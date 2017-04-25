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 В центре Луцка автомобилист сбил на "зебре" мать с 7-летней дочерью. ВИДЕО камер наблюдения

Невнимательный водитель сбил в центре Луцка мать с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Момент аварии был зафиксирован камерой наблюдения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Волинь24.

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Как видно на опубликованных кадрах, мать со своей 7-летней дочерью уже почти пересекла "зебру", когда в них врезался легковой автомобиль.

В то же время скорость движения машины была невысокой, благодаря чему женщина отделалась ушибами, а ребенок сильным испугом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За последние три года и три месяца на дорогах в Украине погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тыс. Это ужасные цифры, - Гройсман. ВИДЕО

При этом, как отметили в полиции, 20-летний водитель был трезвым, однако, крайне невнимательным во время движения.

"Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе досудебного следствия будут выяснены все обстоятельства аварии", - добавили в ведомстве.
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Просто решил проскочить...Так многие делают.
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Нет не в том дело. Просто это один из сложных моментов в ПДД. Когда соседняя машина тормозит перед зеброй то не завасимо от того видишь пешехода или нет нужно тоже останавливаться. У многих мозг не всегда "включается" на это.
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На красный свет как проскакивают...
Меня однажды чуть троллейбус не сбил,а не то что...)
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Проскакивают? Да на красный свет тупо ездят!))))
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ну так троллейбус надо сзади обходить, а трамвай спереди! или ты не знала?)
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Я его не обходила,просто переходила себе дорогу по переходу на зеленый свет.
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Причем дважды,потому что проехал два красных светофора.
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та не. то может он под зеленую стрелку ехал.
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Ксения, не похоже, что водитель решил проскочить. Думаю, что он просто не прочитал ситуацию на дороге и не отреагировал на то, что впереди идущие автомобили (в данном случае белый авто) начали торможение.
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Видео внимательно пересмотрите.Белое авто притормозило еще до перехода,второй водитель должен был догадаться почему.
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Ксения, к сожалению, я не понял, в чем я не прав )
Белый авто, в момент прохождения женщины с ребёнком зебры, полностью не остановился, он просто двигался с очень маленькой сокростью. Я написал, что виновник ДТП "не прочитал ситуацию на дороге", Вы - " что водитель должен был догадаться почему".

В чем различие?
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В том, что необоснованно выгораживаете водителя.
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Каким предложением или каким высказыванием я его "выгораживаю", назвав его виновником ДТП?
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Вы сами знаете каким.Постоянно вижу в этом городе такие ситуации,это не невнимательность,а банальная быдловатость.
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))) по моему вы не правы, у вас с оппонентом идентичные смысловые выводы)
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Водитель ехал с невысокой скоростью. Значит соблюдал скоростной режим движения в городских условиях. А вот то что, по бокам пешеходного перехода, нет знаков, уже вопрос к коммунальщикам с полицаями вместе.Да и выскочили пострадавшие из за белого пикапа. Он их физически не успевал увидеть, а значит и среагировать шансов не было.
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У всех беда . Жалко всех . Много у нас мамаш без мозгов с наушниками или телефоном в ушах .
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К этой маме какие претензии? Она нормально переходила.
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Водители тоже люди . Мозги надо включать , когда переходишь дорогу , а не доказывать своё преимущество на дороге .
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из данной ситуации есть несколько выходов
1) запретить пешеходам переходить дорогу и построить безопасные переходы над/под дорогой. Потому что водители - тоже люди, но мозги должен включать пешеход, который тоже, как это ни странно, человек - следовательно люди идиоты и нужно их развести в разных плоскостях.

2) убрать нерегулируемые переходы, например, установив светофоры, чтобы в общем хаосе появилась капля порядка. Раз водитель не знает зачем нужна зебра, то остается надежда на более яркие символы.

