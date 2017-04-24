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 Политика Украины, Общество, Технологии
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Все про:армия (7691) беспилотник (530) производство (234)

 "К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины уже применяют беспилотный авиационный комплекс отечественного производства "Spectator-M" в зоне проведения АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, об этом рассказали в одной из механизированных бригад, которая держит оборону на Луганском направлении. Комплекс сейчас проходит этап опытной эксплуатации, однако результаты его использования вполне реальные - с помощью беспилотника бойцы уже не раз выявляли позиции и технику российско-оккупационных войск.
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Разведчики вполне одобрительно оценивают летные характеристики беспилотников, которые входят в состав комплекса. Однако установленные на летательных аппаратах камеры, по мнению специалистов, все еще нуждаются в усовершенствовании.

Комплекс "Spectator-M" разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными Национального университета " Киевский Политехнический Институт".

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А где хваленые комплексы от Антонова ? Бабло попилили и все ,дальше пусть волонтеры все покупают?
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антонов за 2 года после шоколадных перетурбаций не выпустил ни одного самолёта...
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ты что-то по сути можешь возразить или просто обсиратель?
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Какой сути? Дорогой специалист по авиапроизводству
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"антонов за 2 года после шоколадных перетурбаций не выпустил ни одного самолёта..." ?
что-то не так?
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А ты сколько выпустил? Раньше Антонов весь практически шел в РФ. И комплектующие были с РФ. Теперь нужно переделывать документацию, получать новые сертификаты ... . А вообще Антонов давно и уверенно умирает ... Конечно , Кива немного с сыном заработают на аренде самолетов ......
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Слава украинским воинам!
Желаю, чтобы наши беспилотники сбрасывали бомбы на головы рашистов!
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А что уже есть такие что бомбы могут нести и прицельные комплексы к ним разработаны ?
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"При Україні жили краще": жителька Криму вразила соцмережі відвертим зізнанням

У Феодосії місцева жителька зізналася, що після окупації Росією Криму жити на півострові стало гірше.
Відповідне відео із зізнанням кримчанки на YouTube опублікував користувач Вільний Μολν λαβ.
"Я ходила кричала Росія-Росія. Але не гірше ж ми тепер повинні жити. Ось зараз повинна платити 1200 за квартиру, так же не можна. Зашморг нам приготували", - завила вона.
При цьому місцева мешканка зазначила, що у Феодосії дорогі не тільки послуги ЖКГ, а й їжа.
"Продукти дуже дорогі. Роботи немає. Жодного заводу не запустили. Просто боляче і прикро, і говорити вже не хочеться. Соромно сказати, але при Україні жили краще", - підсумувала вона. ВІДЕО https://www.obozrevatel.com/ukr/society/89432-pri-ukraini-zhili-krasche-zhitelka-krimu-vrazila-sotsmerezhi-vidvertim-viznannyam.htm
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Нахрена? И где ты его будешь применять? Главное зачем? По всем характеристикам он уступает любому самому распоследнему самолету. Просто дорогая игрушка.
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Ударные БПЛА показали высокую эффективность в Афганистане и Ираке[13]. Основные преимущества перед заменёнными F-16: меньшая стоимость закупки и эксплуатации, большая продолжительность полёта, безопасность операторов[14] и возможность их посменной работы при продолжительных полётах.[13]
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Меньше, чем F-16, там же написано. И пилотов нет риска потерять. Мосинка вообще копейки стоит.
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...правда там не было РЭБ. А если появятся на Донбассе - будет.
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Что будет? Ты думаешь что в ударных БПЛА не предусмотрена защита от помех? Ну где там вяликим об этом думать, точнее вообще думать
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Если что то имеет управление - его можно нарушить. Это может быть проще или сложнее реализовать - но это неизбежно.
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Про защищенные каналы связи что-то слышал? И не кацапам с их древней электроникой их нарушать.
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Не на эффекте же квантовой запутанности идёт передача данных? Обычные радиоволны.

Не вижу смысла спорить с вами. Но американцы пару лет назад говорили что РФ превосходит их в развитии РЭБ.
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Гы, думаете глушилку включили и все диапазоны наглухо забили? Совковый бред. И не читайте совковых рашистких газет, пучить будет.
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Нет конечно. Засекли все частоты на которых идёт связь - заглушили их. Или вообще дали на этих частотах электромагнитный импульс такой мощности что он вывел из строя приёмник. А если у беспилотника есть возможность летать автономно - то второй импульс дали на частотах по которым он позиционируется (по GPS вероятно), и он просто потеряет ориентацию в пространстве.
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Засечь еще нужно, чтобы глушить, в современных системах связи, цифровой сигнал идет очень короткое время, т.е. накапливается и выстреливается в сжатом виде , а есть еще авто перестройка по алгоритму по частоте. Да еще направленная (все время) антенна в сторону КП. А бред, что сигнал выведет из строя приемник, в здравом уме никто серьезно не воспримет. Может исчо "Лучи смерти"? У БПЛА такого класса инерциальная навигация. если вы знаете, что это такое.
Я же говорю, рашистких газет не читайте
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Беспилотник долго летает. Время засечь - есть.
По поводу вывода из строя приёмников: не так давно попалось на глаза видео, где комплекс РЭБ своим излучением подрывал на лету снаряды Града. То есть излучение на столько мощное - что способно выводить из строя даже те обьекты где электроники нету вообще. Если в такое излучение попадёт беспилотник - то какая у него система навигации и какой канал связи, будет уже не важно.
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Правда в описании системы говорится что она подрывает радиовзрыватели. Но что то не припоминаю снарядов Града с такими.
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У сепаратистов кажется достаточно организованное ПВО. Он просто станет уткой в тире.
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Ерунда. БПЛА имеют очень маленькую отражающую поверхность, засечь их радиолокатором очень трудно, а ракеты с инфракрасным самонаведением просто не наведутся, из-за незначительной разницы в температуре. На небольшой высоте сбить можно из скорострельных зенитных пушек - спаренных или счетверенных. Но тут уж нужно умудриться попасть.
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Перестаньте бредить. Вы его размеры видели? По размаху он вообще больше любого тяжелого истребителя. А про зенитки, это что шутка?
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8 метров длина - длина легкого F16 - 15 м. А насчет пушек вполне серьезно - шилка или тунгуска, еще советские вполне рулят.
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Там дофига комплексов Стрела 10. У них фотоконтрастное наведение. Т е ракеты атакуют видимый силуэт цели. Так что как минимум днём средства достать беспилотник там есть.
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Не ракеты атакуют видимый силуэт цели, а наводчик наводит вручную. Разницу уловил, надеюсь?
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Кстати, для начала несколько БПЛА могут подавить все это ПВО.
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Если американцы не будут говорить что РФ превосходит, то им конгресс денег не даст. РФ пусть сначала ладу калину до уровня теслы доведет, а затем про РЭБ щоки надувает или пусть сделает так, чтобы протоны не падали.
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Все зависит от того, во сколько вы оцениваете жизнь пилота
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ПВО их собьет. Лучше закупить или начать производство аналога израильских управляемых ракет СПАЙК. А так же управляемые ракеты запускаемые с земли но наводимые на цель с помощью беспилотника подсвечивая их лазерным лучом
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В других странах таким дети балуются. Не могу поверить что Украина когда-то создавала самолеты.

"К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой - Цензор.НЕТ 1935
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Законы физики для военных наверное те же... Только начинка наверное в корне другая)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой. ВИДЕО
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