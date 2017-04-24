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 Антикоррупционные органы сообщили о подозрении Гендиректору "ВостГОКа", - Сытник. ВИДЕО

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении Генеральному директору госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Об этом на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По его словам, сообщение о подозрении было объявлено 23 апреля.

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Он сообщил, что Гендиректор "ВостГОКа" уже 5-й подозреваемый по так называемому делу экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

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Отчёт Сытника за январь 2016 и до март 2017: Сообщений о подозрении - десятки.Сидящих нет.Отчёт закончен.
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вот это все, это вот свое подозрение засуньте себе в очку и обеспокоенность тоже. Когда садить будете хоть кого то, где бабки украденные олигархами и депутатами, сколько можно????
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что только не придумает НАБУ лишь бы как-то оправдать свои бессмысленные действия по задержанию и голословные обвинения. Ну почему просто нельзя согласиться с фактом - что если нет доказательств - нет и дела
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Опять очередное подозрение? НАБУ штампует их каждый день, как пекарь свежие булочки, вот только судя по тому как все дела ведет НАБУ, результатов не стоит ждать вообще никаких
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАнтикоррупционные органы сообщили о подозрении Гендиректору "ВостГОКа", - Сытник. ВИДЕО
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