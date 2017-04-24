EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество, За рубежом
  17885  265
Все про:реконструкция (188) Россия (70137) штурм (402)

 Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО

На выходных в подмосковном парке "Патриот" полторы тысячи человек взяли участие в штурме макета немецкого рейхстага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм происходил под наблюдением министра обороны РФ Сергея Шойгу. По данным российских СМИ в реконструкции принимало участие около полторы тысячи человек, самолет и бронетехника. Одна из самоходных артустановок была украшена надписью "Мариуполь мстит".

Загрузка видео...

Смотрите также: "За Москву! За Родину! В атаку! Ура!", - возле Кремля провели реконструкцию парада 1941 года в честь "октябрьской революции". ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Все, арендую во Львове кусок земли и строю сортир, в форме Кремля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А унитаз должен быть выполнен в форме открывшего рот Путина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РоSSия не забудет никогда
Великой Битвы славные моменты
Как штурмом из фанеры взят Рейхстаг
И Флаг Победы водрузили ..... пациенты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Комиксы не пробовали на тему Пабеды рисовать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрел рос.24 ,очень удивило,сказали что в этом фарсе брали участие члены какого то клуба с Запорожья,как то покоробило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Че, так с Запарика и приехали, в фашисткой форме?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласитесь, у одесситов интереснее получались реконструкции.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На 14 секунде немец с рашованами в правом нижнем углу......Дебилы, мля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тане всё точно... просто с фаШиской стороны в больше СОВКОВИЧЕЙ было . чем самих Фашиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, за дедов, мы службу в церкви заказываем, а бухают по этому поводу, только кацапские ублюдки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомнила первые кадры фильма "Даун-хаус" Охлобыстина6
"ХАЛЬТ! ХАЛЬТ! ИДИОТЕН!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"РОССИЯНИН, ПРОДАЙ ПОЧКУ, ПОМОГИ ВЗЯТЬ РЕЙХСТАГ!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна колония ферма рабов.Вот их вяличие в одном видео...


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебилоиды,лучше бы с этим что-нибудь сделали...
Автобан Омск - Москва

Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 1615
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а чим це не штурм? штурм дороги а точнійше тих кратерів шо на дорозі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну дык .. смотрю в окно и вижу . что вопрос Решают.. могу и фото прислать... хотя оно тебе не поможет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тебе рассказать что происходит с дорогами в Бресте после хорошего 30-ти минутного дождя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я за ваш Брест, а не за французский. Дурачка выключи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таке ж саме дійство недавно пройшло в адєсє. Савпадєніє? Нідумаю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вірно зрозумів про те шо їхній міністр оборони впав у дитинство і вирішив пограти у солдатиків та війнушку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у них павлуша , тоже бледный и мелкий, у салдатики грався, пака не придушили, могед быть это новый цикл
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гаврила из говна был слеплен.Рейхстаг фанерный штурмом брал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Деревня дураков", новый сезон. Теперь и постоянно в паРаше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда состоятся похороны погибших при штурме? Очень хочется цветы возложить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це не цирк навіть, це єбонута країна єбонутих єбанашок.

Маріуполь то хоч до чого там??? Де рейхстаг, і де Маріуполь... якось же воно ото у тупій голові зв'язалось одне з іншим??? Я взагалі не розумію що у тих тупих головах відбувається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цікаво а голодних пенсіонерів туди привезли шо б ті пораділи на шо їхні пенсіі пішли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно... ни дороги , ни больницы, ни пенсии.. и т.д. и т.п - россиянам ненужно!.. главное в очередной раз в зять "во сне" Берлин ! ... .. клоуны ...

Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 5817
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боже, з ціми уе*анами ми колись жили в одній країні. Будуйте паркан, замінуйте весь кордон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серега Шойгу к рейхстагу бежал,
Внезапно споткнулся, на землю упал,
Танком наехало, брызнула кровь
В танках российских нет тормозов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато сразу отпадают вопросы- что, откуда, почему. Брать картонный рейхстаг с определенной надписью- вот кацапская сила. А вот ДАП, охраняемый Киборгами, год не могли взять , и если бы не некоторые отягощающие обстоятельства в самой Украине, до сих пор бы не взяли. Гамна вам на лопате, а не Мариуполь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що це там в кінці "кіна" з'явилось три червоні прапори? Для полной уверєнності в побєдє? Чи я на уроці історії задрімала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все комментаторы, вы телевизор смотрите???? посмотрите на канал Интер который уже сам как колорадская ленточка. поэтому не ржите с кацапов, у нас много подобных дебилов и центральные каналы принадлежат кацапам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
... окрім як наліпити банер на будку та витратити на це мільйони, кацапських мізків на більше не вистачає:
Полторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит" - Цензор.НЕТ 9922
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще никогда так весело рейстаг не штурмовали. На трибунах выпили цистерну Колы, три цистерны пива, съели фуру сосисок и шашлыков... Деды, в гробах, были довольны устроенным посиделкам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди из ваты штурмуют рейхстаг из фанеры...Пипец...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлеба и зрелишь.
А что пастановка не хилая, вы представтье сколько бабла распилили пилильшики
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь осталось кацапам построить макеты ГУЛАГОВ и загнать туда полтора миллиона россиян.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбществоПолторы тысячи человек взяли штурмом подмосковный рейхстаг при поддержке САУ с надписью "Мариуполь мстит". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти