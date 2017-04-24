 Антикоррупционные органы сообщили о подозрении Гендиректору "ВостГОКа", - Сытник. ВИДЕО

По его словам, сообщение о подозрении было объявлено 23 апреля.
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Он сообщил, что Гендиректор "ВостГОКа" уже 5-й подозреваемый по так называемому делу экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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