 В центре Луцка автомобилист сбил на "зебре" мать с 7-летней дочерью. ВИДЕО камер наблюдения

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Как видно на опубликованных кадрах, мать со своей 7-летней дочерью уже почти пересекла "зебру", когда в них врезался легковой автомобиль.
В то же время скорость движения машины была невысокой, благодаря чему женщина отделалась ушибами, а ребенок сильным испугом.
При этом, как отметили в полиции, 20-летний водитель был трезвым, однако, крайне невнимательным во время движения.
"Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. В ходе досудебного следствия будут выяснены все обстоятельства аварии", - добавили в ведомстве.
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Меня однажды чуть троллейбус не сбил,а не то что...)
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Белый авто, в момент прохождения женщины с ребёнком зебры, полностью не остановился, он просто двигался с очень маленькой сокростью. Я написал, что виновник ДТП "не прочитал ситуацию на дороге", Вы - " что водитель должен был догадаться почему".
В чем различие?
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1) запретить пешеходам переходить дорогу и построить безопасные переходы над/под дорогой. Потому что водители - тоже люди, но мозги должен включать пешеход, который тоже, как это ни странно, человек - следовательно люди идиоты и нужно их развести в разных плоскостях.
2) убрать нерегулируемые переходы, например, установив светофоры, чтобы в общем хаосе появилась капля порядка. Раз водитель не знает зачем нужна зебра, то остается надежда на более яркие символы.
3) оставить все как есть, впаять водителю штраф и лишить его прав. Методом последовательных итераций, на дорогах останутся только те, кто не будет оправдывать свой долбоебизм тем, что пешеход (!!) кому-то(!!!!!!!) пытается доказать преимущество (!!!!!) на зебре(!!!!!)
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а так да... все по ПДД! Но ножки до конца жизни теперь будут болеть у неё, а водитель..., а что водитель? Живи и ладно.
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доооо... иди качай права дальше с переломаными ногами и разбитой головой!
Речь идет о том что если хочешь быть здоров то нефиг щелкать клювом!
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Только кому от этого легче?
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На бутылочку, парашенец!
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