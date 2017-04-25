 "Вони на мені зуби зламають! І Порошенко, і холодницькі рожевощокі. Будуть бліді і худі", - Ляшко идет на допрос. ВИДЕО

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"Их не интересует истина в деле. Им интересны публичные заявления, пиар и дискредитация меня и моей политической команды. Они на мне зубы обломают! И Порошенко, и эти холодницкие розовощекие. Они у меня будут не розовощекие, а бледные и худые", - заявил Ляшко.
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ну один в один с этим же текстом...
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И на марше равенства прибавятся еще 2 участника.
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бери вилы и смажь маслом обратный конец!
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос показал журналистам свою татуировку на руке в виде совы, в ответ советник министра внутренних дел Илья Кива опубликовал фото, на котором видно его татуировку в виде летучей мыши.
Здоровенный "Киевский" торт с жирной спины гаранта порадует любителей сладенького уже в эти выходные, а петух с задницы Ляшка даст старт первомайским праздникам...
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Народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.
І це при тому, що жоден із них офіційно не володіє бізнесомНа початку 2016 року Росіта Сайранен придбала у Києві земельну ділянку на 600 кв. м. з цільовим призначенням "для сільського господарства", хоча там уже збудовано 2-поверховий будинок на 300 кв. м. Сам Ляшко на початку 2017 року купив у Козині під Києвом будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га. Загальна вартість - 15 мільйонів гривень.
Згідно з декларацією, у власності Ляшка є Mercedes S 550 і Land Cruiser. Крім того, журналісти зафіксували, як зранку із двору Олега Ляшка виїжджає броньований Cadillac Escaladе.
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