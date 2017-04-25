 В Днепре провели панихиду по погибшим бойцам АТО, которые до сих пор не опознаны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, церемония прошла на Аллее неизвестных героев. Вместо родственников погибших почтить их память приехали волонтеры и участники АТО.
На Аллее неизвестных героев с начала войны на Донбассе похоронены 293 защитника Украины. Большинство удалось опознать благодаря экспертизам ДНК, которые проводили родственники пропавших без вести воинов. Но 123 бойца до сих пор остаются безымянными.
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Вічна пам'ять та шана...
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Вечная память и уважение погибшим защитникам Украины.
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