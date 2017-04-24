 Россия готова оказать влияние на руководство "ДНР" и "ЛНР" для выполнения минских договоренностей, - Лавров. ВИДЕО

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"Мы изложили наши оценки, которые основаны на фактах, характеризующих те препятствия, которые сохраняются на пути выполнения "минских договоренностей", прежде всего в том, что касается отказа Киева подтвердить концептуальное содержание документа, который был принят в Минске в феврале 2015 года... Мы при этом готовы пройти свою часть пути, как гаранты этих договоренностей, и будем оказывать воздействие на Донецк и Луганск с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, скажем так, начнет выполнять свои обязательства", - сказал Лавров.
По его словам, украинское руководство пытается переписать "минские договоренности" в соответствии со своими интересами, что может поставить весь процесс в тупик.
Лавров рассчитывает, что Евросоюз в своей работе с правительством Украины будет добиваться строгого выполнения "минских договоренностей". Министр также проинформировал, что в ходе переговоров с Могерини обе стороны подтвердили безальтернативность договоренностей.
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К тому же в Украине необходимо менять всю систему выборов с отменой неприкосновенности в целом, реальным отзывом мандатов депутатов, судей и президента.
Хотите изменений к лучшему в Украине, что мешает и что необходимо делать еще вчера и даже 3,5 года назад - очевидно. Иначе, только теряем свое будущее.
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Дебилка,бл...Кто тебя воспитывал?..Вглаза мне смотри!..
Вы прослушали пресс-конференцию главы МИД рф серГЕЯ лаврова...
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Хто ж добровільно позбавлявся захопленого ?
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Нравится · 1 ч ·
#ПоребрикNews
Вчера под Москвой люди из ваты взяли штурмом Рейхстаг из фанеры.
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Знаем мы ваше "влияние", козломордые павианы.
Кацапсины, данное вами "слово" не стоит даже листка от разрезанной газеты "Правда" за 1976 год, висящего на гвоздике в кацапском сортире.
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- Дед, а что это у тебя за медаль?
- Это внучок за взятия Рейхстага. Ох, помню страшная битва была. Выжили не все. Однополчанину не повезло. Фанера от Рейхстага отклеилась и ветром прямо в глаз принесло.
- Дед, так Рейхстаг же каменный!
- Как это каменный?! Ты что городишь, сопляк. Как сейчас помню: промозглый апрель 2017, на улице пасмурно, мы в подмосковной Кубинке штурмуем фашистов, Рейхстаг призывно покачивается на ветру, мы не ели уже часа три-четыре, отступать некуда - позади съёмочная группа и вот с путином на устах бросаемся в атаку... А потом нас всех наградил Шойгу. Да и твой дед пострадал тоже, когда обратно в электричке в Москву возвращался хулиганы напали и побили. Тяжёлое было время. Ради вас погибали, чтобы вы жили.
- Деед, а мы пойдём на Путина смотреть после парада?
- Пойдём, конечно, только до закрытия Мавзолея надо успеть. И веди себя хорошо там, а то в ГУЛАГ сдам, как братика твоего.
- Получается бабушка тоже плохо себя вела..
- Не задавай лишних вопросов, лучше смотри - сейчас танки поедут, представляй, как они людей будут давить, фашистскую нечисть эту.
- А я думал, что мы уже давно победили всех фашистов!
- А вот тут ошибаешься, внук. Пока есть мы - будут и фашисты.
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где кто увидел позитив в ржании Лаврокопытного? Всё таже заезженная пластинка, по-другому сформулированная.
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Новости Крымнаша. Выпуск #888 за 23.04.2017 «Когда патриотизм путаешь с дебилизмом, жизнь становится только хуже» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/23/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-888-%d0%b7%d0%b0-23-04-2017-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0/ …
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проходят отборочные пробы на главную роль....
очень радует культурная программа ОРДЛО! Больше представлений!
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Феодосія: "Расписание поездов - пара строчек. Как мемориальная доска. Хоть цветы возлагай".
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В Шахтерске открылся комиссионный магазин нижнего белья. Совсем уже людей довели.
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Самара , єтіть-колотіть !
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Ждем от парошенцов тоже зашиты интиресов рассии
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Он опять говорил что во всем виноват Киев...
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И не смейте Лаврова называть дипломатом, его дипломатия закончилась после вручения диплома, дальше она трансформировалась в дурное, галимое, пустое вранье.
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Картине К.Маковского "Болгарские мученицы" 140 лет, ну как, не чего не напоминает (мальчик в трусиках, изнасилованная бабуля итд.) ?
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турецкимиукраинскими властями народного восстания шахтеров и трaктористов, вспыхнувшего в Болгарии в 1876 году, и о зверствах башибузуков-бендерофашистов против мирного населения произвели сильное впечатление на художника. Маковский создает полотно в короткий срок и в 1877 году представляет картину на выставке в Петербурге.
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