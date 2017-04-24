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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1652) коррупция (7175)

 НАБУ показало карту украинской коррупции в мире. ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеопрезентацию о коррупционных средствах, выведенных из Украины за границу.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице НАБУ в Facebook.

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Как отмечается в сообщении Бюро, детективы нашли "след" украинской коррупции в 41 стране.

"Установлено, что средства из Украины выводились при участии коммерческих структур по меньшей мере 10 государств мира", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с начала расследования производства о нанесении ущерба госпредприятию "ВостГОК" на сумму $17,28 млн НАБУ направило в восемь стран 16 запросов о международной правовой помощи.


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Пора бы уже банду геть ,воровать уже нечего ....
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Взагалі нічого не видно, світло жовті букви на білому фоні, який дебіл-цвєтоаномал (дальтоник) робив цей ролик?
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Професійність має бути у всьому. Якщо НАБУ розслідує кримінальні справи так само погано як і робить (замовляє) рекламні ролики, то діла не буде! Потрібні посадки десятків тисяч корупціонерів, де вони? Мартиненка не змогли спровокувати на втечу та зловити в аеропорту, він же ж літав за кордон, треба було під час вильоту брати, щоб були докази що він хоче втікнути і щоб взагалі застави та ніяких порук не було! Холодницький, падло, веде переговори з бандою яценюка і зливає їм інформацію, чому проти Холодницького немає розслідувань! Кожна криса має бути викинута з системи! Як Мартиненко знає що готується арешт? Хто зливає? Тактичний носок йому на голову і в підвал на "чергування"! Якщо немає секретності, всі справи розваляться!
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Сон общества рождает насировых, мартыненок, порошенок, ахметовых и ещё кучу всякой нечисти.

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире - Цензор.НЕТ 9302
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Вы хоть одну Персону знаете которую б посоветовали и она желала стать Хотябы Начальником ЖКХ в Вашем Раене? ту особу котораяб Не Была корумпированя и не стремилась работать за ОТКАТ ? ... в Украинском Обществе ужасная обстановка с Кадрами и поверте Порошенко не Самый худший Вариант для Украинского народа на данный момент.. Вот Лучший Вариант если Вы знаете то предложите... Критикуете тогда Предлагайте или не пи.дите САМИ - ударение в подчеркнутом слове тоже сами поставте...
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если вы живете в среде уродов, не примеряйте всё по себе нормальных очень много
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Так шо? Киностудию Довженка можно закрывать? Конкуренты в носках по 300 гривен один хрен задушат
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Порохобот? Это типа представился? Ускоренный выпуск Минстеця к Пейсаху и "пенсионной реФФорме"?
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​У нардепа Рыбалки нашли завод в Липецке

Компания семейного бизнеса народного депутата от Сергея Рыбалки (Радикальная партия) через сеть офшорных компаний ведет бизнес в Российской Федерации. В городе Липецк (РФ) расположился целый завод по производству снеков и орешков для российского потребителя.
Об этом стало известно в ходе расследования УНН.
Журналисты выяснили, что в РФ существует две связанные между собой компании (созданные офшорными предприятиям, зарегистрироваными по оному адресу), которые как под копирку осуществляют деятельность, аналогичную бизнесу ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» и корпорации «S.Group» в целом (ООО «СНЭК ЭКСПОРТ» принадлежит отцу нардепа Рыбалки).
Так, российские ООО «МЕГА ТРЕЙД» и ООО «СНЭК-ГРУП» используют в своей деятельности торговые марки созвучные с украинскими торговыми марками семьи Рыбалки. К примеру, у украинского ТМ «Мачо» имеется российский брат-близнец - ТМ «Мачо Хит». Журналисты обратили внимание, что упаковка украинских орешков «Мачо» и российских «Мачо хит» выполнена в одной цветной гамме и шрифтах.

