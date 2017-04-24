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 Общество, За рубежом
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Все про:киберпреступление (250) мошенничество (662) Россия (70146) суд (20699) США (12427) тюрьма (655)

 "Российское посольство протестует не только потому, что это член сына...", - оговорка кремлевского пропагандиста Брилева на росТВ. ВИДЕО

Российский пропагандист Сергей Брилев курьезно оговорился во время эфира своей субботней программы на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это во время озвучивания студийной подводке к сюжету о тюремном сроке в 27 лет россиянину Роману Селезневу - сыну члена Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Селезнев осужден американским судом за организацию масштабного мошенничества, приведшего к ущербу, как минимум, 170 миллионов долларов.

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Ну почему же оговорка? Небось, что на уме, то и на языке. Не дрейфь, ведущий, все так думают.
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У них давно всё по Фрейду. Вы помните, кто у них президент?
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ЕТИХУ МАТЬ))
Сошлют на фронт журика
На святое посягнул...на дитятково достоинство самого....!!!!!
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Словам " %уйло России " никто не удивляется , все понимают о ком речь .
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Это не оговорка ,у них все члены- то сыновей, то отцов всех народов.Ну, и во главе, конечно, главный Член.
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вспомнилось из сруТВ:
"В Чечене продолжаются захваты заложников. Сегодня утром, на окраине
Грозного, две маленькие девочки попали в член к пепенцам, ..., в член к
чеченцам, ..., в плен к чеченцам..."

Чеченский член-плен ))) - YouTube
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Оказывается он не только сын члена , а его еще и похитили американские спецслужбы!!!!! В Америке где оно грабило людеи .
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У америкосов хорошие тюрьмы. 27 лет пробежит быстро.
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ага. и поселят его в камеру с парой больших негров. они мордвина любить будут и днем и ночью.
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Я понимаю баба, которая про член чеченцев думала, а этот то чего?
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)))будет теперь на живо вещать с Сирии)))или с под Авдеевки)))
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Кацапы путают свое правосудие, где у них все члены сына вне закона и могут миллиардами воровать у холопов, а в Америке могут и посадить, особо не разбирать, чей он член. Тут у них нет предела возмущения, как это член сына большого чиновника может сесть за кражу на большой срок.
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Российский план хаоса


20 апреля 2017, 16:43



Агентство Reuters назвало авторов кремлевского плана по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах. Ими оказались аналитики из Российского института стратегических исследований. Следовательно, заказчиком плана оказывается учредитель этого института - президент России Владимир Путин, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
В Москве, разумеется, сейчас начнут лихорадочно опровергать эту информацию. Но то, что сообщило агентство Reuters - это вовсе не fake news. Это - old news. Потому что РИСИ давно уже превратился из аналитического центра в центр разработки диверсий против внешнего мира.
Не случайно в этом году институт возглавил бывший российский премьер и бывший глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков. А его предшественником был тоже выходец из СВР Леонид Решетников. До своей отставки Решетников "прославился" откровенно антибелорусским выступлением - "аналитик" в штатском утверждал, что не существует никакого белорусского народа и языка, а соседняя страна должна стать частью "великой России".

То, что РИСИ может всерьез вмешиваться в ситуацию в других странах, наиболее наглядно проявилось, когда стало известно, что в институте был разработан план выхода Греции из зоны евро. В Москве придумали самую настоящую спецоперацию, участниками которой были работники института и радикальные лидеры популистской партии СИРИЗА.

Накануне внеочередных парламентских выборах в Греции представители этой партии несколько раз побывали в Москве и вместе с экспертами института разработали подробный пошаговый план, который должен был привести к масштабному кризису в Европейском Союзе. Этот план начал осуществляться сразу же после победы СИРИЗЫ на выборах и формирования кабинета Алексиса Ципраса.

Грецию и европейцев спасло только то, что в решающий момент у Кремля не оказалось достаточных средств для кредитования Греции - к счастью, тогда уже начали падать цены на нефть и Россия погрузилась в экономический кризис. Только после этого Ципрас отправил в отставку министров, наиболее тесно связанных с Москвой, а они в ответ раскрыли подробности кремлевского плана.

Но понятно, что попытка устроить хаос в Греции и Евросоюзе - ничто по сравнению со стремлением дестабилизировать Соединенные Штаты. Ведь подробности плана РИСИ - это даже не действия, направленные на обеспечение победы одного из кандидатов.
Это прежде всего попытки дискредитировать американскую избирательную систему - примерно также, как отказ Греции от евро должен был дискредитировать единую европейскую валюту и саму идею европейской экономической стабильности. Почерк тот же, намерения те же - сеять хаос.

И это - главное направление современной российской политики. Россия слишком слаба, чтобы конкурировать с Европейским Союзом или влиять на президента США. Россия не может теперь даже диктовать свои условия Украине, Молдове или Грузии.

