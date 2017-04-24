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 Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о готовности России оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь) в феврале 2015 года.

Об этом он сказал на совместной с верховный представителем Европейского Союза Федерикой Могерини пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Также читайте: Возврат Евросоюза к хорошим отношениям с РФ связан с разрешением конфликта на Донбассе, - Могерини

"Мы изложили наши оценки, которые основаны на фактах, характеризующих те препятствия, которые сохраняются на пути выполнения "минских договоренностей", прежде всего в том, что касается отказа Киева подтвердить концептуальное содержание документа, который был принят в Минске в феврале 2015 года... Мы при этом готовы пройти свою часть пути, как гаранты этих договоренностей, и будем оказывать воздействие на Донецк и Луганск с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, скажем так, начнет выполнять свои обязательства", - сказал Лавров.

По его словам, украинское руководство пытается переписать "минские договоренности" в соответствии со своими интересами, что может поставить весь процесс в тупик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений и возврата Крыма под контроль Украины, - Госдеп США

Лавров рассчитывает, что Евросоюз в своей работе с правительством Украины будет добиваться строгого выполнения "минских договоренностей". Министр также проинформировал, что в ходе переговоров с Могерини обе стороны подтвердили безальтернативность договоренностей.
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в ШТАТАХ ЗАГОВОРИЛИ ОБ ЕНЕРГИТИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РАССЕИ
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Ніяких більше Мінських домовленостей! Тільки повне знищення терористів, та арешти всіх сепаратистів! Вбивство та поранення інспекторів ОБСЄ показують що з терористами неможливо вести перемовини, їх треба вбивати та вішати, а їх сторонників арештовувати та саджати в тюрми! Не буде миру там де влада знаходиться в руках бандитів! Ніякі місцеві вибори терористів у владу не врятують нас від них! Тільки повне знищення та жорсткий нагляд за цими територіями протягом наступних 50 років, без прав на місцеві та національні вибори! Про вибори на Донбасі треба забути, дикуни та безмозглі мавпи, які по наказу путіна взяли зброю і почали вбивати своїх українських сусідів та колег, мають бути довічно позбавлені прав мати українське громадянство та обирати владу!
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только подрывая свой зад с дивана в порыве гнева, на пути к первой линии траншей, ты не забудь захватить парабеллум...
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и удостоверение фсб, а то захоронить могут вместе с фашиствующими бандерами - досадно и не скрепно в такой- то компании будет.
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Бідна! Бідна-бідна Україна! Що ж то за народ їй достався! Там бандерівці-фашисти, каратєлі тут тобі "...дикуни та безмозглі мавпи..." Спала наша ненька Україна коли Господь Бог усім країнам роздавав якісні та "політично грамотні" народи, а їй досталось, що осталось.
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Давайте реально смотреть на вещи. Если мы полгода пытаемся переложить тяготы снабжения оккупированных территорий на оккупанта, вышло требовать не более 10 тысяч, а остальные бесславно отсиделись... О какой полной зачистке может идти речь при этом руководстве Украины? Для них прямая заинтерисованность в продолжении войны!
К тому же в Украине необходимо менять всю систему выборов с отменой неприкосновенности в целом, реальным отзывом мандатов депутатов, судей и президента.
Хотите изменений к лучшему в Украине, что мешает и что необходимо делать еще вчера и даже 3,5 года назад - очевидно. Иначе, только теряем свое будущее.
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Головним питанням має стати відміна загальної виборної системи! Право голосувати та обиратись має бути не загальним, як сьогодні, а має отримуватись громадянином після виконання певних вимог або критеріїв! Досить вже давати голосувати дикунам які продають свій голос! Право обирати та бути обраним має бути ПЛАТНИМ! Тільки той хто постійно сплачує за своє право може йти і голосувати, щоб не голосували отримувачі соціальної допомоги, вчителя, медики, які по суті є залежними від держави та чиновників! Хоче обиратись чи обирати - сплачуй додатковий виборчий податок 5% від доходів кожен місяць але не менше року і має бути сплачено не менше 5% від річного доходу і тоді отримуєш право голосу, одного голосу! Сплачуєш два роки - маєш два голоси! Але має бути мінімальний внесок, хто не має доходів, має сплачувати мінімальний щомісячний внесок. Тільки тоді голосувати будуть справжні патріоти і не будуть йти в депутати мільйонери та олігархи, бо їм це буде невигідно фінансово! Тільки тоді можлива справжня демократія в її первісному стані, коли раби не мали права голосу і не могли обиратись у владу!
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нехай лавров "повліяє" на кацапстан, щоб той повернув Україні її законий кордон
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Могирини!
Дебилка,бл...Кто тебя воспитывал?..Вглаза мне смотри!..
Вы прослушали пресс-конференцию главы МИД рф серГЕЯ лаврова...
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Ну и славно, для начала как жест доброй воли, выходите из Дебаля, как первое грубое нарушение этих самых договоренностей на которых еще не высохли чернила. А там видно будет.
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3 года были не готовы влиять на своих же марионеток и тут на тебе - созрели.
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Этот пук от говорящей лошади еще ничего не значит. Они давно уже говорят одно, а делают по своему
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в ходе переговоров с Могерини обе стороны подтвердили безальтернативность договоренностей.Источник: http://censor.net.ua/n437540 -


