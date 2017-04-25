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Все про:задержание (5550) Киев (16913) Львов (3402) Нацполиция (7058) такси (170) убийство (4860) Князев (52)

 Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Оперативники уголовного розыска задержали трех злоумышленников, которые подозреваются в убийстве водителя такси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, трое жителей Киевской области, находясь во Львове, решили возвращаться домой на такси. Их заказ принял 31-летний львовянин. Не доехав до места назначения, пассажиры убили его. Забрав все ценные вещи, злоумышленники скрылись. В тот же день нападавшие вызвали такси из Киева и поехали в направлении Львова.

По информации Князева, в это время оперативники уже установили личности злоумышленников. Во время задержания они находились в автомобиле такси. За рулем был киевлянин, которого они удерживали и намеревались убить по прибытию к месту назначения.

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"Своими слаженными действиями оперативники Львовской и Киевской областей предотвратили возможное повторение предыдущего сценария. Задержаны трое жителей Киевской области - 34, 36 и 39 лет", - сообщил он.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев 01Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев 02Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев 03Полиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев 04



(Фото и видео Нацполиции)
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Есть в киевской области села, где живут потомственные убийцы.
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и мусора) причем все три категории упомянутых дополняют и взаимозаменяют друг друга) и всем скопом доят Народ
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А в США журналисты не этим же привлекают читателей?
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да,че)) привыкшие)) это как с кацапами)) их е+ут,а они крепчают) так и Украинцы)
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Князев - а что там с твоими мусорами которые в Кривом озере заковали в наручники мужика , катовали его всей мусорской кодлой а потом пристрелили ??? Получили уже от твоего мудака Авака квартиры ?
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а что с ними будет?)) живут ,"работают") мусора на то и мусора )
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По харях видно, що чурки! Негайно потрібно ввести візовий режим з чурками!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала трех мужчин, убивших одного таксиста и намеревавшихся убить второго, - Князев. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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