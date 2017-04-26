 "Сейчас тебя депортируют или закроют", - российский арбитр объясняет спортсмену из Кыргызстана "правила боя" в ринге против бойца из РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Настоящее время
, судьи отдали победу в бое спортсмену из России, несмотря на превосходство Даршеева над ним.
"Сейчас тебя просто депортируют из страны и ты сюда вообще не вернешься. Или закроют. Смысл какой? Спокойно", - ответил судья на протест со стороны Даршеева. Смотрите также: "Вы поддерживаете Кремль и называете украинцев людьми третьего сорта. Актер вы замечательный, но человек очень плохой", - народный артист России Назаров обратился к Олегу Табакову. ВИДЕО
Гыыыыыыыы.....
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Не приписывай себе чужие заслуги,некрасиво это...
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Мне интересно только, то что я написала.
Неприятно,когда диванный боец приписывает себе подвиги настоящих.
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Я умею отличать зерно от плевел. )
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Только пусть ясно выражается, куда людей набирает, а именно- в диванные войска.)
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Шоб меня так гнобили...
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А тот, кто снимал это фото, долго в засаде сидел?
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До тих пір, поки люди, ВСІ нормальні люди, не зрозуміють, що нічого робити в паРаші!
Хочеш шоб тебе депортували або взагалі "закрилі" - їдь до кацапів.
Хочеш спортивних досягнень найвищого гатунку - для тебе весь інший світ відкритий...
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На ровном месте.
А этого бойца теперь хватит на долго.
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ПАТАМУ ЧТА "БОЯРА" - живая вада !
"Фунфырики"
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