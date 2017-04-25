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 Происшествия, Общество
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 Неизвестный похитил почти 500 тысяч из банкомата в тернопольском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения

Тернопольская полиция разыскивает преступника, который 19 апреля украл из банкомата 452 тысячи гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел вечером в в помещение торгового центра "Новус" на улице Перля.

На записи, опубликованной полицией, видно как злоумышленник подходит к банкомату и, не опасаясь окружающих, вскрывает его.

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По данным полиции, преступнику удалось открыть крышку банкомата, повредив шлейф клавиатуры с подключением мобильного устройства.

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Кстати он явно что-то знал о особенности такого типа банкоматов. Сколько пихали флешки итд в приватовские банкоматы - сигнал на пульт охраны и их через 5 мин ловили. А тут он явно торчал больше 10мин с вскрытым банкоматом.
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так пока мусора и нанятые во власть будут себя противопоставлять Народу... всем будет пофиг
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Другие думали что он обычный работник от банка
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ему б ....бороду ...усы....очки.....другие бы думали что это Серега Лещенко
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мабуть хтось злив інфо про завантаженість $ бакномату. Банкірів колишніх зараз на вулиці безробітніх вистачає, мабуть один з економістів який ослуговував банкомати.
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и так подставился с камерой? скорее студент по обьявлению.(кстати не факт, что не самим банком нанятый)
3 часовой ликбез, практика в гараже.
вперед робин гуд.
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Не обов*язково. Там завжди черги до банкоматів. Кожен день, скоріше всього, їх завантажують грошима.
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В Киеве полиция нашла воров и украденный из библиотеки Вернадского Апостол 1564 года - СМИ

В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали грабителей, укравших в мае 2016 года старопечатную книгу Апостол (1564 года), сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на источники в полиции.
Указывается, что книга находилась на месте задержания: по улице Саксаганского.
Позже стало известно, что задержали четырех человек. Это была группа антикваров, работавших на заказ.
Правоохранители провели задержание в одном из ресторанов, где проходила встреча с заказчиком. Книгу изъяли.
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бывший сотрудник сб банка или программист....
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Неизвестный похитил почти 500 тысяч

Странный он.
Все у нас мечтают, как будут всю жизнь работать на благо общества, и к концу жизни заработают ...
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Молоток! Тільки фейс спалив по-дитячому одразу на кількох відеокаиерах. Забув одягнути широкополого капелюха і окуляри. Рівень просунутого дилетанта
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестный похитил почти 500 тысяч из банкомата в тернопольском торговом центре. ВИДЕО камер наблюдения
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