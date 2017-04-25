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 Общество, За рубежом
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Все про:выборы (21690) Кремль (462) пропаганда (1979) Франция (1845)

 "Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона. ВИДЕО

Сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануеля Макрона не пустили кремлевских пропагандистов телеканала Russia Today в помещение штаба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась запись диалога представителя штаба и российской журналистки. Она пытается выяснить по какой причине им отказано спрашивая о том, не является ли причиной тот факт, что они представляют именно российский телеканал.

"Мы не можем вас пропустить и никакой информации у меня для вас нет", - отвечает представитель штаба Макрона.

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Как любят спрашивать афроамериканцы:
"Это потому, что я черный?"
Будто не знают правильный ответ. Или память плохая. Склероз.
)))
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Нет потому что вы лишне хромосомные А ЭТО ОЧЕНЬ ЗАРАЗНО!
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Удивительная прозорливость!

Но еще и потому, что негоже скот запускать в дом.
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Россия большая страна огромная куда ее впускать в маленький зал для конференций..
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Это потому что вы 3.14 дарасы наследственные по жизни!
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і брехать перестанете кацапня брехлива....

"Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона - Цензор.НЕТ 3114
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эх! бросить бы этот мухосранск да и рвануть в сызрань! )
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этим идиотам не хватило радостных визгов и шампанского после победы Трампа??? они даже не понимают что они для всего мира как чумные больные стали.
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Кацапы, сука, даже работая во Франции, не научились достойно говорить по-французски...
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штурмуйте рейхстаг

а еще постройте зимний,чтобы народи вова тренировались тоже
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КАКАЯ прозорливость.
А она московитам не подсказывает, что сегодня их просто не пустили, завтра будут гнать пинками, а послезавтра просто отстреливать, как взбесившихся собак?
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-Западный мир нас окружает. Строит военные базы. Хотят нас поработить...
-Вас не окружают. От вас огораживаются как от чумных.
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Скрепно... но ротом пошлее, но правильнее... путлер ТВ, аднака.
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штаб французского макарона, не пустил рашистских агентов ле-пенис.,,,
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Нет, не потому что расеяне, а потому что пропаГАНДОНЫ, которых за журналистов не считают
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Дырявых не пустили к дырявым...какая досада..через задний вход попробуйте...у наших пролазит😃
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Это потому, что мы российский телеканал?", - кремлевских пропагандистов не пустили в штаб кандидата в президенты Франции Макрона. ВИДЕО
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