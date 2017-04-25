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Все про:боевик (18578) курьез (4911) Лавров (1400) Плотницкий (203)

 Лаосская народная республика-2: Лавров снова оговорился, назвав террористическую "ЛНР" Лаосом. ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова назвал пророссийских боевиков "ЛНР" представителями "лаосской народной республики".

Как сообщает Цензор.НЕТ, курьезная оговорка случилась на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Лавров говорил о необходимости расследовать факт подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ.

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Впервые Лавров назвал "лаосской народной республикой" пророссийских боевиков "ЛНР", когда комментировал покушение на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в августе 2016 года.

Смотрите также: "Лаосская народная республика. О , Господи!", - Лавров отправил луганских террористов в Азию. ВИДЕО
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не обижай Лаос и лаосцев. что они тебе плохого сделали?
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Опять коняка паслась в конопляных полях и долинах ....
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Президент Лаосской народно-демократической республики снова нервно икнул...
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В Лаосе надо бы насторожиться... Что у коня в голове то и на языке))
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Така обмовка в журналістів називається "нога в роті", ну або Х..ло і Ко вже й там хочуть створити якусь недореспубліку.
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у лошади какие то плохие воспоминания с Лаосом. или риса не дали или под хвост надавали)))
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Коняка что-то заговариваться стала. Пора на экскурсию в колбасный цех.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «еще одним шагом на пути отторжения» отключение Украиной электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), передает «Интерфакс».

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий», - сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что это решение «противоречит духу минских соглашений».

По словам Пескова, Россия делает многое для того, чтобы помочь жителям Донбасса минимизировать последствия «политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев».

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил в интервью «Интерфаксу», что отключение электроэнергии в ЛНР «стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины». Он отметил, что в условиях экономической блокады у жителей Донбасса нет возможности оплачивать электроэнергию. По его словам, это будет обсуждать контактной группой 26 апреля.

Украинские власти прекратили подачу электричества в Луганскую область с 00:00 25 апреля. Гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая пояснил, что это решение приняло министерство энергетики Украины и компания «Энергорынок».

Утром того же дня Россия и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали поставки электричества в ЛНР. Для этого они использовали схемы распределения, которые применялись в 2014 году после повреждения распределительных сетей на Украине.
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По его ватной логике, украинцы должны оплачивать электроэнергию для террористов, которые убивают наших ребят.
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Пора лавруше к чуркину...
Износился весь на дипломатических полях...
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да-да... Слово "транспорентно" уже произносит без запинок )) Хотя наверное не совсем понимает, что оно значит ....
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Загнанных коней пристреливают.

А заговаривающихся?
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ну и чё ржоте?? сложности перевода! с конского.
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Лаосу срочно напрячься и уничтожить все русские книги если есть.
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1 раз - случайность, 2 раза - совпадение, 3 раза - закономерность,ждем третьего
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Обмовка за Фройдом))) Не в образу жителям Лаосу ...
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Вже вдруге і знову Лаос. Коняка щось знає, що у пуйла в черепній коробці коїться.
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Лососяне всё равно без электричества, так что даже не обидятся.
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Кацапы, стреножьте этого коняку, бо воно блукае где-то по коноплянным полям, а потом ржет не в такт.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЛаосская народная республика-2: Лавров снова оговорился, назвав террористическую "ЛНР" Лаосом. ВИДЕО
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