3) оставить все как есть, впаять водителю штраф и лишить его прав. Методом последовательных итераций, на дорогах останутся только те, кто не будет оправдывать свой долбоебизм тем, что пешеход (!!) кому-то(!!!!!!!) пытается доказать преимущество (!!!!!) на зебре(!!!!!)
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У меня был реальный случай : остановился на нерегулируемом переходе , чтобы пропустить пешеходов . В зад влетает ЗИЛ , моя машина толкает маму и ребенка (без последствий) . Приехали инспекторы , обвинили ЗИЛ в ДТП , а меня в том , что я не пропустил пешеходов . Помог регистратор на две камеры .
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По сторонам нужно смотреть. Автомобиль не *бет, а давит! И ходить с гордо поднятой головой по зебре, тем более без светофора - полный дебилизм.
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Нет она переходила дорогу не нормально! Она должна была посмотреть из-за белого авто вправо! Ну это что бы не иметь проюлем со здоровьем!!!
а так да... все по ПДД! Но ножки до конца жизни теперь будут болеть у неё, а водитель..., а что водитель? Живи и ладно.
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Женщина на зебре, вообще-то. Если на других участках дороги пешеход не имеет прав, то на зебре он их имет! Да, в нашей ситуации, когда водители не только не пропускают пешеходов (не редко даже давая по газам, как только видят кого-то у зебры, чтобы не дай бог не остановится), но и не понимают зачем другие водители притормаживают на зебре, да и вообще зачем она нужна, женщина должна была перебдеть - ведь за рулем может быть один из описанных выше мудаков.
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дооо. Ну и заебись! Теперь она имеет не только права, а и покалеченое здоровье, надеюсь что только её, а с ребенком все впрорядке!
доооо... иди качай права дальше с переломаными ногами и разбитой головой!
Речь идет о том что если хочешь быть здоров то нефиг щелкать клювом!
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Не пеняй на наушники.Люди шли по зебре...И если садишся за руль помни,что твое железо с легкостью убивает мягкое человеческое тело в наушниках или без..
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ХАхахаха! Едя в инвалидной коляске помни - ТЫ БЫЛ ПРАВ!
Только кому от этого легче?
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Ты не водитель . Я не оправдываю водителя , я ему сочувствую .
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Ема ё. Прямо возле бывшего обкома партии (ныне корпус Педагогического универа). На моей памяти в этом месте вообще аварий не было. Жаль женщину с ребенком. Это умудриться еще надо...
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...а у меня кошка на горшок только что сходила...
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Спробуйте й ви у п'ятдесятиградусний мороз подутися у нужнику з мокрою дупою. Окрім москалів таке більше ніхто не може утнути.
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Водитель виноват однозначно. Но! Мамаши всегда должны помнить о том, и учить своих детей этому же, что факт нахождения на зебре не делает тебя неуязвимой. Нужно смотреть по сторонам и быть максимально внимательной.
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Посмотрите внимательно. Белый авто останавливается, женщина с ребёнком идут по зебре, не поворачивая голову вправо. Развернулась женщина уже тогда, когда миновала белый авто. И это произошло, судя по её корпусу, скорее всего, из-за того, что виновник ДТП начал сигналить, понимая, что не успевает затормозить вовремя.
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Водила не прав - это 100%. Но на счёт того, что надо быть на чеку, Вы правы... Всегда, когда попадаю в подобные ситуации, обязательно притормаживаю перед остановившимся транспортным средством, особенно перед высоким и ограничивающим обзор, как в данном случае, что бы убедиться не несётся ли какой-то Алень за ним... Несколько раз уже этот инстинкт выручал...
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а шо надо было,задницу? что бы зубами в асвальт зарылась а тот по ней проехался. согнулась на капот, все правильно
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Класика жанру: морда сапкою, бачу мету і не бачу перепон. То й добре що ще одна курка, з курчам, навчилися переходити дорогу. Я як іду з дитиною по переходу, то моніторимо навколишнє середовище вдвох, і кожен зобов'язаний запобігти потраплянню під колеса.
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Не лукав.В житті все не промоніториш і такі випадки також.
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Дякую за бан, але у цьому випадку жіночка повелася безвідповідально, м'яко кажучи аби не вилаятися.
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типичная ситуация на наших дорогах - водители просто не знаю зачем нужна зебра, поэтому никто не реагирует на притормаживающую машину впереди. Не принято у нас пропускать пешеходов.
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маневр сдачи назад ,после наезда, убедил-это дЭбил
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водилу на месяц поставить по 8 часов в день на зебре, и пусть переводит детей и бабушек.......
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Виноват однозначно водитель. Я это говорю как водитель. Он издалека видел зебру, другие остановившиеся авто и должен был сделать вывод, что кто-то по этому переходу идет, раз все останавливаются, и хотя бы сильно замедлиться, тогда у него было бы время на торможение. Все, кто валят вину на маму и ребенка - представьте себе своего ребенка на таком переходе и водителя, который всюду стремиться проскочить, невзирая на ПДД.
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Так никто на маму не валит никакую вину! НО! Если бы мама выглянула вправо из-за белого авто скорее всего она увидела бы несущегося на "крыльях счастья" неадеквата и просто его пропустила! Внимательными надо быть всем, все участники дорожного движения, а не перекладывать с больной головы на здоровую или наоборот!
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Мама,как раз всё делала правильно.Шла по зебре с дитём,ожидая,шо у нас Европа.Мабуть я не до конца вас поняв.В нас зовсiм не ЕС,и впаяють цей матусi,за переход,в неположенном месте
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Надо быть слепым инвалидом,шоб не увидеть,как пешехов пропускают
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так а если он бухой или под наркотой... тебе с разваляной башкой будет от этого легче?
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У ПДР написано що пішохід мусить переконатися у тому, що переходити проїзжу частину безпечно. Якби висока особина дивилася у небезпечний бік, а не на свої гарні черевики, то й не постраждала б. Водію до сраки - він захищений. А пішоходам потрібно дбати у першу чергу про себе. Я щодня бачу ці затуркані морди "сапкою", і щодня жахаюся скільки потенційних жертв ще пересуваються самостійно поруч.
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Мамаша овца, как можно так переходить и не посмотреть из-за машины? Можете кидаться тапками
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Луцка автомобилист сбил на "зебре" мать с 7-летней дочерью. ВИДЕО камер наблюдения
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