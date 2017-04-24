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 Политика Украины
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 В "записях Онищенко" нет серьезного наполнения, - Сытник. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет об отсутствии серьезного наполнения в аудиозаписях беглого народного депутата Александра Онищенко, которые якобы подтверждают подкуп народных депутатов администрацией президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вы слушали эти записи?.. Цель всех этих заявлений - это политизация дела, а не заявления, которое можно было бы в дальнейшем подкрепить доказательствами", - сказал Сытник в понедельник на брифинге в Киеве.

При этом он добавил: "Думаю, что записей у него (Онищенко. - Ред.) много. Наверное, всех пишет, и себя, когда сам находится, но они не имеют серьезного наполнения, чтобы можно было говорить, что те громкие заявления, которые он делал, подтвердились".

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Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн.
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короче...если ты сливаешь компромат на Шоколадного...
ты АГЕНТ КРЕМЛЯ и дистабилизатор внутре-политической жизни!!!
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компромат должен быть реальным, а не рассчитанным тупо на пиар и СМИ. Когда одно лицо говорит второму о том что он говорил третьему. любой правоохранительный орган, будет к этому материалу относится как к мусору, а не как к доказательствам по уголовному делу.
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"серьезного наполнение" - это когда чемодан с 100 долларовыми купюрами. Все остальное, для Сытника, не серьёзно.
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батько 4-х !!!! дітей поцупив у "Сільпо" 20 шоколадок дітям.
Вирок - 2 з половиною роки в'язниці. ... і ніякого взяття на поруки.
На 2 з половиною роки діти без батька. За що?
... Тому питання, з якої вкраденої суми починаються "поруки"?
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20 шоколадок!!!)))
небось еще и Рошен...
РАССТРЕЛЯТЬ!!!Тело сжечь!!!Пепел рассеять над Липецком!!!
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порука в этом случае не уместна!!!
Депутатов и министров на всех не хватит!!!
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Злодій виявився багатодітним батьком. Невже в дітей шоколадна дієта? П'янство і злодійство прикриває дітьми. Такий батько виховає чотирьох злодіїв.
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а Насирова, Панам Оффшорыча, Кучму и прочих...видать вообще на зоне родили)))
Ну по твоей логике братишка...
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Это какая то шыкаладная хатынь и аудиорезня на банковой. Короче. низабудим нипрастим.
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"В "записях Онищенко" нет серьезного наполнения"

А проще говоря - "ни бэ, ни мэ"
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У Печерському районному суді столиці засудили батька чотирьох дітей до 2 років 4 місяців позбавлення волі за крадіжку з крамниці 20 шоколадок Roshen.
Про це йдеться у рішенні суду.
Улітку 2016-го чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду Roshen "Чайка"". Загальна вартість крадіжки становила 238,17 грн. Чоловіка затримав охоронець магазину. Засуджений - житель села Капітанівка Києво-Святошинського району.
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за 240 грн. 2,4 года!!!
а за 2 лярда...Насиров всем показал спектакль "Клетчатий плед преподобной Феофании"!!!)))
Люди...человеки...братья...куда мы плять движемся?
Эти барыги с нас последние труселя снимают...а мы мычим как НОСОРОГИ!!!
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Законодательство у нас еще ТО! Но и папаша тоже еще тот добытчик и кормилец.По вашей ссылке:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65958980

"...раніше судимому вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25.11.2014 за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців; на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням - з іспитовим строком 2 роки;- на час винесення даного вироку засуджений вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 17.02.2017 за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки; на підставі ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднано невідбуте покарання, призначене за вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25.11.2014 і остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 3 місяці. Постановлено строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання обвинуваченого"
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С вами не поспоришь...
Но реформировать судебную систему, на мой взгляд, самое сложное дело. Этих просто так за дверь не выставишь, убирать их нужно только согласно законов ( привет депутатам! которые должны принять такие законы ), иначе уволенные судьи вспомнят все нюансы законодательства и завалят европейские суды исками о своем незаконном увольнении и потом еще по решениям этих судов будут восстановлены и получат компенсации.
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Непрацюючому злодію - рецидивістові добавили попередній срок. Бо був умовно засуджений і під час випробовувального сроку попався на кражі повторно.
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Конечно нет серьёзного наполнения, ведь там же порох фигурирует.
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То, что сказал Сытник - это диагноз всех антикоррупционных органов Украины. Будет заказ от хозяина - будут рыть и найдут коррупцию там, где ее даже нет. Не будет заказа от хозяина - никто ссать против ветра не будет.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ "записях Онищенко" нет серьезного наполнения, - Сытник. ВИДЕО
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