 Неизвестный похитил почти 500 тысяч из банкомата в тернопольском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения

На записи, опубликованной полицией, видно как злоумышленник подходит к банкомату и, не опасаясь окружающих, вскрывает его.
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По данным полиции, преступнику удалось открыть крышку банкомата, повредив шлейф клавиатуры с подключением мобильного устройства.
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3 часовой ликбез, практика в гараже.
вперед робин гуд.
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В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали грабителей, укравших в мае 2016 года старопечатную книгу Апостол (1564 года), сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на источники в полиции.
Указывается, что книга находилась на месте задержания: по улице Саксаганского.
Позже стало известно, что задержали четырех человек. Это была группа антикваров, работавших на заказ.
Правоохранители провели задержание в одном из ресторанов, где проходила встреча с заказчиком. Книгу изъяли.
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Странный он.
Все у нас мечтают, как будут всю жизнь работать на благо общества, и к концу жизни заработают ...
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