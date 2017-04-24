 В "записях Онищенко" нет серьезного наполнения, - Сытник. ВИДЕО

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"Вы слушали эти записи?.. Цель всех этих заявлений - это политизация дела, а не заявления, которое можно было бы в дальнейшем подкрепить доказательствами", - сказал Сытник в понедельник на брифинге в Киеве.
При этом он добавил: "Думаю, что записей у него (Онищенко. - Ред.) много. Наверное, всех пишет, и себя, когда сам находится, но они не имеют серьезного наполнения, чтобы можно было говорить, что те громкие заявления, которые он делал, подтвердились".
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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ты АГЕНТ КРЕМЛЯ и дистабилизатор внутре-политической жизни!!!
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Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?
... Тому питання, з якої вкраденої суми починаються "поруки"?
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небось еще и Рошен...
РАССТРЕЛЯТЬ!!!Тело сжечь!!!Пепел рассеять над Липецком!!!
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Депутатов и министров на всех не хватит!!!
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Ну по твоей логике братишка...
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А проще говоря - "ни бэ, ни мэ"
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Про це йдеться у рішенні суду.
Улітку 2016-го чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду Roshen "Чайка"". Загальна вартість крадіжки становила 238,17 грн. Чоловіка затримав охоронець магазину. Засуджений - житель села Капітанівка Києво-Святошинського району.
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а за 2 лярда...Насиров всем показал спектакль "Клетчатий плед преподобной Феофании"!!!)))
Люди...человеки...братья...куда мы плять движемся?
Эти барыги с нас последние труселя снимают...а мы мычим как НОСОРОГИ!!!
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"...раніше судимому вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25.11.2014 за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців; на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням - з іспитовим строком 2 роки;- на час винесення даного вироку засуджений вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 17.02.2017 за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки; на підставі ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднано невідбуте покарання, призначене за вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25.11.2014 і остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 3 місяці. Постановлено строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання обвинуваченого"
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https://www.youtube.com/watch?v=bArzLgNQjcs
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Но реформировать судебную систему, на мой взгляд, самое сложное дело. Этих просто так за дверь не выставишь, убирать их нужно только согласно законов ( привет депутатам! которые должны принять такие законы ), иначе уволенные судьи вспомнят все нюансы законодательства и завалят европейские суды исками о своем незаконном увольнении и потом еще по решениям этих судов будут восстановлены и получат компенсации.
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