же неизменными. Они уже пятьсот лет всех ненавидят, и сеют по Миру Хаос и Смерть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще вы ущерб наносите именно Донецкой области и проживающим там жителям ХЕ-ХЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В чем прикол, в Украине, любой может обкуесосить лошадку рф, а анологичные вещи с той стороны чреваты..лифтами, кабинетами и джипами😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
. Продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения (рашист , который собственноручно окупацией украинского Крыма нарезал линии соприкосновения)(на Донбассе - ред.), о чем свидетельствуют доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.(доклады агентов фсб-которых в ОБСЭ более 60% состоящих на денежном довольствии расейской бензоколонки))) Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", (((а чего этно говорящую кремлевскую лошадь интересует украинский и донбасский ущерб.который рашист сам и создал???- говорят об ущербе только те.кто имеют большой практический опыт создания ущерба вокруг себья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где это "унылая лошадь" увидела "партию войны"?! Дебил, бля... в своих торговых партнерах, чтоли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тю, дурачок... Так ведь у нас с 2014 "хунта" у власти! А теперь что, же? Выходит, то была совсем не хунта??? Против кого тогда россия войну на Донбассе устроила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хороший сигнал из Кацапии. Он указывает на то что работа ольгинской бригады в Украине неэффективна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если шоколадные партнеры - "партия войны", я представляю как подгорало бы у свинособак, если бы у власти стояли настоящие патриоты Украины, а не то что сичас)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там свидетели покращення поживают? А то меня в секте забанили за простой вопрос об анаконде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
-сказала говорящая лошадь, чья страна на данный момент погрязла в двух войнах и являлась участником десяток конфликтов(и как правило агрессором) за последние 20 лет. Оооокееей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как уже русня задолбала нас всех,видно что без Украины полный конец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
​В России посчитали, во сколько им обойдется электроснабжение ОРЛО

Расходы России на обеспечение оккупированных территорий Луганской области составят около 3 млрд рублей (почти $54 млн) в год.

Об этом заявил глава российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин, передает "ИС".

По оценкам эксперта, потребители на оккупированных территориях Луганской области используют около 400 МВт мощности, что составляет около 2 млрд кВт-ч. Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии на российском рынке составляет 1,5 рубля.

При этом Пикин отметил, что российские компании вряд ли возьмут на себя ответственность за поставку электроэнергии на оккупированные территории Украины во избежание санкций. По его мнению, эти расходы буду списываться на расходы в электросетях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лавруха, а на моксели даже и не существует "партии мира"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Партія війни?! Таке враження що ми на рашку напали а не навпаки... Ну не дебіл, НЄ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так розумію, що всіх, хто розпочав спротив російській окупації, лаврушка та кремлівські гопники називають "партією війни". А всіх, хто сприяв російському вторгненню, рашистській окупації - гопота кремлівська називає "партією миру".. Тобто, всі, хто яким-небуть чином допоміг розпочати війну на українській землі - то ті і є "голуби миру". А ті, хто захищає свою державу - ті коршуни війни????? !!! Якась кастрована логіка в кремлівських гномів та їх глашатаїв..
Верх цинізму.. Суки кремлівські, коли ви вже всі повиздихаєте.!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А то, что в твоём родном мордоре рулит "партия 3/14дарасов", тебя, клячу полоумную не напрягает?
У нас не "партия войны", у нас "сторонники дезинфекции"!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЛавров: В Киеве берет верх партия войны. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти