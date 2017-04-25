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 Общество, За рубежом
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Все про:Госдума (958) Жириновский (519) Путин (23671)

 "Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме. ВИДЕО

В честь дня рождения российского политика Владимира Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портретов Путина и лидера ЛДПР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, официально мероприятие называлось выставкой "Лицо России. Личный взгляд", на которой было всего 10 портретов известных россиян. Портреты Жириновского и Путина занимали центральную часть выставки.
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Видео телеканала Дождь

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Обратите внимание- не хор девушек, а хор мальчиков. Они все там педрилы
"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме - Цензор.НЕТ 62
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Такое впечатление что в РФ все сошли с ума.
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ВЫСОЦКИЙ РЯДОМ С ХУЙЛОМ , ЛЖИВОСТИ КАЦАПОВ НЕТ ПРЕДЕЛА
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хор юношей исполнил гимн
"Боже, сцаря схрони"
возле портрета Путина


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Нелегко было превратить могучую Россию в страну-изгоя. Но для Питерского карлика нет ничего невозможного
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На таком важном и торжественном мероиприятии не хватает только Лолиты с ее просвечивающимися сиськами
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Среди патриотов Бандеры не найдётся ни одного жополиза...

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Я бы не использовал словосочетание "патриоты Бандеры" в виду его полнейшей дурости. Можно быть сторонником, последователем Бандеры. Но как быть патриотом другого человека? Такая х..йня может прийти в голову только лялям лишнехромосомным.
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Забыл заключить в ковычки, используя словосочетание "ляли"
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Ляля, тебе никто ничего не должен. Да и нет в Украине подобных этому хору и этому персонажу долбоёбов.

Можешь, если ты на что-то возбудилась спеть им назло что твоей душе угодно.
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Возле портрета Бандеры говорят: "Слава нации! Смерть врагам!". А у кацапов поют "Боже царя храни", тогда как убийца царской семьи кадавром возле Кремля. ДБ (с) Лавров.
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а к чему это холопы так пели, Жириновский же не царь, а просто барин?

так и царя обидеть можно
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мальчики, поцелованные хуйлом, подросли.
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Девиз ватников: "Каждый день, когда не пробито ДНО - прожит ЗРЯ!"
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Какая то данеливская Кин-дза-дза закольцованная.
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Вот такое оно "Лицо России". Правильней сказать - морда.
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Ну и что с того, что у нас Рейхстаг игрушечный, зато у нас Гитлер настоящий "Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме - Цензор.НЕТ 9482
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затем,что в Украине любят посмеяться с кацапобыдла,а поводов козломордые дают по раз десять в день)))
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В качестве шутки в думу этого типа и выбрали...
Пойдем ради прикола проголосуем за "жирика"...
За минуту смеха или пять копеек можно и страну просрать...
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Высоцкий наверное в гробу переворачивается, видя себя в компании с жириком
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РАБссия сегодня,это сброд негодяев и подлецов с Питерской и Мацковской подворотни,конгломерат ИДИОТИЗМА и Шакальства
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У большинства людей язык предназначен для того, чтобы говорить, а у этого конкретно, чтобы лизать...
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Чтоб ты подох вместе с хуйлом до конца этого месяца
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20 апреля 2017 года ДурьДума РАБссии приняла Закон о депортации мацкалей из Москвы в другие регионы и о сносе 5 этажных домов по всей Мацкве.... Путлер всех поБедил
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Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Автор: А. С. Пушкин