В ходе расследования оказалось, что изначальным владельцем российского «Мачо хит» (согласно сведениям Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ), выступало принадлежащее отцу Рыбалки - ООО «СНЭК ЭКСПОРТ». В 2011 году этот бренд был передан офшорной компании СОЛДЕКС ЛИМИТЕД, которая в свою очередь ранее владела украинской ТМ «Мачо».
Через несколько месяцев СОЛДЕКС ЛИМИТЕД (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) отдала право на использование ТМ «Мачо хит» в РФ компании Archimboldo Limited (офшор Кипра). А уже от нее российское ООО ООО «МЕГА ТРЕЙД» вскоре получило сублицензию на производство орешков под название «Мачо хит».
Ориентировочная схема движения прав для брендов МачоХит и Мачо
ООО «МЕГА ТРЕЙД», при этом, согласно данным Единого гос. реестра юр.лиц РФ имеет уставной капитал в размере более11,6 млн. рублей и располагает собственными производственными мощностями в г. Липецке по адресу: пер. Пестеля, 38).
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О, ещё один Липецкий заводик. Если хорошо порыться. видимо таких не один , и не два. А вы вопросы задаете, почему с агрессором торгуют. Потому, что агрессор для лапши на уши, а так торговые партнеры.
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Совладелец "СИ Груп" Сергей Рыбалко "крышевал" российскую разведывательную группу в Днепропетровске. ВИДЕО http://censor.net.ua/video_news/280185/sovladelets_si_grup_sergeyi_rybalko_krysheval_rossiyiskuyu_razvedyvatelnuyu_gruppu_v_dnepropetrovske

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире - Цензор.НЕТ 4694
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не удивительно... Это может удивить только нашу СБУ.
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кто бы сомневался..все пЭтриоты с Рады заводики имеют...и не торлько в Рашке
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чим більше за таку гидоту виведуть доларів з рф, тим краще
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17 миллионов умножить на 60 получится миллиард...
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Да чудо то какое показали, что все в Украине ощутили на себе, как живущие в самой бедной стране Европы при миллионерах у власти с деньгами в матрасах.
Неужто Трамп взялся за Украину
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не за украину, за шидюгу кучерявую с его шоблой взялся
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Пэтя-офшоротрон наживаеться на всем, на снабжении армии, на оборонных заказах, на торговле с оккупантами, на крови героев защищавших Украину, у этого человека нет никаких принципов, просто полная вопиющая аморальность! Главное сейчас его дело - обогащаться за наш с вами счет и избегать ответственности при этом!!!
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Полиция Киева задержала российского "вора в законе": видео http://news.liga.net/video/incident/14739342-politsiya_kieva_zaderzhala_rossiyskogo_vora_v_zakone_video.htm
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ето цифры в день или в неделю? Потому что по самым скромным подсчетам с Украины в год вывозится больше 15 миллиардов долларов в год.
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Это провал НАБУ. Это конец надеждам на борьбу с коррупцией. Сам факт того, что НАБУ не привело период, говорит об их полном непрофессионализме. Какие суды они могут выиграть, если даже свои данные не могут нормально презентовать?!!!!
Этим роликом НАБУ полностью дискредитировало себя в моих глазах.
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И самое интересное, что кроме пиара и бизнес разборок, ничего не делается при многосоттысячных зарплатах. Вот и получается, что не в зарплате то дело, а в отсуствии элементарной системы.
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А может, лучше выкладывать видеопрезентацию с местами "отсидки" коррупционеров?
Слабо?
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О, а кто же это деньги в Офшоры выводит? Дед Пихто и баба с пистолетом? Имя, сестра, имя?
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Тююю... мелочуха... поднимем пенсвозраст.... повысим цены.... ышо упадёт... впервой шоли...
нам дюпутатам не привыкать.
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Да плевать. Главное что там у кацапов.
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кацап, ты приперся на укр. новостной форум, чтобы это промычать?
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Тут, разумеется, карта коррупции папердників и оппозиции. Блок панамских патриотов, канешно же, чист и незапятнан.
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Здание на банковой должно светится яркой точкой.
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Новые записи Онищенко и Мартыненко. Схемы Порошенко, Грановского и Кононенко

Стенограмма первого фрагмента записи
Онищенко: ... Редчайший .... Использовать людей в своих целях, чтобы потом... пи..ец. Самое главное, у человека нет… Ладно там я, новый человек, но у вас же есть какая-то история отношений.
Мартыненко: Сколько я ему помогал…. благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь. Притом Анька моя (Анна Мартыненко, вторая жена Мартыненко. - Прим.Ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. - Прим.Ред.) считает, что у него кругом дискомфорт - на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б..дь, дискомфорт. Когда поставил Гройсмана - ему стало немного проще. Но Гройсман такой. Вот сделай то-то. Он ему: "Я подумаю". Порошенко ему: "Я сказал, ты будешь делать?". А Гройсман такой: "пур-пур-пур". Тот, что не попросит отвечает ему: "Добре, я подумаю". И он ничего не может сделать.
Онищенко: П...дец.
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому (НАЭК "Энергоатом". - Прим.Ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи...рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы "Воля народа" - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК "Нефтегаз", стал известен тем, что звонил экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последнего, говорил, что он Кононенко - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е... ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: Он меня напрягал еще тем, чтобы группу ("Воля народа", - Прим.Ред.) надо переименовать в "Наш край". Сказал, будешь это финансировать 50 на 50. Но я знаю, что такое с ним 50 на 50.
Мартыненко: Его 50 - это все 100. В лучшем случае.
Онищенко: Так он вообще никогда ничего не это… Все, о чем мы договаривались, он ничего не делал.
Мартыненко: Где ты живешь? Квартиру снимаешь. Где?
Онищенко: Хер его знает, я тут не ориентируюсь. А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла...
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б...дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.

