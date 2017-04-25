 Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО

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Комплекс "Ольха" по своим характеристикам превосходит ракеты "Точка-У", а все его составляющие - украинского производства, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новая боевая часть. Одна из особенностей - система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.
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Если наносить удары по вооруженным сепарастам вряд ли запад что то скажет.Это просто стандартные призывы к миру и переговорам которые не обязательно слушать.
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-че?
- че че? Ракету примай кажу.
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Так может кто объяснит тут - в чем именно Ольха превосходит Точку? А то превосходит, и все тут
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