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 Общество
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 В Днепре провели панихиду по погибшим бойцам АТО, которые до сих пор не опознаны. ВИДЕО

В Днепре состоялась панихида по погибшим бойцам Антитеррористической операции (АТО), чьи имена до сих пор не удалось установить.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, церемония прошла на Аллее неизвестных героев. Вместо родственников погибших почтить их память приехали волонтеры и участники АТО.

На Аллее неизвестных героев с начала войны на Донбассе похоронены 293 защитника Украины. Большинство удалось опознать благодаря экспертизам ДНК, которые проводили родственники пропавших без вести воинов. Но 123 бойца до сих пор остаются безымянными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Память бойца Тараса Дороша, погибшего в зоне АТО, почтили на Львовщине. ФОТОрепортаж

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Царство небесне всім полеглим в боротьбі з російськими окупантами...
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123 человека....123 семьи будут вечно ждать и верить. Это страшно.
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Герої не вмирають!
Вічна пам'ять та шана...
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Мова йде про 123 невідомих героїв, а чому на фото - реєстр 6564???
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Запись в реестре ДНК. Если прямая родня найдётся, то есть вероятность и имя узнать.
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В Днепре провели панихиду по погибшим бойцам АТО, которые до сих пор не опознаны - Цензор.НЕТ 5519
Вечная память и уважение погибшим защитникам Украины.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Днепре провели панихиду по погибшим бойцам АТО, которые до сих пор не опознаны. ВИДЕО
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