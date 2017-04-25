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 Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО

Конструкторское бюро "Луч" провело очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха".

Как сообщает Цензор.НЕТ, испытательный запуск ракеты КБ опубликовало на своей странице в соцсети.

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Комплекс "Ольха" по своим характеристикам превосходит ракеты "Точка-У", а все его составляющие - украинского производства, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новая боевая часть. Одна из особенностей - система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.

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Биндеровцы хотели сбить солнце над Донецком!
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Асад и раша бомбят кассетными,фосфорными,термитными,напалмовыми бомбами города и села под контролем оппозиции в Сирии беспрерывно.Причем не вооруженных оппозиционеров а мирных.Проводя тактику выжженой земли и убивая и калеча тысячи женщин и детей .
Если наносить удары по вооруженным сепарастам вряд ли запад что то скажет.Это просто стандартные призывы к миру и переговорам которые не обязательно слушать.
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-Кремль , Кремль - прием
-че?
- че че? Ракету примай кажу.
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Интересная съемка получилась, так отражалось солнце буд то ядерный взрыв, щас хуйло тв обставит как надо для запугивания ваты
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Только слепой не увидит что это ракета Смерча.
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Комплекс "Ольха" по своим характеристикам превосходит ракеты "Точка-У"Источник: http://censor.net.ua/v437719

Так может кто объяснит тут - в чем именно Ольха превосходит Точку? А то превосходит, и все тут
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самая гнусная армия мира на сегодняшний день-это армия россии.тактика этих питоров-прятаться за спины мирного населения и наносить удары по мирному населению.Эту тактику они используют как в Сирии так и в Украине.Я допускаю что "солдаты и офицеры" этой армии одурачены пропагандой но не знать куда они стреляют они не могут.А стреляют они как раз по мирному населению прячась за спинами женщин и детей.В открытом бою кацапы никудышние воины.Сцыкливы и тщедушны.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоИспытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО
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