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ЛаВрун иди на КУЙ! И СВОИХ уродов забери из КРЫМА И ДОНБАССА!
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Спробуйте їх змусити ...які проблєми ?
Хто ж добровільно позбавлявся захопленого ?
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Лаврокляча оказывает влияние на дыныру с лынырой...
Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 4041 ...
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Выведут своих ихтамнетов и технику и их пограничники перестанут пропускать боевиков на територию Украины?
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Меняют тактику брехни. Ситуативное и вынужденное заявление. Ничего не изменится.
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Ну давайте верните под контроль Украины для начала Дебальцево и прилегающие раены. Иначе все ето все тот же бесполезный пердежь обосранной лошадки которая почуствовала приближение новых санкций в связи с убийством члена ОБСЕ.
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Боинг бахнули-россия готова повлиять,ОБСЕшников взорвали-опять за рыбу гроши ....
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А в это время Московия делает всё для признания лугандона : "Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" заказала для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик театральное шоу за 1,135 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Театрально-зрелищное шоу-представление под названием "Музыка нас связала" будет проводиться в рамках мероприятий поддержки жителей ДНР и ЛНР, приуроченных к празднованию трехлетия образования народных республик."
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Просто пилят деньги, это не признание. Пришлют дешевых клоунов за 1000 рублей, а остальное украдут.
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россия - это странна-террорист, нах нужно отгораживаться стеной, а не выполнять условия оккупантов
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Угу ...а , як же тоді гешфт ?
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Лавров заявил о готовности России повлиять на своих боевиков Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 6323
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В оон кремблядей признали стороной минского процесса, риторика сразу поменялась.
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Россия собирается 2-мая устроить масштабные провокации в Одессе, а где-то между 2 и 7 мая затеет серьезное наступление на Донбассе. Россия готова на все, чтобы если не сорвать, то хотя-бы изгадить Евровидение.
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Дмитрий Чекалкин
Нравится · 1 ч ·

#ПоребрикNews
Вчера под Москвой люди из ваты взяли штурмом Рейхстаг из фанеры.
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ага.. подкинуть им ещё боеприпасов, горючего и денег..
Знаем мы ваше "влияние", козломордые павианы.
Кацапсины, данное вами "слово" не стоит даже листка от разрезанной газеты "Правда" за 1976 год, висящего на гвоздике в кацапском сортире.
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Вячеслав Педос 2079 год. 9 мая. Красная площадь, парад. Мальчик спрашивает дедушку:
- Дед, а что это у тебя за медаль?
- Это внучок за взятия Рейхстага. Ох, помню страшная битва была. Выжили не все. Однополчанину не повезло. Фанера от Рейхстага отклеилась и ветром прямо в глаз принесло.
- Дед, так Рейхстаг же каменный!
- Как это каменный?! Ты что городишь, сопляк. Как сейчас помню: промозглый апрель 2017, на улице пасмурно, мы в подмосковной Кубинке штурмуем фашистов, Рейхстаг призывно покачивается на ветру, мы не ели уже часа три-четыре, отступать некуда - позади съёмочная группа и вот с путином на устах бросаемся в атаку... А потом нас всех наградил Шойгу. Да и твой дед пострадал тоже, когда обратно в электричке в Москву возвращался хулиганы напали и побили. Тяжёлое было время. Ради вас погибали, чтобы вы жили.
- Деед, а мы пойдём на Путина смотреть после парада?
- Пойдём, конечно, только до закрытия Мавзолея надо успеть. И веди себя хорошо там, а то в ГУЛАГ сдам, как братика твоего.
- Получается бабушка тоже плохо себя вела..
- Не задавай лишних вопросов, лучше смотри - сейчас танки поедут, представляй, как они людей будут давить, фашистскую нечисть эту.
- А я думал, что мы уже давно победили всех фашистов!
- А вот тут ошибаешься, внук. Пока есть мы - будут и фашисты.
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Мы при этом готовы пройти свою часть пути, как гаранты этих договоренностей, и будем оказывать воздействие на Донецк и Луганск с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, скажем так, начнет выполнять свои обязательства", - сказал Лавров.Источник: http://censor.net.ua/n437540

