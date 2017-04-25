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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:дороги (1669) ДТП (5696) смертность (105) Гройсман (2839)

 За последние три года и три месяца на дорогах в Украине погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тыс. Это ужасные цифры, - Гройсман. ВИДЕО

Вопросу безопасности на дорогах нужно уделить больше внимания.

Об этом во время коллегии МВД сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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"За последние три года и три месяца на дорогах погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 000 человек. Я даже не могу сказать, что это статистика, это ужасные цифры, с которыми мы не можем мириться. Глубоко убежден, что в этом вопросе мы больше внимания должны уделить именно безопасности на дорогах нашей страны. Такая группа сегодня работает, чтобы наработать необходимые решения, которые возможно принять на уровне правительства, возможно, изменения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения", - сказал Гройсман.

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ну ти загнув на дорогах.на напрямках а не на дорогах
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Коли заборонять ямковий ремонт доріг, щоб на кожен метр ремонту була проектна документація, проведені вишукування та геотопозйомка, щоб було зрозуміло що треба робити, щоб були прийняті проекті рішення щодо відновлення дороги, а не просто закопували мільярди в ямки? Для цього потрібно відновити роботу знищеного Укрдіпродору в усіх областях, виплатити проектувальникам багаторічні заборгованості по зарплатам, набрати штат, розпочати справжне проектування реконструкції доріг. Влада буде щось робити чи буде робити тільки ідіотські заяви?
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коли будуть вешать на стовпах биля ям тих, хто будував херову дорогу, тоди и буде порядок..
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По-моему, соизмеримо с потерями на Донбассе.
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А как может быть иначе, если дороги в ямах, раздолбаные, что надо по встречкам выруливать??! И гайцы хоть раньше были - тормозили за превышение и тд. - сейчас скоростной режим никто не контролирует вообще
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Сделайте растаможку лояную тогда на дорогах будут ездить авто а не корчи 30 летние...
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в дохлом ссре было ежегодно 100 000 трупов и около 700 000 калеченных
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помимо качества дорог. надо еще и ездунам научится ездить. а так права купил. блатом обзавелся и радуется" умению жить"
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это не связано, поверь...
если ОНО дебил, то он и с правильными правами дебил!!!
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помню поговорка тогда ходила в ссре : купил Яву копай яму
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не к месту...
тогда имелось в виду, что летали на них смертники...
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Вроде и дороги, что прыгаешь по ямам с небольшой скоростью и столько смертей
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вот ведь...надо запретить эти дороги и все...
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Не. Надо срочно выдать оружие водителям и пешеходам. Это однозначно сделает их ответственнее и умнее.
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водителям мигалки..пешеходам жезлы....все довольны...
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Все равно будут убивать друг друга с мигалками, жезлами и свистками. Мозгов-то они не прибавляют. Лучше сразу выдать убивачки. Тогда хоть процесс пойдет быстрее.
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я избавился от машины в 1992 году и нисколько не жалею..
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Это Додик пупырышкин таким образом хочет обосновать очередной распил денег на ремонтах дорог, который он намерен возглавить?
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Чы хотят увеличить штрафы. Но то что гешефт какой -то выдумывает то 100%
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скорее, таки дороги Вовеле хочет ремонтировать - у него опыт распила с Винницы еще богатющий, как у владельца асфальтных заводиков.
Ну и как умелый фокусник дурачит народ, пафосными словами прикрывает гешефт, типа жизнь каких-то гоев для него офигенна ценность.
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Не, ну про смертность из-за паганых дориг он бы лил крокодиловы слезы где-нибудь в Министерстве инфраструктуры чы на важнейшем засиданни в каком-нибудь Украсфальте. А на совещании в НКВД - то мабуть про штрафы
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Т.е. за 39 месяцев 12,4 тысячи погибших в ДТП? Согласен, не мало, но явная положительная тенденция, так как, к примеру, в 2008 году погибло 7718, в 2012 - 5094. Если взять среднемесячно, то сейчас около 318 погибших в месяц в ДТП, в 2012 - 425, в 2008 - аж 643, и это при том, что количество машин весьма увеличилось. Так что пусть Гройсман озаботится ремонтом дорог, тогда погибших в ДТП станет еще меньше!
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так . теперь шо то придумают как сбить бабла с водителей не зря он заговорил про это .ему на народ просто начхать
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фюрер кремля недавно выдал перл на вопрос одного кацаПсина : почему на РАБссии нет дорог,я недавно купил тачку а ездить не могу..
путлер : а зачем вам машина,если дорог нет?
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Быдляче-воровское состояние страны , полностью отвечает состоянию дорог, вернее тому, что от них осталось. Почему в Польше ,неплохие дороги? Почему в Германии отличные дороги? Ну не научились люди там так воровать, везде и на каждом углу...
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это все знают...хоть бы кто сказал - вот такое состояние ужасное, горы трупов, поэтому мы решили сделать то-то и то-то...дык нет - из пустого в порожнее...
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Так он и сказал - увеличим штрафы и что бы за ваши деньги жить за пределами страны с плохими дорогами.
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"Укравтодор" хитрая компания,это пошти Лужков в бытность свою мэром Мацквы,договор заключал на стройку дороги по 7,500 баксов за 1 км,а в итоге было по 18 000 баксов.Жена Лужкова миллиардерша Елена Батурина из за этой аферы удрала в Лондон ,где и живёт до сегодня
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А шо разве у Гройсмана такая тоже умная жена?
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317 человек в месяц, для страны с населением в 40 млн обычная статистика. Вангую что опять нужны деньги на хатынки в Швейцарии и под этим соусом хотят поднять штрафы и ввести новые обдираловки. Предсказуемые уроды.
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АТО на дорогах .../а за АТО в мeдицинe мы вообще молчим.../
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Кстати, одни из мега-дебильных идей этих клоунов - уменьшить скоростной лимит до 50 км/ч, при этом они ссылаются на европейский опыт, но забывают что там лимиты разные, и лимит 50 это в основном миль в час, а не километров. Кроме того, на спидометрах эксплуатируемых в Украине авто крупно обозначены отметки 40, 60, 80, 100.. и не обозначена отметка 50, а значит для того что бы следить за скоростью водителю придется дольше смотреть на спидометр и меньше контролировать дорогу..
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водителей никто не штормит, поэтому ездят бухие, давят пешеходов прям на пешеходных переходах.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа последние три года и три месяца на дорогах в Украине погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 тыс. Это ужасные цифры, - Гройсман. ВИДЕО
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