 "Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в сети появилась запись диалога представителя штаба и российской журналистки. Она пытается выяснить по какой причине им отказано спрашивая о том, не является ли причиной тот факт, что они представляют именно российский телеканал.
"Мы не можем вас пропустить и никакой информации у меня для вас нет", - отвечает представитель штаба Макрона. Читайте также: Террорист Гиркин о Ле Пен: "Я ее как-то раз видел, когда она посещала офис Малофеева в 2013 году" (обновлено)
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"Это потому, что я черный?"
Будто не знают правильный ответ. Или память плохая. Склероз.
)))
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Но еще и потому, что негоже скот запускать в дом.
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а еще постройте зимний,чтобы народи вова тренировались тоже
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А она московитам не подсказывает, что сегодня их просто не пустили, завтра будут гнать пинками, а послезавтра просто отстреливать, как взбесившихся собак?
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-Вас не окружают. От вас огораживаются как от чумных.
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Аф! Аф!....
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