где кто увидел позитив в ржании Лаврокопытного? Всё таже заезженная пластинка, по-другому сформулированная.
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Это точно)). Но удивляет другое: как украинцы ведутся на такие новости и ждут от террористов международного масштаба, находящихся сегодня у власти кацапии, что свершится "чудо" и они вдруг начнут выполнять минские соглашения. В то время как они удерживают свою власть лишь благодаря созданным и поддерживаемым в Украине, Сирии конфликтам. Эти будут до конца стоять на своём, так как пока конфликты за территорией кацапии - они остаются у власти. Иллюзий давно уже быть не должно, а нет же, народу хочется верить в чудо.
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"...Для проведения «прозрачного и своевременного» расследования подрыва автомобиля ОБСЕ в Луганской области Россия может «использовать свое влияние» на ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким призывом выступил и.о. главы пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.


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кацапам вреть себя не уважать, санкции до полного разложения трупа рабсии😋
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А какие обязательства у Киева при этом?Ибо с них станется по ходу придумают обязательства.
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А шо там ,торговец кур говорил в феврале про *осталось существовать два месяца*Украине?! Лондон уже взяли *ДЫРЫ*
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У лошади с её хозяином бабло государственное заканчивается на кормление дыры, а со своих бабок они на дыру отстёгивать не собираются. Видимо будут пытаться Украине втюхать на своих условиях то, что осталось от Лугандонии, которую сами разворовали и уничтожили под корень.
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... я так понимаю, в оперный театр Донецка начинает выстраиваться очередь...
проходят отборочные пробы на главную роль....
очень радует культурная программа ОРДЛО! Больше представлений!
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унылая лошадь неумело пытается отвлечь внимание от взорванной машины ОБСЕ
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«Дед провожает внука в АТО и напутствует такими словами:- Унучок, дід буде перерахувати тобі на картку 1000 грн. за «кожного двохсотого», отже - воюй сумлінно!- Добре, - відповів унук і поїхав на війну.За тиждень дід розмовляє з у нуком по телефону про те, чім їх годують, які умови, пощастило с командиром чи ні, а потім питає:Ну так що там із «двохсотим», вже є?Унук дещо розгубився и тихо відповідає:Вибач діду, ще тільки 187 набив.»
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Невільний Крим‏ @nv_krym 58 мин.58 минут назад
Феодосія: "Расписание поездов - пара строчек. Как мемориальная доска. Хоть цветы возлагай".
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 4 ч.4 часа назад
В Шахтерске открылся комиссионный магазин нижнего белья. Совсем уже людей довели.

Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 9788
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ЕС привез Дорожную карту , согласованную в норманском формате . Была такая новость . Ждем .
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Фото скорее всего монтаж, ну с "газелью" дак точно! Никто по такому потопу не будет есздить с открытым окном (у водителя), потому что все болото будет лететь в морду!
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Вот теперь Трамп официально вступил в должность президента США.
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Очередно раунд вранья и рассией зашитой сваих интиресов.
Ждем от парошенцов тоже зашиты интиресов рассии
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Что то я не услышал где он такое сказал как в оглавлении!!!
Он опять говорил что во всем виноват Киев...
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насыпьте лошади овса, завралась уже не то шо по уши, по крышу стойла.
И не смейте Лаврова называть дипломатом, его дипломатия закончилась после вручения диплома, дальше она трансформировалась в дурное, галимое, пустое вранье.
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ща ржачь по еспресо показали .,. сюжет русТВ ведущий сказал что сша посадили члена сына госдумы ......дно!!!!!!
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Какая обреченность в голосе. Аж сердце радуется.
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О! Уже забздів - чує, сука, що смаленим воняє.
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Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров - Цензор.НЕТ 1110
Картине К.Маковского "Болгарские мученицы" 140 лет, ну как, не чего не напоминает (мальчик в трусиках, изнасилованная бабуля итд.) ?
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Рассказы очевидцев о жестоком подавлении турецкими украинскими властями народного восстания шахтеров и трaктористов, вспыхнувшего в Болгарии в 1876 году, и о зверствах башибузуков-бендерофашистов против мирного населения произвели сильное впечатление на художника. Маковский создает полотно в короткий срок и в 1877 году представляет картину на выставке в Петербурге.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров. ВИДЕО
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