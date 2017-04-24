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Все про:вор в законе (162) Киев (16906) криминалитет (493) Нацполиция (7047)

 Столичные полицейские задержали вора в законе Гелу Тбилисского - решается вопрос о его выдворении. ВИДЕО

Уроженец Грузии находился в Киеве около года. За это время он организовал несколько преступных групп, которые занимались угоном автомобилей и кражами из машин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций столичной Нацполиции

В сообщении отмечается: "Работники уголовного розыска Главного управления столичной полиции во время "деловой" встречи в ресторане в центре города задержали Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище Гела Тбилисский.

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"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона. Также известно, что Гела Тбилисский поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне вор в законе "крышевал" деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям - кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В прошлом Гела Тбилисский неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет по "понятиям".

При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении Гелы Тбилисского в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года".

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їх відстрілювати треба .а не "відварять"!
В задницю не забудьте поцілувати чмошника цього
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Так беги, отстреливай, что на диване сидишь.
А менты на то и менты, что б соблюдать нормы закона.
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Какие сейчас воры в законе ? Ушло это всё давным-давно ,так шерсть всякая коронует сама себя ....
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В Киев приехал в прошлом году. Слава безвизу и открытым границам с Кацапией! Шоколадным слава!
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Нашёл видео 2015 года в Николаеве он был
https://www.youtube.com/watch?v=_8zBkWzzxMc

его уже несколько лет выдворяют ))))
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Ну прям Коба Тифлисский..один в один..там эксов на банки не было?
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А читать не умеете новость? там есть ответ
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.Как только сдохнет, так его может быть и осудят лет на 15, потом выкопают, лишат гражданства и выдворят, в шикарном гробу, после всяких судов...
Других вариантов не вижу!
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Спросите у Москоля...как нужно ПРАВИЛЬНО решать вопросы с ОПГ)))
Он когда то в Крыму ПОРАБОТАЛ...до сих пор ему крабы шлют пламенный привет)))за дармовой харч...
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а когда уже СБУ займется авторитетом Панамом Оффшорычем Цукеркой???
Резидентом Гишпании и Панамы)))
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Та воно, те СБУ, навіть Юльку посадити не втребне. Куди йому до Порошенка?
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Прочитал сначала Гепу, но оказался какой то Гела
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Главное- наделал банд разных, машин наворовали, а наши просто говорят: Уезжайте пожалуйста, мы вас с мигалками до самого самолёта проводим.
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вора в законе Гелу Тбилисского выдворяют а Вора в Мерии Гепу Харьковского почему не трогают ?
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Так ведь сейчас, он свой! Бабло отстёгивает и гарантирует, что Харьков правильно проголосует! Хоть за хама, хоть за хуйла, без разницы!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСтоличные полицейские задержали вора в законе Гелу Тбилисского - решается вопрос о его выдворении. ВИДЕО
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