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Все про:реконструкция (188) Россия (70146) штурм (402)

 Штурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит". ВИДЕО

На выходных в подмосковном парке "Патриот" полторы тысячи человек взяли участие в штурме макета немецкого рейхстага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм происходил под наблюдением министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным российских СМИ в реконструкции принимало участие около полторы тысячи человек, самолет и бронетехника. Одна из самоходных артустановок была украшена надписью "Мариуполь мстит".

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"россиянин" - это не нация, "россиянин" - это диагноз!

ФАКТ!!!
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- С каким диагнозом вы поступили?
- Брал участие в штурме макета немецкого Рейстага, доктор!
- ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
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Ні, ну кацапи то є реально варьяти.. І тутка вже їм жоден галоперідол не допоможе. Лише конячі дози Бояришника в суміші з стєкломоєм врятує ту недоумкувату отару від остаточної деградації...😷😷😷😷😷
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Тут пишут что авиация НАТО сбила рос. Су-шку.

http://www.technosotnya.com/2016/03/Doletalsja-V-Baltijskom-more-istrebitel-NATO-sbil-rossijskij-SU-24.html?m=1
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Мимо плывут столетья
Спят подольдом моря
Только на родине ваты
Не меняется них-я.....
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Еще бы реконструировали битву 1812 года когда дидываивале сожгли Мацкву и драпанули...
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20 лярдов? так вот для чего этот цирк был нужен. Для быдла дедываевали тупое шоу, а себе на карман кооператив озеро ещё бабла намутил
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рассеяни = тупиковая ветвь человеческого развития.
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Ипанутости кацапов нет предела. Следующий этап - реконструкция штурма Зимнего в Питере и как пьяная матросня выносит оттуда все художественные ценности. Ну и, конечно, товарищ чЛенин на броневичке, куда же без этого... Труба, больница Кащенко сменила месторасположение.
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Думаю среди етих упоротых балалаечников Нормальных людей нет Подозреваю что в целой раше нормальных нет Ну может пару штук Если барыга и его шайка не перекроют безвиз Я их тоже буду считать упоротыми Они аморалы и воры уже Будут еще и упоротыми
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...кацапьё однако редкостные дегенераты! дидовоевало и баботоже...
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В детстве, у шойгу была нехватка деревянных игрушек. Решил наверстать.
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І чого вони так на будівлі парламентів (осередків демократії) сердяться? Берлінський Рейхстаг руйнували у 45-му, свою держдуру руйнували у 93-му, а зараз знову вправляються руйнувати відбудований Рейхстаг... Наче поробив хто москалям на ті парламенти...
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Большой портрет Сталина вывесили сегодня на фасаде здания администрации Белореченского района Краснодарского края
Большой портрет Сталина вывесили сегодня на фасаде здания администрации Белореченского района Краснодарского края. Как сообщает «Интерфакс», он закрывает целое окно над главным входом. Рядом закреплены две широкие Георгиевские ленты.
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Страна клоунов и забавы такие же. В Германии бойцы Красной армии когда дорвались до немок, так трахали все что шевелится. Нужно было и этим "реконструкторам" по ближайшим селам пробежаться. Реконструировать, так реконструировать.
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Михаил Иващенко https://vk.com/id270915361 сепаратист из Кременчуга
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А реконструкцію штурму Грозного слабо відтворити ?
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Если это не фэйк, то слова здесь не уместны... Это даже не дно..
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ЧЕМ БЫ БЫДЛОТА НЕ ТЕШИЛАСЬ, ЛИШЬ БЫ ПОДДЕРЖИВАЛА РЕЙТИНГ хуйло
По ходу кремле-банда готовит следующие "штурмы" :
- штурм ворот Зимнего Дворца к 100 летию;
- Бородинская битва к 205; летию;
- Ледовое побоище... И т.д. и т.п.
параша - это история битв и штурмов практически без побед. Самые яркие победы параши, точнее кремле-банды, это борьба со своим населением.
42 милл уничтоженных Сталиным и Гитлером во 2й мировой - это главная победа.
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Країна без історії та без майбутнього
Сіре криваве чекістське стадо
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Писец какой то)))пациенты на дурке ,устроили себе *праздник*!
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А казачки что там делают? В Касабстане разве не знают, что казачки были на стороне Германии?
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Знают. Потому и пользуются власовским флагом.
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А сцарю после взятия рейхстага шаман всея кацапии шойга вручил новую форму, которая положена залупенфюреру.
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"Мариуполь мстит"... І це ж треба було стільки патякати, як вони "виігралі вайну бєс украіни", побудувати собі "рейхстаг" під масквою, щоб потім самотужки своїми сранями-рязанями не спромогтися навіть власне пабєдабєсіє влаштувати.

Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 6369
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Я думаю етим идиотам скучно без войны Скучно без гулогов и прочих строек комунизма Смешно вспоминаю детство Со всех приемников разносились песенки типа \Спросите вы у тишины Хотят ли руские войны\ или \Мы мирные люди но наш бронепоезд Стоит на запасном пути\ Поколения кацапоидов жили во лжи Верили в ету ложь И продолжают верить Что взять с орды ? Думаю нимчего Надо от етих ублюдков подальше держатся И безвиз с ними и торговлю с ними Прекратить объязательно
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Просто без ГУЛАГов они ничего из себя не представляют, а так вершители судеб
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Вот до чего довело русаборигенов шиддовское руководство.
Японцы бьют морду манекенам начальства, кто-то трахает резиновых кукол,
а эти берут фанерный рейхстаг.
На следующий год они разгромят пенопластовый Белый Дом.
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кто то делает VR шлемы и летающие авто
а кацапы лепят петуха из говна и штурмуют деревянный рейхстагШтурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 3310
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Видать, говно на кацапии закончилось, все ушло на постройку Рейхстага.
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...девушка Оля-всё больше мне импонирует(творчество тут не причём,хотя у неё РЕАЛЬНО(нежданно) есть ВОКАЛ!!!)
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...чаще "тему сисек" нужно открывать!!! (рекомендуется)
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общество дибилов бля....
это ж не смешно!!!
особенно для немцов
отрабатывают взятие обьекта в нат величину
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немцов палят
в плен бирут)))
карея курит бамбучару
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Ну и идиоты) и, кстати, Мариуполь-то тут каким бортом? если бы он мстил, то фигачил бы не по игрушечному рейстагу, а по реальному кремлю ...
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При том что бы немцы поняли почему раша сеичас стреляет в его направлении.
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Граждане , объясните кто нибудь , почему кацапы такие больные на голову . ! . Я всё пытаюсь понять но не могу . !!
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Ихний министр что заикнулся что какая то лажа с хромосомами там случилась
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Плохая наследственность, плюс чрезмерное употребление боярышника
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Я вижу дебилов которые бегут туда но не вижу что бы стреляли от туда на поражение. НЕ ВЕРЮ!!!!!
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Может они по вата тв показывают что " Берлин наш". Боюсь мы пропустили как они брали Киев, Варшаву и тд
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Как в севернои Корее говорят что все золото олимпиады они выиграли
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пердаками еврохохлов можно куев целый год отапливать
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Мудак Процветаев. Наконец-то русское быдло голос подало! Ты, падла, почему не на штурме Рейхстага?
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Забавная эта срана, бывшая кацапия, а ныне орда.Все страны смотрят вперед, а эти убогие хвастаются прошлым. В штатах частная компания Элона Маска сделала прорыв в космонавтике, собирается лететь на Луну и на Марс, и они это сделают. В орде летают на корытах, разработанных 50 лет тому назад, которые при совке, когда были спецы со всего союза успешно летали, а сейчас орде, похоже скрепы мешают или попы окропляют ракеты не святой водой а ослинной мочой.
Рейстаг, убогие, строят, штурмуют. В общем, орда она и в Африке орда.
Только на кацапии она какая-то особенно дикая.
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После штурма Рейхстага планируется провести двухлетнюю реконструкцию блокады Ленинграда. (с)
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А потом реконструкцию взятия мацквы Наполеоном, опять все спалят нафик.
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Гитлер был дружественным диктатором для сталина и его окружения.
Таким же как асад и хуссейн.Асад лидер нацисткой партии баас-копии нсдап.
Сталин вынужден был начать войну с гитлером так как Германия напала на ссср.Так что это они упиваються и смакуют войну .Но никак не победе над фашизмом.
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Ле пен такая же фашистка и дружественный диктатор для ваты как и гитлер.
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А Петя делает не то же самое ?
Безвиз, безвиз, безвиз, бевиз - без денег, без денег, без денег ...
Разница в том, что в Украине люди не хавают это деррьмо.
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без мародерства и массовых изнасилований реконструкция будет не полной. недоработали
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Почему бы и нам не провести на 9 мая реконструкцию
"Воины УПА уничтожают отряд НКВД" ?
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Правдивая версия победы кацапов "без Хохлов ", только под Москвой с пылающей фанерой
Больные люди....
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Надо бы предложить в днр построить макет,назвать "Киев",или "Львов".Пусть берут.Радости то сколько будет...Победа фейковая,а оргазм настоящий.
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Вообще-то деревянный рейхстаг на фоне леса больше напоминает дачу Медведева.
Хоть бы покрасили стены, сделали обгоревшие окна, то, се,
или там не здание, а одна фронтальная стена ?
Почему рейхстаг не обороняется ?
Его брали, кажется, с большими потерями ...
Шойгу улыбается - и так сойдет, этим много не надо.
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это напоминает пьяную драку возле сельского клуба.
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Дешевая пародия - надо было пригласить мастера реконструкций Гиркина.
А он, видно, не особо спешит светиться, потому как много знает.
Древко красного флага может случайно свалиться на темечко,
и контрольная очередь из ППШ не пойми какими патронами - кажись, боевыми ...
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Для меня эта новость того же порядка как и такая:
В российском дурдоме патриотически настроенные сумасшедшие дали пи*ды Наполеону.
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А это мысль - спалить Москву на зло Гейропе, если Ле Пен не победит .
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Цензор.НЕТВидеоОбществоШтурм рейхстага под Москвой с участием министра обороны РФ Шойгу и САУ "Мариуполь мстит". ВИДЕО
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