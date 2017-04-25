 "Ну, обед будет, а потом изучаем материалы", - члены Высшего совета правосудия работают по 4 часа в день и получают зарплату около 200 тысяч гривен за месяц. ВИДЕО

В понедельник, 3 апреля, заседание началось ровно в 10 часов - представители с овета рассмотрели 8 вопросов, после чего в два часа дня закрыли заседание . Во вторник - заседание закрыли в час дня . В среду - соответственно в 14:15 , а в четверг - все вопросы Высшего совета правосудия были решены вообще до 12 часов. При этом средняя зарплата члена Совета - около 200 тысяч гривен за месяц.





Большинство вопросов были посвящены привлечению к дисциплинарной ответственности так называемых судей Майдана - тех, кто своими решениями избирал меру пресечения в виде содержания под стражей для активистов , запрещал мирные собрания и забирал водительский удостоверения в участников Революции Достоинства . По подсчетам журналистов проекта , в 90% случаев на этой неделе ВРП отказался наказывать судей за их решения.



Не перенапрягается и руководство Нацагентства по предупреждению коррупции. Журналисты обнаружили , что председатель НАПК Наталья Корчак идет с работы ровно по окончании рабочего дня - во вторник , 4 апреля, - в 18:22 , в среду - в 17:30 , в четверг - в 18:22 . В следующую среду руководительница НАПК пришла на работу в 11:15 , а поехала в 16:05 . Неделя наблюдения за работой НАПК совпала с системными проблемами в работе реестра деклараций.





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