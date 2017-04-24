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Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО
На выходных в подмосковном парке "Патриот" полторы тысячи человек взяли участие в штурме макета немецкого рейхстага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм происходил под наблюдением министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным российских СМИ в реконструкции принимало участие около полторы тысячи человек, самолет и бронетехника. Одна из самоходных артустановок была украшена надписью "Мариуполь мстит".
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Великой Битвы славные моменты
Как штурмом из фанеры взят Рейхстаг
И Флаг Победы водрузили ..... пациенты
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"ХАЛЬТ! ХАЛЬТ! ИДИОТЕН!"
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Маріуполь то хоч до чого там??? Де рейхстаг, і де Маріуполь... якось же воно ото у тупій голові зв'язалось одне з іншим??? Я взагалі не розумію що у тих тупих головах відбувається.
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Внезапно споткнулся, на землю упал,
Танком наехало, брызнула кровь
В танках российских нет тормозов
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А что пастановка не хилая, вы представтье сколько бабла распилили пилильшики
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