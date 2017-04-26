EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество, Спорт, За рубежом
  8184  52
Все про:Кыргызстан (181) расизм (164) Россия (70175) спорт (1644) судья (1808) угрозы (546)

 "Сейчас тебя депортируют или закроют", - российский арбитр объясняет спортсмену из Кыргызстана "правила боя" в ринге против бойца из РФ. ВИДЕО

Российский арбитр пригрозил депортацией бойцу из Кыргизстана Дастану Даршееву, начавшему протестовать против несправедливого решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, судьи отдали победу в бое спортсмену из России, несмотря на превосходство Даршеева над ним.

"Сейчас тебя просто депортируют из страны и ты сюда вообще не вернешься. Или закроют. Смысл какой? Спокойно", - ответил судья на протест со стороны Даршеева.

Загрузка видео...
Смотрите также: "Вы поддерживаете Кремль и называете украинцев людьми третьего сорта. Актер вы замечательный, но человек очень плохой", - народный артист России Назаров обратился к Олегу Табакову. ВИДЕО



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html

Гыыыыыыыы.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть едет в Украину,будем вместе вату утилизировать .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты ее утилизируешь? где и когда?
Не приписывай себе чужие заслуги,некрасиво это...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может тебя ещё интересуют,ключи от квартиры,где деньги лежат ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет.
Мне интересно только, то что я написала.
Неприятно,когда диванный боец приписывает себе подвиги настоящих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да,ну да,не смеши народ,для тебя настоящие бойцы это петя и его шоколадный полк офшорного назначения !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не настоящие, а тебе подобные...
Я умею отличать зерно от плевел. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я конечно человек скромный,но если бы таких бойцов,как я в Украине была бы хотя бы половина ,то не Украина у МВФ деньги бы в долг брала а наоборот и не вата бы по Донецку,Луганску и Крыму гуляла а Украинцы по москве и петрограду !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тысячами коментов забросал бы врагов. Только бы знать кто они для тебя, судя по всему Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я и не против.
Только пусть ясно выражается, куда людей набирает, а именно- в диванные войска.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тебе не похер кто и где утилизирует. Важен результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он не дает результата,а только хвастается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не зная человека Ваши предположения не обоснованы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обоснованы.Доверия к троллю с несколькими женскими никами у меня нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тебе не похер кто и где утилизирует. Важен результат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
этого еще не хватало! домой пускай пи*здует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и будет скоро. Власть пророссийская уйдет скоро у нас, придут к власти патриоты, тогда мы будем отправлять добровольческих отрядов к вам. Наши любят резать пустую башку оккупантов, историей доказано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ещё не расизм? Или будут оправдываться, что в омериге негров совсем недавно линчевали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оне не оправдываются.... путлер ТВ утверждает, шо янки бэд, индэйцы гуд и их гнобят ежеминутно...
Шоб меня так гнобили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, на соревнованиях, где спортсмена запугать нельзя, в ход идет и моча тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще бы арбитру по толстым мордасам надавать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
о переписке Лещенка с Онищенком цензор не печатает? Главное, что там у кацапов?

"Сейчас тебя депортируют или закроют", - российский арбитр объясняет спортсмену из Кыргызстана "правила боя" в ринге против бойца из РФ - Цензор.НЕТ 279
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это статья не только о кацапах, а о том, с чем может столкнулься и украинский спортсмен.
А тот, кто снимал это фото, долго в засаде сидел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Братьям татарам спасибо, которые поддержали нашего бойца, а проводили бы этот турнир в Калуге или же в Рязани, ватники поддержали бы судью. Свобода Татарстану! Татарстану независимость!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Продолжение ))только под названием :Скажи Кыргыстан круто)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бой в росии, судья из росии, спортсмен из росии. И тут интрига кто ж выиграет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все "победы" х@йлостанской 3/14дерации, либо с3/14зженные, либо на мельдонии, либо купленные как в чечне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і так буде з кожним!
До тих пір, поки люди, ВСІ нормальні люди, не зрозуміють, що нічого робити в паРаші!
Хочеш шоб тебе депортували або взагалі "закрилі" - їдь до кацапів.
Хочеш спортивних досягнень найвищого гатунку - для тебе весь інший світ відкритий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если заберем, не обеднеет ли наше государство, мы не такая уж богатая страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Парень молодец. Если засудили, нельзя терпеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це, коли вже мельдонію нехватає, починаються політичні понти во славу расєї...П...дораси !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судья не имеет больше права судить поединки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рашка сама себе смастерила еще одного врага.

На ровном месте.
А этого бойца теперь хватит на долго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нашу танцевальную группу Тумар KG и танцора Атай Омурурзакова тоже в паРаша засудили, а потом они вступали в Украине и получили 1- место в шоу талантов Украины, после этого они стали знаменитыми и дальше завоевали первые места в Европейских странах. Мы должны иметь тесное сотрудничество с Украиной, а не паРашой. Украинцы самый лучший народ, я в этом убедился еще в молодости, когда был студентом в Харькове, да еще они белые и красивые, а рюзкие какие то неприятные и бежево-фиалетовые что ли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, ладно уж, говори как есть, что русские - синие))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Баклажанчики ! )

ПАТАМУ ЧТА "БОЯРА" - живая вада !
"Фунфырики"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Сейчас тебя депортируют или закроют", - российский арбитр объясняет спортсмену из Кыргызстана "правила боя" в ринге против бойца из РФ. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти