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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (1655) допрос (1102) Ляшко (1473)

 "Вони на мені зуби зламають! І Порошенко, і холодницькі рожевощокі. Будуть бліді і худі", - Ляшко идет на допрос. ВИДЕО

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что возбуждение уголовного дела против него - это попытка дискредитации его оппозиционной политической силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед допросом в НАБУ.
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"Их не интересует истина в деле. Им интересны публичные заявления, пиар и дискредитация меня и моей политической команды. Они на мне зубы обломают! И Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные и худые", - заявил Ляшко.
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З Холодницьким вже домовились мабуть як і з порошенком. Холодницького застукали в США на приватних переговорах з депутатами які брали на поруки Мартиненка. Тоді був скандал, Холодницькій не хотів щоб відео його перемовин, зафільмоване Дорожнім контролем, потрапило в єфір. А тепер ми знаємо про що говорили депутати НФ з Холодницькім - відмазували Мартиненка. Холодницький як міг блокував арешт Мартиненка і відтягував його і скорше за все не просто так, а за домовленістю з яценюком, мартиненком та іншими функціонерами НФ!
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В Вашингтоні барі готелю Хілтон за одним столом з Холодницькім та нардепом НФ Логвінським сидять сумнівні персонажі кримінальної зовнішності та ведуть переговори. А потім Мартиненко стає повністю проінформованим щодо планів НАБУ по його обшуку та арешту і успішно приховує всі докази своєї корупційної діяльності.
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а что удалил ниже свой пост - промахнулся же ведь...?
ну один в один с этим же текстом...
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Они на мне зубы обломают! И Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Источник: http://censor.net.ua/v437681
И на марше равенства прибавятся еще 2 участника.
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Ну всё,конец Холодницкому,Сытнику и Пеце,тепереча *боевой* педераст шЛяшко весь спинной мозг у них высосет
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угу, а головной мозг просто "згвалтує не природним способом"
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зря юродствуете мне плевать на половую ориентацию Ляшко он ПРОСТО ГОВОРИТ ПРАВДУ ЧТО ПЕЦЮ ПОРА РАССТРЕЛЯТЬ И НЕ ОДИН РАЗ КАК И ЕГО БАНДУ И ШОБЛУ... все верно не Майдан- 3 будет а банальная стрелялка Революция-Гражданская война.. может даже лучшим вариантов для Украины будет хунта настоящая военных.. потому- что это не демократия- а ДЕРЬМО.. и клептократия воров- жыдов и ублюдков во- власти...
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умгу - і перераховує бабло в задній кишені. отримане від ахметки, а до ахметки - від льовочкіна.
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как у него это хорошо получается: тут эмоциональные заявления против власти, а там - в парламенте подключается задний привод по полной программе.
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да ляжко....прийдеться тобі молодість згадати... коли ти со....ав
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Такой вызывающе смелый, а в арьергарде женщина и прочие депутаты... Самому идти страшно... С толпой оно веселее
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Политический коррупционер с шоблой пришёл сдаваться? Или эта его так прогибают чтоб в калиции вошёл? Ворюга , ахметовская подстилка с подельниками должен сидеть и вернуть всё украденное.
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Ляжкові добре хтось задницю прикриває,не боіться нічого падло ))
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Они на мне зубы обломают! И Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные и худые", - заявил Ляшко. Олешка, разве этот орган теперь зубами называется?
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" ... и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные и худые", - заявил Ляшко" - и подрагивая ягодицами пошел на допрос.
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Не либерально, он же, как ни как/, принимающая сторона
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правильно было сказать не НА МЕНІ а просто МЕНІ
бери вилы и смажь маслом обратный конец!
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Я думал это он зубы ломал когда по самые помедоры и в рот брал...
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розовощекие передозировками увлекаются - циклодол, LSD
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...досуг во время войны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос показал журналистам свою татуировку на руке в виде совы, в ответ советник министра внутренних дел Илья Кива опубликовал фото, на котором видно его татуировку в виде летучей мыши.

Здоровенный "Киевский" торт с жирной спины гаранта порадует любителей сладенького уже в эти выходные, а петух с задницы Ляшка даст старт первомайским праздникам...

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Папуас Ляшко ,сраный борец за счастье простого народа ,это у нас народ при*везденный - кто больше на власть кричит - тот хороший,а если бы по нормальному его бы надо в цирк,вот тут бы у него был аншлаг
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Давал интервью и аж подпрыгивал. Видно поиздержался, а больше по телефону и не вызывают, приелся однако
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"Хорошо излагает, собака, учитесь" (с) Ильф и Петров
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Э-декларант, ляшко,то все, хатынки и машинюшки- подарки и гонорары?Бедный- бедный бывший сирота...
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Ляшко нажив маєток і круті авто, хоча бізнесу нібито не має

Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.
І це при тому, що жоден із них офіційно не володіє бізнесомНа початку 2016 року Росіта Сайранен придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м. з цільовим призначенням "для сільського господарства", хоча там уже збудовано 2-поверховий будинок на 300 кв. м. Сам Ляшко на початку 2017 року купив у Козині під Києвом будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Загальна вартість - 15 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією, у власності Ляшка є Mercedes S 550 і Land Cruiser. Крім того, журналісти зафіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе.
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как хорохорится этот боевой гомосек . только с вилами против системы не пойдешь . если Петро и Ко серьезно возьмутся за Ляшку то это он будет иметь бледный вид и сразу начнет симулировать болячки это уже проходили
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Черт его знает, но пока в природе инфарктов задницы не фиксировали
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Та брось, Олежка, не впервой ведь. Расскажешь снова у кого брал, кому давал... ))
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Скотиняки такі, що то за НАБУ, що під Ляшком не був
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молодец Олежка,настоящий борец с куррупцией!(шутка)
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Разошелся, многовекторный наш )))). Одно дело орать "пересажайте барыг!", а другое дело, когда и за тебя, безбизнесового нищего Ляшка за ляшку схватили.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вони на мені зуби зламають! І Порошенко, і холодницькі рожевощокі. Будуть бліді і худі", - Ляшко идет на допрос. ВИДЕО
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