 За последние три года и три месяца на дорогах в Украине погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тыс. Это ужасные цифры, - Гройсман. ВИДЕО

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"За последние три года и три месяца на дорогах погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 000 человек. Я даже не могу сказать, что это статистика, это ужасные цифры, с которыми мы не можем мириться. Глубоко убежден, что в этом вопросе мы больше внимания должны уделить именно безопасности на дорогах нашей страны. Такая группа сегодня работает, чтобы наработать необходимые решения, которые возможно принять на уровне правительства, возможно, изменения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения", - сказал Гройсман.
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если ОНО дебил, то он и с правильными правами дебил!!!
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тогда имелось в виду, что летали на них смертники...
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Ну и как умелый фокусник дурачит народ, пафосными словами прикрывает гешефт, типа жизнь каких-то гоев для него офигенна ценность.
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путлер : а зачем вам машина,если дорог нет?
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