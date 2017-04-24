 Столичные полицейские задержали вора в законе Гелу Тбилисского - решается вопрос о его выдворении. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций столичной Нацполиции
В сообщении отмечается: "Работники уголовного розыска Главного управления столичной полиции во время "деловой" встречи в ресторане в центре города задержали Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище Гела Тбилисский.
"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона. Также известно, что Гела Тбилисский поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне вор в законе "крышевал" деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям - кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
В прошлом Гела Тбилисский неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет по "понятиям".
При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении Гелы Тбилисского в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года".
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В задницю не забудьте поцілувати чмошника цього
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А менты на то и менты, что б соблюдать нормы закона.
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https://www.youtube.com/watch?v=_8zBkWzzxMc
его уже несколько лет выдворяют ))))
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Других вариантов не вижу!
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Он когда то в Крыму ПОРАБОТАЛ...до сих пор ему крабы шлют пламенный привет)))за дармовой харч...
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Резидентом Гишпании и Панамы)))
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