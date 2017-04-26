 "Вот такая зараза - четыре стенки пробило. А у нас даже перестенки из шлакоблока. Военные говорили - это "тридцатка", - жители Марьинки об обстреле. ВИДЕО

"Постреляю с вечера, а потом затихает. Наверное перезаряжаются. А потом опять начинается. Час постреляли - все успокоились. Потом опять внезапно. Мы быстро собираемся и в погреб. Там две кровати. Мы живем в погребе", - рассказывает житель Марьинки Николай Иванович.
"Стены у нас толстые - шлакоблок, пенобетон, а потом эта штукатурка. И перестенки у нас из шлакоблока. И вот эта такая зараза все это пробила. Военные говорили, что это "тридцатка", - рассказывает Елена Ивановна, показывая пробитые стены дома и остатки влетевшего в дом заряда.
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