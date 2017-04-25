EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, Общество
  5585  112
Материалы по теме:
Все про:зарплата (1695) коррупция (7179) судья (1805) чиновник (1344) Корчак (121) НАПК (413)

 "Ну, обед будет, а потом изучаем материалы", - члены Высшего совета правосудия работают по 4 часа в день и получают зарплату около 200 тысяч гривен за месяц. ВИДЕО

Члены Высшего совета правосудия, которые должны рассматривать жалобы на судей, занимаются этим только четыре часа в день. При этом заработная плата члена ВСП составляет около 200 000 гривен в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это установили журналисты проекта Бигус.инфо, посещая заседания ВСП на протяжении недели.

В понедельник, 3 апреля, заседание началось ровно в 10 часов - представители совета рассмотрели 8 вопросов, после чего в два часа дня закрыли заседание. Во вторник - заседание закрыли в час дня. В среду - соответственно в 14:15, а в четверг - все вопросы Высшего совета правосудия были решены вообще до 12 часов. При этом средняя зарплата члена Совета - около 200 тысяч гривен за месяц.

 Большинство вопросов были посвящены привлечению к дисциплинарной ответственности так называемых судей Майдана - тех, кто своими решениями избирал меру пресечения в виде содержания под стражей для активистов, запрещал мирные собрания и забирал водительский удостоверения в участников Революции Достоинства. По подсчетам журналистов проекта, в 90% случаев на этой неделе ВРП отказался наказывать судей за их решения.

Не перенапрягается и руководство Нацагентства по предупреждению коррупции. Журналисты обнаружили, что председатель НАПК Наталья Корчак идет с работы ровно по окончании рабочего дня - во вторник, 4 апреля, - в 18:22, в среду - в 17:30, в четверг - в 18:22. В следующую среду руководительница НАПК пришла на работу в 11:15, а поехала в 16:05. Неделя наблюдения за работой НАПК совпала с системными проблемами в работе реестра деклараций.
Загрузка видео...
Читайте также: "Средняя заработная плата в этом году выросла на 35%, реальные доходы выросли примерно на 20%", - Гройсман

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
коровы перестанут давать молоко и утром солнце не взойдет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не розумієте ви нічого, вони люди творчі, їм потрібно натхнення, муза. В них дуже витончена душевна організація.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А взагалі я згоден працювати по такому графіку навіть за в 10 разів нижчу зарплату, ніж у них
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одно можно сказать. При нищем народе,эти безсовестные бляди циничны по предела.Пора "вешатью".

Только перевыборы и запуск новых,настоящих реформ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че богатая у нас страна.можем себе позволить и больше платить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы народ знал, сколько дармоедов у него на шее. Особенно т.н. юристов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судьи Высшего Суда Правосудия Великобритании получают 6,5 тыс. фунтов в месяц
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ну, обед будет, а потом изучаем материалы", - члены Высшего совета правосудия работают по 4 часа в день и получают зарплату около 200 тысяч гривен за месяц. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти