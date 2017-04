 Трагедия МН17: сослуживец боевика Хмурого, ответственного за перевозку российского "Бука" на Донбасс, узнал его голос, - "Новая газета". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в журналистском расследовании "Новой газеты" Следователи Международной следственной группы (JIT) в октябре 2015 года опубликовали перехваченные телефонные переговоры между главой военной разведки "ДНР" по кличке Хмурый (Сергей Дубинский) и террористом с позывным Бурят. Их разговор состоялся в день трагедии. Бурят и Хмурый обсуждают детали транспортировки "Бука".В материалах JIT Хмурый фигурирует как ответственный за перемещение ракетной установки от границы с Россией по территории, подконтрольной боевикам. Иными доказательствами причастности полковника Дубинского к крушению малайзийского "Боинга", помимо телефонных переговоров, следствие, по данным издания, не располагает.Журналистам удалось разыскать человека, который подтвердил, что на записи звучит именного голос Хмурого. Сергей Тиунов, лидер самообороны Запорожья и ветеран боевых действий в Афганистане, узнал в нем своего бывшего сослуживца, российского полковника Сергея Дубинского.Тиунов сообщает, что дружил с бывшим главой "ГРУ ДНР" Дубинским и обсуждал с ним последствия трагедия МН17.Адвокат Тиунов организовал и возглавил местную самооборону весной 2014 года, когда по юго-востоку Украины прокатилась волна акций сторонников "русской весны".Тиунов рассказывает, что Дубинский был отставным российским офицером. Но в мае 2014 года он неожиданно отправился воевать за "ДНР". Тиунов вспоминает, что группа украинских добровольцев тогда "жестко заняла" деревню Великая Новоселка, где жил Дубинский, проведя рейд в поисках сочувствующих "русской весне". "Серега и так был не в восторге от последних событий, а тут такое. Последняя капля, как говорится", - вспоминает он.К сентябрю 2014 года в плену "ДНР" находилось несколько сотен украинских солдат, которые попали в окружение в котле под Иловайском. Лидер запорожских добровольцев Тиунов смог на джипе вывезти группу своих людей, но получил ранение. После выписки из больницы Тиунов принялся через своих знакомых "афганцев" искать выход на командиров "ДНР", чтобы договориться об освобождении одного из бойцов. Вскоре на мобильный Тиунова пришла SMS с номером телефона и текстом: "Человек из военной разведки с той стороны. Позвони ему. Удивишься, кто тебе ответит".Тиунов тут же набрал номер и выпалил в трубку: "Я адвокат из Запорожья Тиунов Сергей, хочу вступить в переговоры об освобождении земляка…"- Да говори нормально, Рыжий, - рассмеялся хриплый голос на том конце. - Давай по порядку: сколько людей, откуда, кто будет забирать?Тиунов узнал голос, но не мог поверить.- С кем говорю? - спросил он.- Да "Карахан" это! - ответил голос. - Дубинский. "Хмурый". Ну!По просьбе Тиунова Дубинский тогда отпустил пленного украинского бойца, приказав посадить его в Донецке на пассажирский автобус до Курахово, а на линии разграничения его уже встретили родственники.Через неделю после успешного вызволения земляка Тиунов позвонил Дубинскому снова и попросил освободить группу пленных солдат из Запорожья. "Не вопрос - забирай! А то кормить их тут, охранять - одни траты", - согласился "Хмурый". В тот же день Тиунов связался с украинскими военными и СБУ, рассказал о договоренности с Донецком и попросил обеспечить логистику. Чиновники ответили, что личные инициативы общественных активистов - дело полезное, но будут рассмотрены в общем порядке… Тиунов сам арендовал в Запорожье автобус для вывоза пленных. И октябрьским утром выехал в Донецк, где ему назначил встречу Дубинский.- Поездка с одной стороны казалась тогда верной гибелью, все мои нервы были на пределе. С другой стороны, я знал, к кому еду, и он не мог подвести, дал слово. Для афганцев - это бетон.