"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме - Цензор.НЕТ 4824
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Господи, благодарю тебя, что отвел нас от "братства" с этими холуями. Ведь это не народ, а какая-то прореха на человечестве. Дырка в сортире, а не современное государство.
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Дырка в сортире смотрится респектабельнее. Функциональная конструкция, видом своим такого диссонанса, как выходки Жириновского, не вызывает.
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Київський гурт "Фрегли" як у воду дивився з цим майбутнім імператором Жириновським! Напророкували ще краще, ніж сам Жирик, хіба ще треба було гімн заволати! Пісня кльова. аж пече!!! Набираємо: Фрєглы Если бы стал Жириновский президентом
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Посмеялся я . Но потом уже как то не до смеха . И вправду похоже что там весенняя обострение в целой стране . А это уже катаклизма глобального масштаба , страна то крупных размеров . Там уже серьезным межнародным организациям медиков пора вмешиваться и начать отсортивать кто там просто дурачок , кто из буйных а кого и увы усыплять пора . Пока эта зараза не разползлась по всему миру .
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Так они уже расползаются по местам усыпления: если верить источнику арабского издания Al-Quds al-Arabi, который ссылается на представителя режима Асада, Москва выразила готовность развернуть в Сирии сухопутные войска, в случае, если соответствующий официальный запрос будет получен от Башара Асада. Al-Quds al-Arabi также пишет, что в ходе последней поездки Асада в Москву его заверили в том, что его режим не оставят не бросят на произвол судьбы. Кремль пообещал, что перебросит в Сирию ракеты «Искандер», чтобы противостоять США и Турции.
Турцию не зря упомянули. США не будет пачкаться в сирийском спектакле. Все сделают руками Эрдогана, который сильно хочет войти в историю миротворцем и не прочь порвать асадитов, чтобы иметь от Штатов индульгенцию на решение внутренних вопросов, а то в ЕС на него уже косятся.
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Там самых заразна больных не усыпит . Те смело по кремлевским коридорам бродит и только некотрую часть буйных отправляет то в Украину , то В Сирию
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Пардоньте за мой "французский"!
- Грешно смеяться над больными.
- Особенно когда больных около 140 миллионов .
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Классика жанра (от запорожца, которого на цензоре замуровали демоны) :
"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме - Цензор.НЕТ 66
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Классика жанра (от запорожца, которого на цензоре замуровали демоны) :

"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме - Цензор.НЕТ 3209
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Страна мудо@бов и что характерно - подавляющее большинство юристов или их детенышей
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Тоже невидаль! Русский народный хор хуесосов и жополизов. Национальная традиция, бля.
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беллоруский патриот бандеры ВКЛ_это_мы_01 говорит что не лижет а сосёт карликовому идолу другой страны, как это понимать

ну вот если без политики?
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Интересно: почему как нулевка, так провокатор?
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Креативней надо мыслить. Вот Вилкул-младший скоро с него букет цветов сможет взять!
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ТЕМ, КТО ГОВОРИТ, что Украина не изменилась:
Да только оторваться от ТОТАЛЬНО-СУМАСШЕДШЕЙ ссср/параши - это уже ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДВИГ !!!!!!!
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Начало 80-е годы, ФРГ. Консул СССР вывозит провалившегося агента КГБ и говорит:
- Володя, заходить в секс-шоп и спрашивать там резиновый животик мальчика 6-ти лет с соблазнительным пупом было не лучшей идеей.
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Жырик, ты забыл, чем распитие шампанского во время выборов президента США закончилось?
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Сегодня Погиб ещё один Украинский Солдат!
Давайте Почтим ЕГО Память.
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ!
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Боооже, Хуйла храни! Сильный, державный... ну и т.д.
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https://www.facebook.com/doctorpropisal/videos/1315596931887891/ :D

Такая неудобная для Кремля, правда.
Эта анимация - настоящий шедевр о том, что сейчас имеют россияне за "17 лет брака гэбэшного недоростка-гопника с Россией"...
Друзья, пожалуйста, сделайте ПЕРЕПОСТ, это очень важно!
Спасибо OtherToons (Short animation channel ) за это видео.
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*Зипдец-сказал отец и дети ложки побросали*


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Потомки кровавых убийц царский семьи Николая воспевают его гимн в честь гэбиста
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я счастлив безмерно", - в честь дня рождения Жириновского хор юношей исполнил гимн "Боже, царя храни" возле портрета Путина в Госдуме. ВИДЕО
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