Поэтому главное, чего добиваются "эксперты Путина" - это дискредитация демократии и дестабилизация демократических стран. Всеми возможными способами - от танков до денег, от убийств до хакерских атак. Путин может быть влиятелен только в мире хаоса.
Именно поэтому нужно честно признать, что тот, кто работает на дискредитацию и дестабилизацию ситуации - неважно, является ли он экспертом РИСИ или местным политиком, журналистом или "активистом" - работает на Кремль.
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я правильно зрозумів, шо не члєн сина, а син члєна?...
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Прям скороговорка получается:
Сына члена взяли за член и забрали в плен.
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Или так
Сына члена взяли в плен, ухватив его за член!
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Тренируйся скороговорками, лапоть:
- У Сени и Сани в сенях член с усами.
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Осетинське майбутнє для окупованого Донбасу


09 апреля 2017, 15:52



У контрольованій Росією Південній Осетії сьогодні - "президентські вибори", пише Віталій Портников для Радіо Свобода. До самопроголошеної "республіки" приїхали спостерігачі і журналісти - звичайно, тільки російські. Навіть російські репортажі з "республіки" не залишають сумнівів у злиднях і розрусі, яка панує всього в декількох десятках кілометрів від Тбілісі. Але найголовніше - це відсутність вибору, яку ніякими "виборами" не замаскувати.
У Південній Осетії нині залишилося не більше від третини її довоєнного населення. Грузини були вигнані з рідних місць в результаті етнічних чисток, проведених окупантами та їхніми пособниками. Осетинам нема чого робити у своїй "республіці", велика частина їх працює і живе в сусідній Росії. Але навіть ті, хто залишилися, хотіли мати право на вибір власного майбутнього.

2011 року Москва вже визначила їхнього майбутнього президента - генерала Анатолія Бібілова, який тепер відомий в Україні своїми контактами із донбаськими бойовиками та постійними поїздками як до "народних республік", так і до Криму.

Однак тоді на "президентських виборах" несподівано для Москви і влади Цхінвалі перемогла опозиційний кандидат Алла Джиоєва. Коли її перемогу відмовилися визнати, в республіці почалися народні виступи - так звана "сніжна революція". Але жителям Південної Осетії так і не вдалося відстояти своє право на вільні вибори - все ж в окупованій "республіці" зробити це не так просто. В результаті підсумки "виборів" були скасовані, Алла Джиоєва до участі у нових "виборах" не допущена, а "президентом" став виходець із КДБ Леонід Тібілов. До речі, самопроголошену Абхазію теж очолює виходець із КДБ. Як і саму Росію. "Співпадіння? Не думаю".
І в цьому перетворенні бідного безперспективного регіону на маєток для чергового чекіста - доля будь-якої окупованої Росією території. Якщо не вдасться швидко звільнити окуповану частину Донбасу, рано чи пізно Володимир Путін "подарує" його якомусь представнику органів держбезпеки. Вибори остаточно стануть фікцією, ніякого розвитку не буде, більшість жителів поїде до України або Росії, а ті, що залишаться, десятиліттями будуть животіти у злиднях і безвиході.
Просто буде Південна Осетія.
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с бамбасом не прокатит. это пока соевый петушара блеет про мынское мыролюбство дамбасня жива. но пальмовый не вечен. И чем дольше теперешнее состояние будет продолжаться на востоке тем страшнее будет расплата для бамбасни, и к стати для крысьчан.
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Это куда нужно повесить фотоаппарат, чтобы получился член-корреспондент? (С)
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СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО
Это член того сына, кого надо сына 😁😁😁😁😁😁😁
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это ж руцкие!
у них то "в член к пипенцам" то "член сына члена"
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Оставьте дедушку Ленина в покое!


23 апреля 2017, 14:40



Каждый год в один и тот же день в России все начинают спорить - надо ли захоронить Ленина. А то, мол, не по-христиански как-то. Да бросьте. В каждой церкви то нога, то голова сушеная, которую еще и целовать предлагается - ага, не по-христиански.

А во-вторых, если мы уж так не любим кровопийцу, то, как по мне, нет лучшего способа для назидания, чем выставлять его мумию туристам за деньги. Я бы, к слову, еще и Сталина откопал. Хошь Ленина посмотреть - десять баксов. Со Сталиным - пятнадцать. Плюнуть на обоих - двадцаточку.

В общем, оставьте дедушку Ленина в покое. На нем еще столько бабла сделать можно.
К черту идеологию. Чистый прагматизм.
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Поддержим Дальнобоев из России Антиплатон.
Поствить лайки максимальный репост.
https://www.youtube.com/watch?v=A2ThufgEwt4
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Российское посольство протестует не только потому, что это член сына...", - оговорка кремлевского пропагандиста Брилева на росТВ. ВИДЕО
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