На месте встречи Тиунова ждали вооруженные бойцы "ДНР" в масках. Через несколько минут вдалеке появились еще несколько человек, среди которых знакомая фигура невысокого роста с неподвижной левой рукой - последствия старого ранения Дубинского, о котором знали его близкие. "Хмурого" сопровождала охрана. Тиунов определил их как чеченских спецназовцев, с которыми "Хмурый" служил во время чеченской войны. Пленных погрузили в автобус.Тиунов с Дубинским отошли в сторону для разговора. "Видишь, как жизнь сложилась, Сережа, - сказал "Хмурый". - В Афгане мы с тобой на одной стороне воевали, а сейчас воюем друг против друга. Никак не пойму, почему ты за хунту".- В ответ я не сдержался: но пассажирский самолет-то по-бандитски сбили вы! - вспоминает Тиунов. - Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял очень лично. Сказал: "Ты же не считаешь, что это я сделал [сам]?" А потом показал пальцем наверх: "Это же сделали уроды из Москвы!"- Ему был такой разговор неприятен, потому что ему приходилось оправдываться. Все-таки он военный человек, а не бандит, - продолжает Тиунов. - [Мне было очевидно]: он понимал, что сопричастен и частично виновен в гибели гражданских людей. Так что он быстро свернул разговор: мол, всё, уезжай, а то сейчас засекут и накроют минометами и тебя, и меня.Запорожские солдаты были тогда освобождены без встречных требований. Официально в "ДНР" акцию назвали жестом доброй воли в канун годовщины освобождения Запорожья от фашистов.В следующий раз обмен состоялся в ноябре 2014 года. Тиунов хотел вытащить из плена добровольцев батальона "Донбасс". Но пленных добровольцев к тому времени в "ДНР" не желали освобождать ни на каких условиях. По договоренности за пятерых "донбассовцев" Тиунов обязался привести "Хмурому" двух бойцов "ДНР". Во время обмена между Тиуновым и Дубинским снова возник разговор о малайзийском "Боинге".- Он мне сухо тогда сказал: "Сереж, мы в "ДНР" к крушению не имеем никакого отношения. "Боинг" сбил украинский летчик на СУ", - вспоминает Тиунов. - Я сразу понял, что к этому времени они уже выработали легенду. Потому что ["Хмурый"] уже не высказывал никакой обиды, эмоций… Больше с тех пор мы не виделись.- Вы сказали, что не считаете его бандитом. Кем тогда считаете?- Он воевал [в Донбассе] как солдат. Да, наверное, по [преступной] команде своего руководства. Но я уверен на 100%: если бы он знал, что это [летит] гражданский самолет и если бы в его власти был пуск ракеты, он бы никогда не пошел на уничтожение гражданских людей. Тем более я слышал от него лично: "Это московские *** сделали!"… А то, что теперь из него делают самого большого виновника, я с этим никогда не соглашусь."Я задаю Тиунову прямой вопрос: узнает ли он на записях, опубликованных JIT и СБУ, голос своего однополчанина Дубинского? И готов ли повторить на камеру то, что сказал мне часом раньше в личной беседе", - пишет журналист Павел Каныгин.Тиунов берет паузу. Затем произносит:- Будем говорить так: человек, который в записях [телефонных разговоров, представленных] СБУ подписан как боевик "Хмурый", очень сильно [голосом] похож на Дубинского. Я допускаю, что это именно он.В беседе на камеру Тиунов осторожно подбирает слова. Позже он еще раз скажет мне, что не считает Дубинского виновным в катастрофе: "Он ключевой свидетель, но не убийца. И еще он мой сослуживец. Я хочу, чтобы он остался в живых. Я считаю, что он не нажимал на кнопку этого "Бука", только координировал передвижение"."Провести исследование двух голосов от имени редакции "Новой газеты" я попросил экспертов по анализу речи из Института нейрологии и физиологии Гётеборгского университета в Швеции (Institute of Neuroscience and Physiology, University of Gothenburg). Анализ был проведен в лаборатории Voxalys (осуществляет криминалистические экспертизы по заказу прокуратуры, полиции и судов Швеции) методом "слепого теста" без погружения в контекст и в соответствии с инструкциями Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA). Мы не стали знакомить экспертов с тем, когда, кому и по какому поводу говорилось то, что мы предоставляем им в качестве материалов для исследования. Нам было важно, чтобы эксперты не были подвержены никакому влиянию (текущего политического момента)", - пишет журналист.