 "К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, об этом рассказали в одной из механизированных бригад, которая держит оборону на Луганском направлении. Комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные - с помощью беспилотника бойцы уже не раз выявляли позиции и технику российско-оккупационных войск.
Разведчики вполне одобрительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса. Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще нуждаются в усовершенствовании.
Комплекс "Spectator-M" разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными Национального университета " Киевский Политехнический Институт". Смотрите также: "Укроборонпром" намерен расширить линейку наземных беспилотников. ФОТО
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что-то не так?
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За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета
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Желаю, чтобы наши беспилотники сбрасывали бомбы на головы рашистов!
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У Феодосії місцева жителька зізналася, що після окупації Росією Криму жити на півострові стало гірше.
Відповідне відео із зізнанням кримчанки на YouTube опублікував користувач Вільний Μολν λαβ.
"Я ходила кричала Росія-Росія. Але не гірше ж ми тепер повинні жити. Ось зараз повинна платити 1200 за квартиру, так же не можна. Зашморг нам приготували", - завила вона.
При цьому місцева мешканка зазначила, що у Феодосії дорогі не тільки послуги ЖКГ, а й їжа.
"Продукти дуже дорогі. Роботи немає. Жодного заводу не запустили. Просто боляче і прикро, і говорити вже не хочеться. Соромно сказати, але при Україні жили краще", - підсумувала вона. ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/ukr/society/89432-pri-ukraini-zhili-krasche-zhitelka-krimu-vrazila-sotsmerezhi-vidvertim-viznannyam.htm
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Не вижу смысла спорить с вами. Но американцы пару лет назад говорили что РФ превосходит их в развитии РЭБ.
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совковыхрашистких газет, пучить будет.
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Я же говорю, рашистких газет не читайте
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По поводу вывода из строя приёмников: не так давно попалось на глаза видео, где комплекс РЭБ своим излучением подрывал на лету снаряды Града. То есть излучение на столько мощное - что способно выводить из строя даже те обьекты где электроники нету вообще. Если в такое излучение попадёт беспилотник - то какая у него система навигации и какой канал связи, будет уже не важно.
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