 Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По его словам, трое жителей Киевской области, находясь во Львове, решили возвращаться домой на такси. Их заказ принял 31-летний львовянин. Не доехав до места назначения, пассажиры убили его. Забрав все ценные вещи, злоумышленники скрылись. В тот же день нападавшие вызвали такси из Киева и поехали в направлении Львова.
По информации Князева, в это время оперативники уже установили личности злоумышленников. Во время задержания они находились в автомобиле такси. За рулем был киевлянин, которого они удерживали и намеревались убить по прибытию к месту назначения.
"Своими слаженными действиями оперативники Львовской и Киевской областей предотвратили возможное повторение предыдущего сценария. Задержаны трое жителей Киевской области - 34, 36 и 39 лет", - сообщил он.
Полиция расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
(Фото и видео Нацполиции)
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