Руководил исследованием криминалист-аналитик и член исполкома IAFPA Йонас Линд. Шведские специалисты проанализировали исключительно технические (акустические) параметры: тон, частоту и тембр голосов. Для оценки сходства эксперты из Гётеборгского университета использовали девятибалльную шкалу, утвержденную Шведским национальным экспертно-криминалистическим Центром. +4 соответствует наивысшей степени совпадения исследуемых голосов ("с чрезвычайно высокой вероятностью голоса на записях принадлежат одному человеку"), -4 - наименьшему ("голоса с чрезвычайно высокой вероятностью принадлежат разным людям"), а нейтральный показатель в 0 баллов говорит о невозможности экспертов рассчитать вероятность сходства/различия.Потратив 10 дней на исследование, шведы подготовили криминалистическое заключение, в котором сообщили, что записи представляют небольшое, но достаточное для вывода количество материала. Итак, результаты их исследования поддерживают гипотезу о том, что сравниваемые голосовые образцы принадлежат одному и тому же человеку - +2 балла. "Результаты экспертизы доказывают, что в анализируемом речевом материале представлен один говорящий", - сказано в документе."Данный строго технический анализ и другие собранные нами свидетельства подтверждают, что голос организатора транспортировки комплекса "Бук" по территории Донбасса "Хмурого" (Николаича) принадлежит российскому офицеру Сергею Дубинскому", - сказано в статье."О человеке с именем Сергей Николаевич Дубинский, использующем позывной "Хмурый", имеется немало сведений из открытых источников. Много любопытного Дубинский охотно сообщает о себе сам, что роднит его с другой заметной фигурой украинской войны - Игорем Стрелковым-Гиркиным. Он имеет аккаунты в соцсети "Вконтакте" и "Фейсбуке", ведет активную переписку с бывшими сослуживцами, вступает с ними в дискуссии на околовоенные темы и даже конфликтует. На форуме ветеранов 181-го мотострелкового полка, который участвовал в афганской войне, имя Сергея Дубинского указано в числе военнослужащих разведроты. Форум в 2010 году основал другой ветеран - по имени Сергей Тулупов, с того времени Дубинский оставил на форуме 365 сообщений под ником "Карахан" (в учетных данных пользователя значится его настоящее имя)", - говорится в материале.На форуме Дубинский указал, что родился 9 августа 1962 года, с 1985 по 1987 год он проходил службу в Афганистане, а с 2002 по 2004 служил в Чечне в звании полковника Главного (разведывательного) управления Российской армии; с 2014 года Дубинский участвовал в войне на юго-востоке Украины и был создателем и первым руководителем военной разведки "Донецкой народной республики". В 2015 году Дубинский оставил свой пост и отъехал в Ростов.Как стало известно "Новой газете", Сергей Дубинский как минимум до середины 2015 годы получал выплаты от Министерства обороны России (более 300 тыс рублей в 2015-м).В вышедшей в марте 2017 года книге экс-главы МГБ "ДНР" Андрея Пинчука "Контур безопасности. Генерация ДНР" упоминается, что Дубинский был заместителем министра обороны "ДНР" и возглавлял военную разведку самопровозглашенной республики ("ГРУ ДНР").По рассказам видных деятелей "русской весны", "Хмурый" был изгнан из "ДНР" за мошенничество и отъем собственности у местных жителей. В своей статье намекает на это и Андрей Пинчук. Подтвердить данные сведения редакция не может, однако удалось узнать, что по возвращении из Донецка в Ростов в 2015 году Сергей Дубинский зарегистрировал на свое имя несколько автомобилей, в том числе внедорожник Volkswagen Tiguan.Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.Однако производитель "Буков" российский госконцерн "Алмаз-Антей", ведущий собственное расследование трагедии, настаивал на том, что ракета была выпущена из окрестностей села Зарощенское. По мнению представителей "Алмаз-Антея", 17 июля 2014 года это село контролировалось украинскими силовиками. Жители самого Зарощенского сведения "Алмаз-Антея" опровергли и заявили спецкору "Новой" Павлу Каныгину, что украинские военные и установка "Бук" в селе никогда не появлялись, а окрестности его с первых дней войны контролировали силы "ДНР".