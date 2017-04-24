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Штурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит". ВИДЕО
На выходных в подмосковном парке "Патриот" полторы тысячи человек взяли участие в штурме макета немецкого рейхстага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм происходил под наблюдением министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным российских СМИ в реконструкции принимало участие около полторы тысячи человек, самолет и бронетехника. Одна из самоходных артустановок была украшена надписью "Мариуполь мстит".
ФАКТ!!!
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- Брал участие в штурме макета немецкого Рейстага, доктор!
- ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
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http://www.technosotnya.com/2016/03/Doletalsja-V-Baltijskom-more-istrebitel-NATO-sbil-rossijskij-SU-24.html?m=1
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Спят подольдом моря
Только на родине ваты
Не меняется них-я.....
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Большой портрет Сталина вывесили сегодня на фасаде здания администрации Белореченского района Краснодарского края. Как сообщает «Интерфакс», он закрывает целое окно над главным входом. Рядом закреплены две широкие Георгиевские ленты.
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По ходу кремле-банда готовит следующие "штурмы" :
- штурм ворот Зимнего Дворца к 100 летию;
- Бородинская битва к 205; летию;
- Ледовое побоище... И т.д. и т.п.
параша - это история битв и штурмов практически без побед. Самые яркие победы параши, точнее кремле-банды, это борьба со своим населением.
42 милл уничтоженных Сталиным и Гитлером во 2й мировой - это главная победа.
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Сіре криваве чекістське стадо
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Японцы бьют морду манекенам начальства, кто-то трахает резиновых кукол,
а эти берут фанерный рейхстаг.
На следующий год они разгромят пенопластовый Белый Дом.
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а кацапы лепят петуха из говна и штурмуют деревянный рейхстаг
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это ж не смешно!!!
особенно для немцов
отрабатывают взятие обьекта в нат величину
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в плен бирут)))
карея курит бамбучару
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Рейстаг, убогие, строят, штурмуют. В общем, орда она и в Африке орда.
Только на кацапии она какая-то особенно дикая.
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Таким же как асад и хуссейн.Асад лидер нацисткой партии баас-копии нсдап.
Сталин вынужден был начать войну с гитлером так как Германия напала на ссср.Так что это они упиваються и смакуют войну .Но никак не победе над фашизмом.
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Безвиз, безвиз, безвиз, бевиз - без денег, без денег, без денег ...
Разница в том, что в Украине люди не хавают это деррьмо.
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"Воины УПА уничтожают отряд НКВД" ?
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Больные люди....
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Хоть бы покрасили стены, сделали обгоревшие окна, то, се,
или там не здание, а одна фронтальная стена ?
Почему рейхстаг не обороняется ?
Его брали, кажется, с большими потерями ...
Шойгу улыбается - и так сойдет, этим много не надо.
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А он, видно, не особо спешит светиться, потому как много знает.
Древко красного флага может случайно свалиться на темечко,
и контрольная очередь из ППШ не пойми какими патронами - кажись, боевыми ...
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В российском дурдоме патриотически настроенные сумасшедшие дали пи*ды Наполеону.
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