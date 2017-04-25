 "Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме. ВИДЕО

В честь дня рождения российского политика Владимира Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портретов Путина и лидера ЛДПР.
Как сообщает Цензор.НЕТ
, официально мероприятие называлось выставкой "Лицо России. Личный взгляд", на которой было всего 10 портретов известных россиян. Портреты Жириновского и Путина занимали центральную часть выставки.
Видео телеканала Дождь Смотрите также: "В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать", - Жириновский угрожает депутатам-"единороссам". ВИДЕО
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"Боже, сцаря схрони"
возле портрета Путина
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Можешь, если ты на что-то возбудилась спеть им назло что твоей душе угодно.
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так и царя обидеть можно
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Пойдем ради прикола проголосуем за "жирика"...
За минуту смеха или пять копеек можно и страну просрать...
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Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Автор: А. С. Пушкин
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Турцию не зря упомянули. США не будет пачкаться в сирийском спектакле. Все сделают руками Эрдогана, который сильно хочет войти в историю миротворцем и не прочь порвать асадитов, чтобы иметь от Штатов индульгенцию на решение внутренних вопросов, а то в ЕС на него уже косятся.
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- Грешно смеяться над больными.
- Особенно когда больных около 140 миллионов .
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ну вот если без политики?
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Да только оторваться от ТОТАЛЬНО-СУМАСШЕДШЕЙ ссср/параши - это уже ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДВИГ !!!!!!!
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- Володя, заходить в секс-шоп и спрашивать там резиновый животик мальчика 6-ти лет с соблазнительным пупом было не лучшей идеей.
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Давайте Почтим ЕГО Память.
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ!
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Такая неудобная для Кремля, правда.
Эта анимация - настоящий шедевр о том, что сейчас имеют россияне за "17 лет брака гэбэшного недоростка-гопника с Россией"...
Друзья, пожалуйста, сделайте ПЕРЕПОСТ, это очень важно!
Спасибо OtherToons (Short animation channel ) за это видео.
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