Новый разговор Онищенко с соратником Яценюка Мартыненко.



Стенограмма второго фрагмента записи
Мартыненко: Я был у Рината, по одному из ГОКов маленьких. Ты знаешь с Фонда госимущества, где был Леонид Парфененко. У него был ГОК завод умирающий - 150 тыс тонн руды давал. Что б ты понимал, общий объем миллионов 30. Он это все время находился в собственности Фонда держмайна. У Рината закончился суд и они устроили ему х...ню, чтобы он его отдал. Ну сколько он там зарабатывает? Да нисколько. Они с него выжимали до последнего. Фирташ Запорожский метал. Я говорю, Игорь (Кононенко. - Прим.Ред.), я знаю этот бизнес, это не бизнес. Они с них отжали 150. Они за каждую х*йню цепяют - 100 тыс, 200 тыс.
Онищенко: У меня такое было. Он, Конос (Кононенко, - Прим.Ред.) пришел ко мне и говорит: будешь поставлять на Центрэнерго газ. Он сидел, приходил и каждый месяц считал у меня каждые 10 тыс. долларов. Дал еще мне еще несколько предприятий, куда поставлял... Потом лично приезжал и сам забирал деньги. Это просто п...здец. Я когда смотрел на это.… Это еще, слава богу, что я не вляпался в этот, б...дь, припортовый завод (Одесский припортовый завод. - Прим.Ред.). Он хотел, чтобы я туда тоже поставлял. Но у меня не было таких объемов. То, что было - он везде меня на свои предприятия закидывал и лично приезжал потом за каждыми 20 копеек. Забирал.
Мартыненко: …Они с Грановским (они - депутаты от БПП Александр Грановский и Игорь Кононенко. - Прим.Ред.) на припортовый устроил работать свою девочку - замом директора по финансам (очевидно, речь идет об Ольге Ткаченко. - Прим.Ред.). Дальше происходит следующее - они выставляют своего трейдера, который сидит на причале ОПЗ. Далее разводят одного серьезного покупателя в Швейцарии, который через их посредника должен был купить объем. Этот серьезный покупатель делает запрос на завод, мол, подтвердите, что у этого посредника есть объемы и что он продаст. Этот дура, бл...ть, подписывает, что все есть. Этот трейдер перечисляет предоплату 13 млн евро. И все. Понимаешь, да? Понимаешь? Чистая уголовщина.
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Да может быть в недрах ГПУ и МВД есть иск и не только от швейцарцев, но кто же нам это покажет и кто нам о этом сегодня расскажет?! Возможно через лет 10 или и того дольше мы с Вами и узнаем что творили т.н. "евроинтеграторы и их молодая команда".....
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Бывают домовые, бывают офшорные, бывают домовые офшорные.... Homo sapiens, аднака.

Того, кто крадёт крючок с пояса, казнят, а тот, кто крадёт царство, становится правителем. Чжуан-Цзы. IV ст. до н.э.
Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История одного города".
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Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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Смешно.В Украине практически все есть.На одной таможне по коррупционных схемах Украина теряет более половины официального годового бюджета.
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И когда только они успевают картинки каждый день рисовать?
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Читаю новости и нет ни одного нормального слова. Одно чудо из НАБУ пишет в Фейсбуке, что собираются предъявить подозрение Рожковой и сделают это если она не сбежит. . Если он не идиот , то я не знаю, как это можно ещё назвать ????????
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Жаль, видео не работает у меня. Панамы, как я догадываюсь, нет на карте?
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В Беларусь ни одной копеечки не звякнуло, обидно сябры.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАБУ показало карту украинской коррупции в мире. ВИДЕО
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